Template

输入 输出 别名 ✔ ✔

对于需要比其他标准格式提供更多自定义的情况， Template 格式允许用户指定自己的自定义格式字符串，其中包含值的占位符，并指定数据的转义规则。

它使用以下设置：

设置 描述 format_template_row 指定包含行格式字符串的文件路径。 format_template_resultset 指定包含行格式字符串的文件路径。 format_template_rows_between_delimiter 指定行之间的分隔符，该分隔符在每行结束后打印（或期望）除了最后一行以外的每一行（默认是

） format_template_row_format 指定行的格式字符串 内联。 format_template_resultset_format 指定结果集格式字符串 内联。 一些其他格式的设置（例如在使用 JSON 转义时的 output_format_json_quote_64bit_integers 处理）

设置 format_template_row 指定包含行格式字符串的文件路径，其语法如下：

其中：

语法部分 描述 delimiter_i 值之间的分隔符（ $ 符号可以转义为 $$ ） column_i 要选择或插入的列的名称或索引（如果为空，则跳过该列） serializeAs_i 列值的转义规则。

支持以下转义规则：

转义规则 描述 CSV , JSON , XML 与同名格式相似 Escaped 类似于 TSV Quoted 类似于 Values Raw 无转义，类似于 TSVRaw None 无转义规则 - 见下文说明

备注 如果省略转义规则，则使用 None 。 XML 仅适用于输出。

让我们看一个例子。给定以下格式字符串：

以下值将被打印（如果使用 SELECT ），或期望（如果使用 INPUT ），位于列 Search phrase: 、 , count: 、 , ad price: $ 和 ; 分隔符之间：

s （使用转义规则 Quoted ）

（使用转义规则 ） c （使用转义规则 Escaped ）

（使用转义规则 ） p （使用转义规则 JSON ）

例如：

如果 INSERT ，以下行符合预期模板，并将值 bathroom interior design 、 2166 、 $3 读取到列 Search phrase 、 count 、 ad price 中。

，以下行符合预期模板，并将值 、 、 读取到列 、 、 中。 如果 SELECT ，以下行是输出，假设值 bathroom interior design 、 2166 、 $3 已存在于表中的列 Search phrase 、 count 、 ad price 下。

设置 format_template_rows_between_delimiter 指定行之间的分隔符，该分隔符在每行结束后打印（或期望）除了最后一行以外的每一行（默认是

）。

设置 format_template_resultset 指定包含结果集格式字符串的文件路径。

结果集的格式字符串具有与行格式字符串相同的语法。它允许指定前缀、后缀以及打印一些额外信息的方式，并包含如下占位符而不是列名：

data 是以 format_template_row 格式表示的具有数据的行，使用 format_template_rows_between_delimiter 分隔。此占位符必须是格式字符串中的第一个占位符。

是以 格式表示的具有数据的行，使用 分隔。此占位符必须是格式字符串中的第一个占位符。 totals 是以 format_template_row 格式表示的总值行（当使用 WITH TOTALS 时）。

是以 格式表示的总值行（当使用 WITH TOTALS 时）。 min 是以 format_template_row 格式表示的最小值行（当 extremes 设置为 1 时）。

是以 格式表示的最小值行（当 extremes 设置为 1 时）。 max 是以 format_template_row 格式表示的最大值行（当 extremes 设置为 1 时）。

是以 格式表示的最大值行（当 extremes 设置为 1 时）。 rows 是输出行的总数。

是输出行的总数。 rows_before_limit 是在没有 LIMIT 的情况下最少会有的行数。仅在查询包含 LIMIT 时输出。如果查询包含 GROUP BY，rows_before_limit_at_least 是在没有 LIMIT 的情况下确切的行数。

是在没有 LIMIT 的情况下最少会有的行数。仅在查询包含 LIMIT 时输出。如果查询包含 GROUP BY，rows_before_limit_at_least 是在没有 LIMIT 的情况下确切的行数。 time 是请求执行时间（以秒为单位）。

是请求执行时间（以秒为单位）。 rows_read 是已读取的行数。

是已读取的行数。 bytes_read 是已读取的字节数（未压缩）。

占位符 data 、 totals 、 min 和 max 不得指定转义规则（或必须显式指定为 None ）。其他占位符可以指定任何转义规则。

备注 如果 format_template_resultset 设置为空字符串，则使用 ${data} 作为默认值。

对于插入查询，格式允许在前缀或后缀下跳过某些列或字段（见示例）。

有时很难或不可能将格式配置（通过 format_template_row 、 format_template_resultset 设置）部署到集群中所有节点的目录。 此外，格式可能非常简单，以至于不需要放置在文件中。

对于这些情况，可以使用 format_template_row_format （用于 format_template_row ）和 format_template_resultset_format （用于 format_template_resultset ）直接在查询中设置模板字符串，而不是作为包含其路径的文件。

备注 格式字符串和转义序列的规则与以下内容相同： format_template_row 在使用 format_template_row_format 时。

在使用 时。 format_template_resultset 在使用 format_template_resultset_format 时。

让我们看两个如何使用 Template 格式的示例，首先是选择数据，然后是插入数据。

结果：

PageViews 、 UserID 、 Duration 和 Sign 内的占位符是表中的列名。 行中的 Useless field 后的值以及后缀中

Total rows: 后的值将被忽略。 输入数据中的所有分隔符必须严格等于指定格式字符串中的分隔符。

厌倦了手动格式化 markdown 表格？在这个例子中，我们将看看如何使用 Template 格式和内联规范设置完成一个简单的任务 - 从 system.formats 表中 SELECT 一些 ClickHouse 格式的名称并将其格式化为 markdown 表格。这可以很容易地通过使用 Template 格式和设置 format_template_row_format 和 format_template_resultset_format 来实现。

在之前的示例中，我们将结果集和行格式字符串指定在单独的文件中，使用 format_template_resultset 和 format_template_row 设置分别指定到这些文件的路径。这里我们将以内联方式做，因为我们的模板很简单，仅由几个 | 和 - 组成以制作 markdown 表格。我们使用设置 format_template_resultset_format 来指定结果集模板字符串，前面添加了 |ClickHouse Formats|

|---|

来构建表头。我们使用设置 format_template_row_format 来指定我们的行模板字符串 |`{0:XML}`| 。 Template 格式会将我们的行以给定的格式插入到占位符 ${data} 中。在这个例子中我们只有一列，但如果你想添加更多，你可以通过添加 {1:XML} 、 {2:XML} ... 等到你的行模板字符串中来完成，选择适当的转义规则。在这个例子中，我们选择了转义规则 XML 。