带有PTY的SSH接口

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Not supported in ClickHouse Cloud Not supported in ClickHouse Cloud

ClickHouse服务器允许使用SSH协议直接连接到自身。任何客户端都被允许。

在创建了一个通过SSH密钥识别的数据库用户后：

您可以使用此密钥连接到ClickHouse服务器。这将打开一个伪终端（PTY）并启动clickhouse-client的交互式会话。

也支持通过SSH执行命令（非交互模式）：

为了启用SSH服务器功能，您需要取消注释或将以下部分放入您的 config.xml 中：

主机密钥是SSH协议的一个关键部分。此密钥的公钥部分存储在客户端的 ~/.ssh/known_hosts 文件中，通常需要防止中间人攻击。当首次连接到服务器时，您将看到以下消息：

这实际上意味着：“您是否想要记住此主机的公钥并继续连接？”。

您可以通过传递一个选项，告诉您的SSH客户端不要验证主机：

您可以类似于普通的 clickhouse-client ，向嵌入式客户端传递选项，但有一些限制。 由于这是一个SSH协议，唯一的向目标主机传递参数的方式是通过环境变量。

例如，可以通过以下方式设置 format ：

您可以通过这种方式更改任何用户级设置，并附加传递大多数普通的 clickhouse-client 选项（除了在此设置中没有意义的选项）。

重要提示：