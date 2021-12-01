第三方开发的可视化界面
开源
Tabix
ClickHouse Web 界面 Tabix.
主要功能：
- 浏览器直接连接 ClickHouse，不需要安装其他软件。
- 高亮语法的编辑器。
- 自动命令补全。
- 查询命令执行的图形分析工具。
- 配色方案选项。
HouseOps
HouseOps 是一个交互式 UI/IDE 工具，可以运行在 OSX, Linux and Windows 平台中。
主要功能：
- 查询高亮语法提示，可以以表格或 JSON 格式查看数据。
- 支持导出 CSV 或 JSON 格式数据。
- 支持查看查询执行的详情，支持 KILL 查询。
- 图形化显示，支持显示数据库中所有的表和列的详细信息。
- 快速查看列占用的空间。
- 服务配置。
以下功能正在计划开发：
- 数据库管理
- 用户管理
- 实时数据分析
- 集群监控
- 集群管理
- 监控副本情况以及 Kafka 引擎表
灯塔
灯塔 是ClickHouse的轻量级Web界面。
特征：
- 包含过滤和元数据的表列表。
- 带有过滤和排序的表格预览。
- 只读查询执行。
DBeaver
DBeaver 具有ClickHouse支持的通用桌面数据库客户端。
特征：
- 使用语法高亮显示查询开发。
- 表格预览。
- 自动完成。
clickhouse-cli
clickhouse-cli 是ClickHouse的替代命令行客户端，用Python 3编写。
特征：
- 自动完成。
- 查询和数据输出的语法高亮显示。
- 寻呼机支持数据输出。
- 自定义PostgreSQL类命令。
clickhouse-flamegraph
[clickhouse-flamegraph](https://github.com/Slach/clickhouse-flamegraph) 是一个可视化的专业工具`system.trace_log`如[flamegraph](http://www.brendangregg.com/flamegraphs.html).
DBM
DBM DBM是一款ClickHouse可视化管理工具!
特征：
- 支持查询历史（分页、全部清除等）
- 支持选中的sql子句查询(多窗口等)
- 支持终止查询
- 支持表管理
- 支持数据库管理
- 支持自定义查询
- 支持多数据源管理（连接测试、监控）
- 支持监控（处理进程、连接、查询）
- 支持迁移数据
商业
Holistics
Holistics 在2019年被Gartner FrontRunners列为可用性最高排名第二的商业智能工具之一。 Holistics是一个基于SQL的全栈数据平台和商业智能工具，用于设置您的分析流程。
特征：
-自动化的电子邮件，Slack和Google表格报告时间表。 -强大的SQL编辑器，具有版本控制，自动完成，可重用的查询组件和动态过滤器。 -通过iframe在自己的网站或页面中嵌入仪表板。 -数据准备和ETL功能。 -SQL数据建模支持数据的关系映射。
DataGrip
DataGrip 是JetBrains的数据库IDE，专门支持ClickHouse。 它还嵌入到其他基于IntelliJ的工具中：PyCharm，IntelliJ IDEA，GoLand，PhpStorm等。
特征：
- 非常快速的代码完成。
- ClickHouse语法高亮显示。
- 支持ClickHouse特有的功能，例如嵌套列，表引擎。
- 数据编辑器。
- 重构。
- 搜索和导航。