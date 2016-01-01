Web 终端

Web 终端是一个 Experimental 的浏览器内界面，通过 WebSocket 提供交互式的 clickhouse-client 会话。它可通过任意 ClickHouse HTTP 端口上的 /webterminal 路径访问。

注意 Web 终端是一项 Experimental 功能，默认处于禁用状态；请参见下方的启用该功能。

/webterminal 端点由 allow_experimental_webterminal 服务器设置进行控制。当该设置为 false (默认值) 时，对 /webterminal 的请求会返回 HTTP 状态码 403 Forbidden 。

要启用此功能，请将以下内容添加到服务器配置中：

<clickhouse> <allow_experimental_webterminal>true</allow_experimental_webterminal> </clickhouse>

启用后，前往任意 ClickHouse HTTP 端口上的 /webterminal (例如 http://localhost:8123/webterminal ) 即可打开终端。

Web 终端会依据与 HTTP 协议相同的 Session 和访问控制检查对用户进行身份验证，但凭据是在已建立的 WebSocket 连接内直接交换的，而不是通过 HTTP 升级请求进行传递。WebSocket 握手完成后，浏览器会将第一条消息作为 JSON 发送：

{"type": "auth", "user": "<user>", "password": "<password>"}

这样可避免将凭据放入 URL 查询参数或附加到升级请求的 Authorization 请求头中，因为这些信息可能会出现在浏览器历史记录、服务器访问日志和反向代理日志里。 /webterminal 会刻意不读取升级请求中的 URL 参数、HTTP Basic，以及 X-ClickHouse-User / X-ClickHouse-Key 请求头。

凭据无效时，服务器会以代码 1008 关闭 WebSocket；浏览器 UI 会重新提示输入凭据。

完成身份验证后，服务器会启动一个连接到伪终端的 clickhouse-client ，并通过 WebSocket 传输其输入和输出。该会话支持完整的 clickhouse-client 使用体验，包括：

语法高亮。

自动补全。

多行查询。

命令历史 (在会话期间存储于服务器端) 。

该终端使用 xterm.js 进行渲染。所有资源均由 ClickHouse 可执行文件本身提供——不会加载任何第三方 CDN。

/play Web SQL UI 将 Web 终端嵌入为一个可停靠的面板。可通过侧边栏中的终端图标切换显示，也可在查询编辑器为空时按 ~ 键打开或关闭。 /play 页面会在加载时检测 /webterminal 是否可用；当该端点不可用时，会隐藏终端控件 (例如未启用 Experimental 设置时) 。

Web 终端会向任何能够通过 ClickHouse HTTP 端点完成身份验证的用户开放一个类似交互式 shell 的会话，因此，适用于 HTTP 协议的注意事项同样适用于此处：

在不受信任的环境中，始终通过 HTTPS 提供 /webterminal ，以保护凭据和会话流量。

，以保护凭据和会话流量。 在网络层限制访问 (防火墙、反向代理或 listen_host 配置) ，方式应与限制 HTTP 协议访问相同。

配置) ，方式应与限制 HTTP 协议访问相同。 该端点会根据 Host 校验 Origin 请求头，以降低跨源 WebSocket 劫持风险；如果您在外部终止 TLS，请相应配置反向代理。

校验 请求头，以降低跨源 WebSocket 劫持风险；如果您在外部终止 TLS，请相应配置反向代理。 在位于 TLS 终止反向代理之后的场景中，尽管浏览器使用的是 https ，到 ClickHouse 的上游连接仍是明文 http ，因此严格的同源检查会拒绝合法连接。对于这类部署，请将 webterminal_allowed_origins 设置为允许发起 WebSocket 会话的完整 origin 逗号分隔列表；当此设置非空时，它会替代默认的同源检查。示例： <webterminal_allowed_origins>https://example.com,https://app.example.com:8443</webterminal_allowed_origins> 。

该处理程序还会根据 RFC 6455 强制执行 WebSocket 协议一致性：未掩码的客户端帧、保留操作码、过大的或分片的控制帧，以及保留的 RSV 位，都会以协议错误关闭码被拒绝。