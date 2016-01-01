gRPC接口

ClickHouse支持gRPC接口。它是一个开源的远程过程调用系统，使用HTTP/2和Protocol Buffers。ClickHouse中的gRPC实现支持：

SSL；

身份验证；

会话；

压缩；

通过同一通道并行查询；

取消查询；

获取进度和日志；

外部表。

接口的规范描述在clickhouse_grpc.proto。

要使用gRPC接口，请在主服务器配置中设置 grpc_port 。其他配置选项请参见以下示例：

您可以使用提供的规范在任何支持gRPC的编程语言中编写客户端。或者，您可以使用内置的Python客户端。它位于存储库中的utils/grpc-client/clickhouse-grpc-client.py。内置客户端需要grpcio和grpcio-tools Python模块。

客户端支持以下参数：

--help – 显示帮助信息并退出。

– 显示帮助信息并退出。 --host HOST, -h HOST – 服务器名称。默认值为： localhost 。您还可以使用IPv4或IPv6地址。

– 服务器名称。默认值为： 。您还可以使用IPv4或IPv6地址。 --port PORT – 要连接的端口。该端口应在ClickHouse服务器配置中启用（见 grpc_port ）。默认值： 9100 。

– 要连接的端口。该端口应在ClickHouse服务器配置中启用（见 ）。默认值： 。 --user USER_NAME, -u USER_NAME – 用户名。默认值： default 。

– 用户名。默认值： 。 --password PASSWORD – 密码。默认值：空字符串。

– 密码。默认值：空字符串。 --query QUERY, -q QUERY – 在使用非交互模式时处理的查询。

– 在使用非交互模式时处理的查询。 --database DATABASE, -d DATABASE – 默认数据库。如果未指定，则使用服务器设置中的当前数据库（默认为 default ）。

– 默认数据库。如果未指定，则使用服务器设置中的当前数据库（默认为 ）。 --format OUTPUT_FORMAT, -f OUTPUT_FORMAT – 结果输出格式。交互模式的默认值： PrettyCompact 。

– 结果输出格式。交互模式的默认值： 。 --debug – 启用调试信息显示。

要在交互模式下运行客户端，请在不带 --query 参数的情况下调用它。

在批处理模式中，可以通过 stdin 传递查询数据。

客户端使用示例

在以下示例中，创建一个表并从CSV文件加载数据。然后对表的内容进行查询。

结果：