Values

输入 输出 别名 ✔ ✔

Values 格式将每一行打印在括号中。

行之间用逗号分隔，最后一行后不加逗号。

括号内的值也是用逗号分隔。

数字以不带引号的小数格式输出。

数组以方括号输出。

字符串、日期和带时间的日期以引号输出。

转义规则和解析与 TabSeparated 格式相似。

在格式化时，不会插入额外的空格，但在解析时是允许的并会跳过（数组值内的空格不允许）。

NULL 表示为 NULL 。

在使用 Values 格式传递数据时，您需要转义的最小字符集：

单引号

反斜杠

这是用于 INSERT INTO t VALUES ... 的格式，但您也可以将其用于格式化查询结果。