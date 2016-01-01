管理付款方式

本文档介绍如何在 ClickHouse Cloud 中管理和更新贵组织的计费方式，包括在信用卡计费和 Marketplace 计费之间切换、添加备用信用卡，以及在多个组织之间共享 Marketplace 订阅。

您必须在组织中拥有 Admin 或 Billing 角色，才能更新支付方式。

您可用的 marketplace 订阅，仅限于您在其他组织中以 Admin 或 Billing 角色管理的、当前处于有效状态的订阅。

要共享来自其他组织的 marketplace 订阅，您必须在当前组织和拥有该 marketplace 订阅的组织中都具有 Admin 或 Billing 角色。

您希望通过 marketplace 订阅计费的组织内所有服务，必须与该 marketplace 属于同一云服务商 (AWS、GCP 或 Azure) 。

注意 您不能共享其他组织的信用卡。 如果您当前的支付方式是信用卡，并且想要更新，则必须输入新的信用卡信息。

如果您的组织当前采用信用卡付款，您可以在“Billing”页面更新信用卡信息。

在 ClickHouse Cloud 控制台中，前往 Billing。 如果您要添加信用卡，请点击页面顶部的 添加支付方式 按钮。

如果您要编辑信用卡，请点击页面顶部的 编辑您的信用卡 按钮。

在这两种情况下，请按照说明添加或更新您信用卡的账单地址信息。

如果您有多个组织，您可以：

将某个组织的计费方式从信用卡计费切换到已在您其他某个组织上启用的市场订阅。

将某个组织当前使用的市场订阅改为由其他组织使用的市场订阅。

进入 ClickHouse Cloud 控制台的 Billing 页面。 点击 payment method 旁边的编辑图标。

在 Edit payment method 对话框中，您会看到当前信用卡显示为主要支付方式。 在信用卡下方，会显示您其他组织中符合条件的 marketplace 订阅。每个条目都会显示 marketplace 类型 (例如 AWS Marketplace) 以及关联的组织名称。 选择要用于支付此组织使用量费用的 marketplace 订阅。 点击 Update payment method 确认。

前往 ClickHouse Cloud 控制台中的 Billing 页面。 点击 payment method 旁边的编辑图标。

在 Edit payment method 对话框中，您会看到当前的 Marketplace 订阅列为支付方式。 在当前 Marketplace 订阅下方，会显示您其他组织中符合条件的其他 Marketplace 订阅。每个条目都会显示 Marketplace 类型 (例如 AWS Marketplace) 以及关联的组织名称。 选择要用于为该组织用量计费的新 Marketplace 订阅。 点击 Update payment method 确认。

如果您组织的主要付款方式是 Marketplace 订阅，您可以添加一张信用卡作为备用付款方式。只有在我们无法通过 marketplace 订阅收取使用费用时，才会向这张备用信用卡收费 (例如订阅已取消或已过期) 。

注意 使用 ClickHouse Cloud 时，您的组织至少需要配置一种有效且处于激活状态的计费方式 (Marketplace 订阅或信用卡) 。有关计费合规性的更多信息，请参阅此处。

前往 ClickHouse Cloud 控制台中的 Billing 页面。 在账单页面顶部，您会看到主要付款方式显示为 Marketplace 订阅，而备用付款方式显示为 None。 点击 add credit card 按钮以设置备用付款方式。

按照说明添加或更新信用卡的账单地址信息。保存后，Billing 页面会显示备用信用卡以及主要的 Marketplace 订阅。

注意 配置好备用信用卡后，您还可以点击该按钮编辑信用卡，并将其设为主要付款方式。 但如果您这样做，您的信用卡将成为该组织唯一的付款方式，您的 Marketplace 订阅也会从 ClickHouse Cloud 中被完全移除。 您需要返回您的 marketplace 账户，并按照"如何通过您的云服务商设置 Marketplace 计费"一节中的步骤重新配置。

您也可以直接通过云市场设置或更新组织的 Marketplace 订阅，而无需通过 ClickHouse Cloud 控制台。

请根据 Marketplace 和订阅类型，按照以下说明操作：

完成此流程后，所选组织的计费将关联到新的 Marketplace 订阅，ClickHouse Cloud 控制台中的计费页面也会反映此更新。

如果您遇到任何问题，请随时联系支持团队。