Values
|输入
|输出
|别名
|✔
|✔
描述
Values 格式将每一行打印在括号中。
- 行之间用逗号分隔，最后一行后不加逗号。
- 括号内的值也是用逗号分隔。
- 数字以不带引号的小数格式输出。
- 数组以方括号输出。
- 字符串、日期和带时间的日期以引号输出。
- 转义规则和解析与 TabSeparated 格式相似。
在格式化时，不会插入额外的空格，但在解析时是允许的并会跳过（数组值内的空格不允许）。
NULL 表示为
NULL。
在使用
Values 格式传递数据时，您需要转义的最小字符集：
- 单引号
- 反斜杠
这是用于
INSERT INTO t VALUES ... 的格式，但您也可以将其用于格式化查询结果。
示例用法
格式设置
|设置
|描述
|默认
input_format_values_interpret_expressions
|如果字段无法通过流解析器解析，则运行 SQL 解析器并尝试将其解释为 SQL 表达式。
true
input_format_values_deduce_templates_of_expressions
|如果字段无法通过流解析器解析，则运行 SQL 解析器，推断 SQL 表达式的模板，尝试使用模板解析所有行，然后为所有行解释表达式。
true
input_format_values_accurate_types_of_literals
|在使用模板解析和解释表达式时，检查文字的实际类型，以避免可能的溢出和精度问题。
true