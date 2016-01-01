PostgreSQL 接口

ClickHouse 支持 PostgreSQL 线协议，这使您可以使用 Postgres 客户端连接到 ClickHouse。从某种意义上说，ClickHouse 可以假装成一个 PostgreSQL 实例 - 允许您连接一个尚未直接支持 ClickHouse 的 PostgreSQL 客户端应用程序（例如，Amazon Redshift）。

要启用 PostgreSQL 线协议，请将 postgresql_port 设置添加到服务器的配置文件中。例如，您可以在 config.d 文件夹中定义一个新的 XML 文件来指定端口：

启动您的 ClickHouse 服务器，并查找类似以下内容的日志消息，提及 正在监听 PostgreSQL 兼容协议：

以下命令演示如何将 PostgreSQL 客户端 psql 连接到 ClickHouse：

例如：

备注 psql 客户端需要使用密码登录，因此您无法使用没有密码的 default 用户连接。请为 default 用户指定一个密码，或以其他用户的身份登录。

psql 客户端会提示输入密码：

就这样！您现在已经将 PostgreSQL 客户端连接到 ClickHouse，所有命令和查询都在 ClickHouse 上执行。

备注 PostgreSQL 协议目前仅支持明文密码。

如果您在 ClickHouse 实例上配置了 SSL/TLS，则 postgresql_port 将使用相同的设置（该端口对安全和不安全的客户端都是共享的）。

每个客户端都有自己连接 SSL 的方法。以下命令演示如何传递证书和密钥以安全地将 psql 连接到 ClickHouse：

有关其 SSL 设置的更多详细信息，请查看 PostgreSQL 文档。