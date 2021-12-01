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第三方开发的可视化界面

ClickHouse Web 界面 Tabix.

主要功能：

浏览器直接连接 ClickHouse，不需要安装其他软件。

高亮语法的编辑器。

自动命令补全。

查询命令执行的图形分析工具。

配色方案选项。

Tabix 文档.

HouseOps 是一个交互式 UI/IDE 工具，可以运行在 OSX, Linux and Windows 平台中。

主要功能：

查询高亮语法提示，可以以表格或 JSON 格式查看数据。

支持导出 CSV 或 JSON 格式数据。

支持查看查询执行的详情，支持 KILL 查询。

图形化显示，支持显示数据库中所有的表和列的详细信息。

快速查看列占用的空间。

服务配置。

以下功能正在计划开发：

数据库管理

用户管理

实时数据分析

集群监控

集群管理

监控副本情况以及 Kafka 引擎表

灯塔 是ClickHouse的轻量级Web界面。

特征：

包含过滤和元数据的表列表。

带有过滤和排序的表格预览。

只读查询执行。

DBeaver 具有ClickHouse支持的通用桌面数据库客户端。

特征：

使用语法高亮显示查询开发。

表格预览。

自动完成。

clickhouse-cli 是ClickHouse的替代命令行客户端，用Python 3编写。

特征：

自动完成。

查询和数据输出的语法高亮显示。

寻呼机支持数据输出。

自定义PostgreSQL类命令。

[clickhouse-flamegraph](https://github.com/Slach/clickhouse-flamegraph) 是一个可视化的专业工具`system.trace_log`如[flamegraph](http://www.brendangregg.com/flamegraphs.html).



DBM DBM是一款ClickHouse可视化管理工具!

特征：

支持查询历史（分页、全部清除等）

支持选中的sql子句查询(多窗口等)

支持终止查询

支持表管理

支持数据库管理

支持自定义查询

支持多数据源管理（连接测试、监控）

支持监控（处理进程、连接、查询）

支持迁移数据

Holistics 在2019年被Gartner FrontRunners列为可用性最高排名第二的商业智能工具之一。 Holistics是一个基于SQL的全栈数据平台和商业智能工具，用于设置您的分析流程。

特征：

-自动化的电子邮件，Slack和Google表格报告时间表。 -强大的SQL编辑器，具有版本控制，自动完成，可重用的查询组件和动态过滤器。 -通过iframe在自己的网站或页面中嵌入仪表板。 -数据准备和ETL功能。 -SQL数据建模支持数据的关系映射。

DataGrip 是JetBrains的数据库IDE，专门支持ClickHouse。 它还嵌入到其他基于IntelliJ的工具中：PyCharm，IntelliJ IDEA，GoLand，PhpStorm等。

特征：

非常快速的代码完成。

ClickHouse语法高亮显示。

支持ClickHouse特有的功能，例如嵌套列，表引擎。

数据编辑器。

重构。

搜索和导航。

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