在 ClickHouse 上使用 Moose OLAP 开发

Moose OLAPMoose Stack 的核心模块，Moose Stack 是一个开源开发工具包，用于使用 TypeScript 和 Python 构建实时分析后端。

Moose OLAP 提供了开发者友好的抽象和类似 ORM 的功能，专为 ClickHouse 原生构建。

Moose OLAP 的主要特点

  • 将模式视为代码：使用 TypeScript 或 Python 定义 ClickHouse 表，具有类型安全和 IDE 自动补全
  • 类型安全的查询：编写带有类型检查和自动补全支持的 SQL 查询
  • 本地开发：在本地 ClickHouse 实例上开发和测试，而不影响生产环境
  • 迁移管理：对模式更改进行版本控制，并通过代码管理迁移
  • 实时流处理：内置支持将 ClickHouse 与 Kafka 或 Redpanda 配对以进行流式数据摄取
  • REST API：轻松在 ClickHouse 表和视图上生成完整文档的 REST API

5 分钟内入门

有关最新的安装和入门指南，请参阅 Moose Stack 文档

或者按照本指南，在现有的 ClickHouse 或 ClickHouse Cloud 部署上在 5 分钟内启动并运行 Moose OLAP。

先决条件

  • Node.js 20+Python 3.12+ - TypeScript 或 Python 开发所需
  • Docker Desktop - 用于本地开发环境
  • macOS/Linux - Windows 通过 WSL2 工作

安装 Moose

将 Moose CLI 全局安装到您的系统中：

bash -i <(curl -fsSL https://fiveonefour.com/install.sh) moose

设置您的项目

选项 A：使用您自己的现有 ClickHouse 部署

重要提示：您的生产 ClickHouse 将保持不变。这将仅初始化一个新的 Moose OLAP 项目，其数据模型来自您的 ClickHouse 表。


# TypeScript
moose init my-project --from-remote <YOUR_CLICKHOUSE_CONNECTION_STRING> --language typescript


# Python
moose init my-project --from-remote <YOUR_CLICKHOUSE_CONNECTION_STRING> --language python

您的 ClickHouse 连接字符串应为以下格式：

https://username:password@host:port/?database=database_name

选项 B：使用 ClickHouse playground

还没有让 ClickHouse 启动并运行？使用 ClickHouse Playground 尝试 Moose OLAP！


# TypeScript
moose init my-project --from-remote https://explorer:@play.clickhouse.com:443/?database=default --language typescript


# Python
moose init my-project --from-remote https://explorer:@play.clickhouse.com:443/?database=default --language python

安装依赖项


# TypeScript
cd my-project
npm install


# Python
cd my-project
python3 -m venv .venv
source .venv/bin/activate
pip install -r requirements.txt

您应该看到：Successfully generated X models from ClickHouse tables

浏览您的生成模型

Moose CLI 会自动从您现有的 ClickHouse 表生成 TypeScript 接口或 Python Pydantic 模型。

app/index.ts 文件中查看您的新数据模型。

开始开发

启动您的开发服务器，以从您的代码定义自动恢复所有生产表的本地 ClickHouse 实例：

moose dev

重要提示：您的生产 ClickHouse 将保持不变。这会创建一个本地开发环境。

为您的本地数据库预填充数据

在您的本地 ClickHouse 实例中预填充数据：

从您自己的 ClickHouse

moose seed --connection-string <YOUR_CLICKHOUSE_CONNECTION_STRING> --limit 100

从 ClickHouse playground

moose seed --connection-string https://explorer:@play.clickhouse.com:443/?database=default --limit 100

使用 Moose OLAP 构建

现在您已经在代码中定义了表，您将获得与 Web 应用中的 ORM 数据模型相同的好处 - 在构建API和物化视图时的类型安全和自动补全。作为下一步，您可以尝试：

获取帮助并保持联系

  • 参考应用：查看开源参考应用 Area Code：一个包含所有必要构建模块的启动库，用于构建需要专用基础设施的功能丰富、企业级应用。包括两个示例应用：用户面向分析和操作数据仓库。
  • Slack 社区：与 Moose Stack 维护者在 Slack 上联系以获取支持和反馈
  • 观看教程：在 Youtube 上观看视频教程、演示以及对 Moose Stack 功能的深入讲解
  • 贡献：查看代码，为 Moose Stack 做贡献，并在 GitHub 上报告问题