RowBinary

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RowBinary 格式以二进制格式逐行解析数据。 行和数值连续列出，没有分隔符。 由于数据是二进制格式，因此在 FORMAT RowBinary 之后的分隔符严格指定如下：

任意数量的空白字符： ' ' (空格 - 代码 0x20 ) '\t' (制表符 - 代码 0x09 ) '\f' (换页符 - 代码 0x0C )

后面跟着一个换行序列： Windows 风格 "\r

" 或 Unix 风格 '

'

紧接着是二进制数据。

备注 该格式的效率低于 Native 格式，因为它是基于行的。

对于以下数据类型，重要的是要注意：

整数 使用固定长度的小端表示法。例如， UInt64 使用 8 字节。

使用 8 字节。 日期时间 被表示为包含 Unix 时间戳的 UInt32 。

。 日期 被表示为一个 UInt16 对象，其中包含自 1970-01-01 以来的天数。

以来的天数。 字符串 被表示为可变宽度整数 (varint) (无符号 LEB128 )，后面跟着字符串的字节。

)，后面跟着字符串的字节。 固定字符串 被简单表示为字节序列。

数组 被表示为可变宽度整数 (varint) (无符号 LEB128)，后面跟着数组的连续元素。

为了支持 NULL，在每个 Nullable 值之前添加一个额外的字节，其中包含 1 或 0 。

如果为 1 ，则值为 NULL ，该字节被解释为一个单独的值。

，则值为 ，该字节被解释为一个单独的值。 如果为 0 ，则该字节之后的值不是 NULL 。

有关 RowBinary 格式和 RawBlob 格式的比较，请参见：原始格式比较