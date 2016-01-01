Template
|输入
|输出
|别名
|✔
|✔
描述
对于需要比其他标准格式提供更多自定义的情况，
Template 格式允许用户指定自己的自定义格式字符串，其中包含值的占位符，并指定数据的转义规则。
它使用以下设置：
|设置
|描述
format_template_row
|指定包含行格式字符串的文件路径。
format_template_resultset
|指定包含行格式字符串的文件路径。
format_template_rows_between_delimiter
|指定行之间的分隔符，该分隔符在每行结束后打印（或期望）除了最后一行以外的每一行（默认是
\n）
format_template_row_format
|指定行的格式字符串 内联。
format_template_resultset_format
|指定结果集格式字符串 内联。
|一些其他格式的设置（例如在使用
JSON 转义时的
output_format_json_quote_64bit_integers 处理）
设置和转义规则
format_template_row
设置
format_template_row 指定包含行格式字符串的文件路径，其语法如下：
其中：
|语法部分
|描述
delimiter_i
|值之间的分隔符（
$ 符号可以转义为
$$）
column_i
|要选择或插入的列的名称或索引（如果为空，则跳过该列）
serializeAs_i
|列值的转义规则。
支持以下转义规则：
|转义规则
|描述
CSV,
JSON,
XML
|与同名格式相似
Escaped
|类似于
TSV
Quoted
|类似于
Values
Raw
|无转义，类似于
TSVRaw
None
|无转义规则 - 见下文说明
如果省略转义规则，则使用
None。
XML 仅适用于输出。
让我们看一个例子。给定以下格式字符串：
以下值将被打印（如果使用
SELECT），或期望（如果使用
INPUT），位于列
Search phrase:、
, count:、
, ad price: $ 和
; 分隔符之间：
s（使用转义规则
Quoted）
c（使用转义规则
Escaped）
p（使用转义规则
JSON）
例如：
- 如果
INSERT，以下行符合预期模板，并将值
bathroom interior design、
2166、
$3读取到列
Search phrase、
count、
ad price中。
- 如果
SELECT，以下行是输出，假设值
bathroom interior design、
2166、
$3已存在于表中的列
Search phrase、
count、
ad price下。
format_template_rows_between_delimiter
设置
format_template_rows_between_delimiter 指定行之间的分隔符，该分隔符在每行结束后打印（或期望）除了最后一行以外的每一行（默认是
\n）。
format_template_resultset
设置
format_template_resultset 指定包含结果集格式字符串的文件路径。
结果集的格式字符串具有与行格式字符串相同的语法。它允许指定前缀、后缀以及打印一些额外信息的方式，并包含如下占位符而不是列名：
data是以
format_template_row格式表示的具有数据的行，使用
format_template_rows_between_delimiter分隔。此占位符必须是格式字符串中的第一个占位符。
totals是以
format_template_row格式表示的总值行（当使用 WITH TOTALS 时）。
min是以
format_template_row格式表示的最小值行（当 extremes 设置为 1 时）。
max是以
format_template_row格式表示的最大值行（当 extremes 设置为 1 时）。
rows是输出行的总数。
rows_before_limit是在没有 LIMIT 的情况下最少会有的行数。仅在查询包含 LIMIT 时输出。如果查询包含 GROUP BY，rows_before_limit_at_least 是在没有 LIMIT 的情况下确切的行数。
time是请求执行时间（以秒为单位）。
rows_read是已读取的行数。
bytes_read是已读取的字节数（未压缩）。
占位符
data、
totals、
min 和
max 不得指定转义规则（或必须显式指定为
None）。其他占位符可以指定任何转义规则。
如果
format_template_resultset 设置为空字符串，则使用
${data} 作为默认值。
对于插入查询，格式允许在前缀或后缀下跳过某些列或字段（见示例）。
内联规范
有时很难或不可能将格式配置（通过
format_template_row、
format_template_resultset 设置）部署到集群中所有节点的目录。 此外，格式可能非常简单，以至于不需要放置在文件中。
对于这些情况，可以使用
format_template_row_format（用于
format_template_row）和
format_template_resultset_format（用于
format_template_resultset）直接在查询中设置模板字符串，而不是作为包含其路径的文件。
格式字符串和转义序列的规则与以下内容相同：
format_template_row在使用
format_template_row_format时。
format_template_resultset在使用
format_template_resultset_format时。
示例用法
让我们看两个如何使用
Template 格式的示例，首先是选择数据，然后是插入数据。
选择数据
结果：
插入数据
PageViews、
UserID、
Duration 和
Sign 内的占位符是表中的列名。 行中的
Useless field 后的值以及后缀中
\nTotal rows: 后的值将被忽略。 输入数据中的所有分隔符必须严格等于指定格式字符串中的分隔符。
内联规范
厌倦了手动格式化 markdown 表格？在这个例子中，我们将看看如何使用
Template 格式和内联规范设置完成一个简单的任务 - 从
system.formats 表中
SELECT 一些 ClickHouse 格式的名称并将其格式化为 markdown 表格。这可以很容易地通过使用
Template 格式和设置
format_template_row_format 和
format_template_resultset_format 来实现。
在之前的示例中，我们将结果集和行格式字符串指定在单独的文件中，使用
format_template_resultset 和
format_template_row 设置分别指定到这些文件的路径。这里我们将以内联方式做，因为我们的模板很简单，仅由几个
| 和
- 组成以制作 markdown 表格。我们使用设置
format_template_resultset_format 来指定结果集模板字符串，前面添加了
|ClickHouse Formats|\n|---|\n 来构建表头。我们使用设置
format_template_row_format 来指定我们的行模板字符串
|`{0:XML}`|。
Template 格式会将我们的行以给定的格式插入到占位符
${data} 中。在这个例子中我们只有一列，但如果你想添加更多，你可以通过添加
{1:XML}、
{2:XML}... 等到你的行模板字符串中来完成，选择适当的转义规则。在这个例子中，我们选择了转义规则
XML。
看看这个！我们省去了要手动添加所有那些
| 和
- 以制作 markdown 表格的麻烦：