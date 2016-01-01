使用物化视图构建快速时间序列分析的汇总

我们将预聚合到 每小时 的粒度。 选择您的粒度以匹配最常见的分析窗口。

CREATE TABLE events_rollup_1h ( bucket_start DateTime, -- start of the hour country LowCardinality(String), event_type LowCardinality(String), users_uniq AggregateFunction(uniqExact, UInt64), value_sum AggregateFunction(sum, Float64), value_avg AggregateFunction(avg, Float64), events_count AggregateFunction(count) ) ENGINE = AggregatingMergeTree PARTITION BY toYYYYMM(bucket_start) ORDER BY (bucket_start, country, event_type)