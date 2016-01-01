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Values

输入输出别名

描述

Values 格式将每一行打印在括号中。

  • 行之间用逗号分隔，最后一行后不加逗号。
  • 括号内的值也是用逗号分隔。
  • 数字以不带引号的小数格式输出。
  • 数组以方括号输出。
  • 字符串、日期和带时间的日期以引号输出。
  • 转义规则和解析与 TabSeparated 格式相似。

在格式化时，不会插入额外的空格，但在解析时是允许的并会跳过（数组值内的空格不允许）。

NULL 表示为 NULL

在使用 Values 格式传递数据时，您需要转义的最小字符集：

  • 单引号
  • 反斜杠

这是用于 INSERT INTO t VALUES ... 的格式，但您也可以将其用于格式化查询结果。

示例用法

格式设置

设置描述默认
input_format_values_interpret_expressions如果字段无法通过流解析器解析，则运行 SQL 解析器并尝试将其解释为 SQL 表达式。true
input_format_values_deduce_templates_of_expressions如果字段无法通过流解析器解析，则运行 SQL 解析器，推断 SQL 表达式的模板，尝试使用模板解析所有行，然后为所有行解释表达式。true
input_format_values_accurate_types_of_literals在使用模板解析和解释表达式时，检查文字的实际类型，以避免可能的溢出和精度问题。true