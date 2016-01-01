Web 终端
Web 终端是一个 Experimental 的浏览器内界面，通过 WebSocket 提供交互式的
clickhouse-client 会话。它可通过任意 ClickHouse HTTP 端口上的
/webterminal 路径访问。
Web 终端是一项 Experimental 功能，默认处于禁用状态；请参见下方的启用该功能。
启用该功能
/webterminal 端点由
allow_experimental_webterminal 服务器设置进行控制。当该设置为
false (默认值) 时，对
/webterminal 的请求会返回 HTTP 状态码
403 Forbidden。
要启用此功能，请将以下内容添加到服务器配置中：
启用后，前往任意 ClickHouse HTTP 端口上的
/webterminal (例如
http://localhost:8123/webterminal) 即可打开终端。
身份验证
Web 终端会依据与 HTTP 协议相同的
Session 和访问控制检查对用户进行身份验证，但凭据是在已建立的 WebSocket 连接内直接交换的，而不是通过 HTTP 升级请求进行传递。WebSocket 握手完成后，浏览器会将第一条消息作为 JSON 发送：
这样可避免将凭据放入 URL 查询参数或附加到升级请求的
Authorization 请求头中，因为这些信息可能会出现在浏览器历史记录、服务器访问日志和反向代理日志里。
/webterminal 会刻意不读取升级请求中的 URL 参数、HTTP Basic，以及
X-ClickHouse-User/
X-ClickHouse-Key 请求头。
凭据无效时，服务器会以代码
1008 关闭 WebSocket；浏览器 UI 会重新提示输入凭据。
会话界面如下
完成身份验证后，服务器会启动一个连接到伪终端的
clickhouse-client，并通过 WebSocket 传输其输入和输出。该会话支持完整的
clickhouse-client 使用体验，包括：
- 语法高亮。
- 自动补全。
- 多行查询。
- 命令历史 (在会话期间存储于服务器端) 。
该终端使用 xterm.js 进行渲染。所有资源均由 ClickHouse 可执行文件本身提供——不会加载任何第三方 CDN。
与
/play 集成
/play Web SQL UI 将 Web 终端嵌入为一个可停靠的面板。可通过侧边栏中的终端图标切换显示，也可在查询编辑器为空时按
~ 键打开或关闭。
/play 页面会在加载时检测
/webterminal 是否可用；当该端点不可用时，会隐藏终端控件 (例如未启用 Experimental 设置时) 。
安全注意事项
Web 终端会向任何能够通过 ClickHouse HTTP 端点完成身份验证的用户开放一个类似交互式 shell 的会话，因此，适用于 HTTP 协议的注意事项同样适用于此处：
- 在不受信任的环境中，始终通过 HTTPS 提供
/webterminal，以保护凭据和会话流量。
- 在网络层限制访问 (防火墙、反向代理或
listen_host配置) ，方式应与限制 HTTP 协议访问相同。
- 该端点会根据
Host校验
Origin请求头，以降低跨源 WebSocket 劫持风险；如果您在外部终止 TLS，请相应配置反向代理。
- 在位于 TLS 终止反向代理之后的场景中，尽管浏览器使用的是
https，到 ClickHouse 的上游连接仍是明文
http，因此严格的同源检查会拒绝合法连接。对于这类部署，请将
webterminal_allowed_origins设置为允许发起 WebSocket 会话的完整 origin 逗号分隔列表；当此设置非空时，它会替代默认的同源检查。示例：
<webterminal_allowed_origins>https://example.com,https://app.example.com:8443</webterminal_allowed_origins>。
该处理程序还会根据 RFC 6455 强制执行 WebSocket 协议一致性：未掩码的客户端帧、保留操作码、过大的或分片的控制帧，以及保留的 RSV 位，都会以协议错误关闭码被拒绝。
平台可用性
该处理程序可在 ClickHouse 支持的所有平台上编译。嵌入式
clickhouse-client 运行器使用的伪终端层构建在可移植的 POSIX 基元 (
posix_openpt/
grantpt/
unlockpt) 之上，并针对 Linux 提供了一条使用线程安全
ptsname_r 的特定实现路径。当端点不可用时 (例如未启用
allow_experimental_webterminal) ，ClickHouse 起始页和
/play 中指向
/webterminal 的链接会自动隐藏。