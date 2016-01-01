gRPC接口
介绍
ClickHouse支持gRPC接口。它是一个开源的远程过程调用系统，使用HTTP/2和Protocol Buffers。ClickHouse中的gRPC实现支持：
- SSL；
- 身份验证；
- 会话；
- 压缩；
- 通过同一通道并行查询；
- 取消查询；
- 获取进度和日志；
- 外部表。
接口的规范描述在clickhouse_grpc.proto。
gRPC配置
要使用gRPC接口，请在主服务器配置中设置
grpc_port。其他配置选项请参见以下示例：
内置客户端
您可以使用提供的规范在任何支持gRPC的编程语言中编写客户端。或者，您可以使用内置的Python客户端。它位于存储库中的utils/grpc-client/clickhouse-grpc-client.py。内置客户端需要grpcio和grpcio-tools Python模块。
客户端支持以下参数：
--help– 显示帮助信息并退出。
--host HOST, -h HOST– 服务器名称。默认值为：
localhost。您还可以使用IPv4或IPv6地址。
--port PORT– 要连接的端口。该端口应在ClickHouse服务器配置中启用（见
grpc_port）。默认值：
9100。
--user USER_NAME, -u USER_NAME– 用户名。默认值：
default。
--password PASSWORD– 密码。默认值：空字符串。
--query QUERY, -q QUERY– 在使用非交互模式时处理的查询。
--database DATABASE, -d DATABASE– 默认数据库。如果未指定，则使用服务器设置中的当前数据库（默认为
default）。
--format OUTPUT_FORMAT, -f OUTPUT_FORMAT– 结果输出格式。交互模式的默认值：
PrettyCompact。
--debug– 启用调试信息显示。
要在交互模式下运行客户端，请在不带
--query参数的情况下调用它。
在批处理模式中，可以通过
stdin传递查询数据。
客户端使用示例
在以下示例中，创建一个表并从CSV文件加载数据。然后对表的内容进行查询。
结果：