云 IP 地址

如果您需要获取静态 IP 列表，可以使用以下 ClickHouse Cloud API 端点： https://api.clickhouse.cloud/static-ips.json 。此 API 提供 ClickHouse Cloud 服务的端点，例如每个区域和云的入站/出站 IP 和 S3 端点。

如果您正在使用 MySQL 或 PostgreSQL 引擎等集成，您可能需要授权 ClickHouse Cloud 访问您的实例。您可以使用此 API 检索公共 IP 并在 GCP 中配置它们于 firewalls 或 Authorized networks ，或者在 Azure、AWS 中配置于 Security Groups ，亦或在您使用的任何其他基础设施出站管理系统中配置。

例如，要允许来自位于区域 ap-south-1 的 AWS 上托管的 ClickHouse Cloud 服务的访问，您可以添加该区域的 egress_ips 地址：

例如，一个在 us-east-2 中运行的 AWS RDS 实例需要连接到 ClickHouse 云服务，应该具有以下入站安全组规则：