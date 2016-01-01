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Template

输入输出别名

描述

对于需要比其他标准格式提供更多自定义的情况， Template 格式允许用户指定自己的自定义格式字符串，其中包含值的占位符，并指定数据的转义规则。

它使用以下设置：

设置描述
format_template_row指定包含行格式字符串的文件路径。
format_template_resultset指定包含行格式字符串的文件路径。
format_template_rows_between_delimiter指定行之间的分隔符，该分隔符在每行结束后打印（或期望）除了最后一行以外的每一行（默认是 \n
format_template_row_format指定行的格式字符串 内联
format_template_resultset_format指定结果集格式字符串 内联
一些其他格式的设置（例如在使用 JSON 转义时的 output_format_json_quote_64bit_integers 处理）

设置和转义规则

format_template_row

设置 format_template_row 指定包含行格式字符串的文件路径，其语法如下：

其中：

语法部分描述
delimiter_i值之间的分隔符（$ 符号可以转义为 $$
column_i要选择或插入的列的名称或索引（如果为空，则跳过该列）
serializeAs_i列值的转义规则。

支持以下转义规则：

转义规则描述
CSV, JSON, XML与同名格式相似
Escaped类似于 TSV
Quoted类似于 Values
Raw无转义，类似于 TSVRaw
None无转义规则 - 见下文说明
备注

如果省略转义规则，则使用 NoneXML 仅适用于输出。

让我们看一个例子。给定以下格式字符串：

以下值将被打印（如果使用 SELECT），或期望（如果使用 INPUT），位于列 Search phrase:, count:, ad price: $; 分隔符之间：

  • s（使用转义规则 Quoted
  • c（使用转义规则 Escaped
  • p（使用转义规则 JSON

例如：

  • 如果 INSERT，以下行符合预期模板，并将值 bathroom interior design2166$3 读取到列 Search phrasecountad price 中。
  • 如果 SELECT，以下行是输出，假设值 bathroom interior design2166$3 已存在于表中的列 Search phrasecountad price 下。

format_template_rows_between_delimiter

设置 format_template_rows_between_delimiter 指定行之间的分隔符，该分隔符在每行结束后打印（或期望）除了最后一行以外的每一行（默认是 \n）。

format_template_resultset

设置 format_template_resultset 指定包含结果集格式字符串的文件路径。

结果集的格式字符串具有与行格式字符串相同的语法。它允许指定前缀、后缀以及打印一些额外信息的方式，并包含如下占位符而不是列名：

  • data 是以 format_template_row 格式表示的具有数据的行，使用 format_template_rows_between_delimiter 分隔。此占位符必须是格式字符串中的第一个占位符。
  • totals 是以 format_template_row 格式表示的总值行（当使用 WITH TOTALS 时）。
  • min 是以 format_template_row 格式表示的最小值行（当 extremes 设置为 1 时）。
  • max 是以 format_template_row 格式表示的最大值行（当 extremes 设置为 1 时）。
  • rows 是输出行的总数。
  • rows_before_limit 是在没有 LIMIT 的情况下最少会有的行数。仅在查询包含 LIMIT 时输出。如果查询包含 GROUP BY，rows_before_limit_at_least 是在没有 LIMIT 的情况下确切的行数。
  • time 是请求执行时间（以秒为单位）。
  • rows_read 是已读取的行数。
  • bytes_read 是已读取的字节数（未压缩）。

占位符 datatotalsminmax 不得指定转义规则（或必须显式指定为 None）。其他占位符可以指定任何转义规则。

备注

如果 format_template_resultset 设置为空字符串，则使用 ${data} 作为默认值。

对于插入查询，格式允许在前缀或后缀下跳过某些列或字段（见示例）。

内联规范

有时很难或不可能将格式配置（通过 format_template_rowformat_template_resultset 设置）部署到集群中所有节点的目录。 此外，格式可能非常简单，以至于不需要放置在文件中。

对于这些情况，可以使用 format_template_row_format（用于 format_template_row）和 format_template_resultset_format（用于 format_template_resultset）直接在查询中设置模板字符串，而不是作为包含其路径的文件。

备注

格式字符串和转义序列的规则与以下内容相同：

示例用法

让我们看两个如何使用 Template 格式的示例，首先是选择数据，然后是插入数据。

选择数据

结果：

插入数据

PageViewsUserIDDurationSign 内的占位符是表中的列名。 行中的 Useless field 后的值以及后缀中 \nTotal rows: 后的值将被忽略。 输入数据中的所有分隔符必须严格等于指定格式字符串中的分隔符。

内联规范

厌倦了手动格式化 markdown 表格？在这个例子中，我们将看看如何使用 Template 格式和内联规范设置完成一个简单的任务 - 从 system.formats 表中 SELECT 一些 ClickHouse 格式的名称并将其格式化为 markdown 表格。这可以很容易地通过使用 Template 格式和设置 format_template_row_formatformat_template_resultset_format 来实现。

在之前的示例中，我们将结果集和行格式字符串指定在单独的文件中，使用 format_template_resultsetformat_template_row 设置分别指定到这些文件的路径。这里我们将以内联方式做，因为我们的模板很简单，仅由几个 |- 组成以制作 markdown 表格。我们使用设置 format_template_resultset_format 来指定结果集模板字符串，前面添加了 |ClickHouse Formats|\n|---|\n 来构建表头。我们使用设置 format_template_row_format 来指定我们的行模板字符串 |`{0:XML}`|Template 格式会将我们的行以给定的格式插入到占位符 ${data} 中。在这个例子中我们只有一列，但如果你想添加更多，你可以通过添加 {1:XML}{2:XML}... 等到你的行模板字符串中来完成，选择适当的转义规则。在这个例子中，我们选择了转义规则 XML

看看这个！我们省去了要手动添加所有那些 |- 以制作 markdown 表格的麻烦：