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RowBinary

输入输出别名

描述

RowBinary 格式以二进制格式逐行解析数据。 行和数值连续列出，没有分隔符。 由于数据是二进制格式，因此在 FORMAT RowBinary 之后的分隔符严格指定如下：

  • 任意数量的空白字符：
    • ' ' (空格 - 代码 0x20)
    • '\t' (制表符 - 代码 0x09)
    • '\f' (换页符 - 代码 0x0C)
  • 后面跟着一个换行序列：
    • Windows 风格 "\r\n"
    • 或 Unix 风格 '\n'
  • 紧接着是二进制数据。
备注

该格式的效率低于 Native 格式，因为它是基于行的。

对于以下数据类型，重要的是要注意：

  • 整数 使用固定长度的小端表示法。例如， UInt64 使用 8 字节。
  • 日期时间 被表示为包含 Unix 时间戳的 UInt32
  • 日期 被表示为一个 UInt16 对象，其中包含自 1970-01-01 以来的天数。
  • 字符串 被表示为可变宽度整数 (varint) (无符号 LEB128)，后面跟着字符串的字节。
  • 固定字符串 被简单表示为字节序列。
  • 数组 被表示为可变宽度整数 (varint) (无符号 LEB128)，后面跟着数组的连续元素。

为了支持 NULL，在每个 Nullable 值之前添加一个额外的字节，其中包含 10

  • 如果为 1，则值为 NULL，该字节被解释为一个单独的值。
  • 如果为 0，则该字节之后的值不是 NULL

有关 RowBinary 格式和 RawBlob 格式的比较，请参见：原始格式比较

示例用法

格式设置

以下设置适用于所有 RowBinary 类型格式。

设置描述默认值
format_binary_max_string_sizeRowBinary 格式中允许的最大字符串大小。1GiB
output_format_binary_encode_types_in_binary_format允许在头部使用 binary encoding 写入类型，而不是在 RowBinaryWithNamesAndTypes 输出格式中使用字符串作为类型名称。false
input_format_binary_decode_types_in_binary_format允许在头部使用 binary encoding 读取类型，而不是在 RowBinaryWithNamesAndTypes 输入格式中使用字符串作为类型名称。false
output_format_binary_write_json_as_string允许将 JSON 数据类型的值作为 JSON String 值写入 RowBinary 输出格式。false
input_format_binary_read_json_as_string允许以 JSON String 值的形式读取 JSON 数据类型的值，作为 RowBinary 输入格式。false