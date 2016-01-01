RowBinary
|输入
|输出
|别名
|✔
|✔
描述
RowBinary 格式以二进制格式逐行解析数据。
行和数值连续列出，没有分隔符。
由于数据是二进制格式，因此在
FORMAT RowBinary 之后的分隔符严格指定如下：
- 任意数量的空白字符：
' '(空格 - 代码
0x20)
'\t'(制表符 - 代码
0x09)
'\f'(换页符 - 代码
0x0C)
-
- 后面跟着一个换行序列：
- Windows 风格
"\r\n"
- 或 Unix 风格
'\n'
- Windows 风格
- 紧接着是二进制数据。
备注
该格式的效率低于 Native 格式，因为它是基于行的。
对于以下数据类型，重要的是要注意：
- 整数 使用固定长度的小端表示法。例如，
UInt64使用 8 字节。
- 日期时间 被表示为包含 Unix 时间戳的
UInt32。
- 日期 被表示为一个 UInt16 对象，其中包含自
1970-01-01以来的天数。
- 字符串 被表示为可变宽度整数 (varint) (无符号
LEB128)，后面跟着字符串的字节。
- 固定字符串 被简单表示为字节序列。
- 数组 被表示为可变宽度整数 (varint) (无符号 LEB128)，后面跟着数组的连续元素。
为了支持 NULL，在每个 Nullable 值之前添加一个额外的字节，其中包含
1 或
0。
- 如果为
1，则值为
NULL，该字节被解释为一个单独的值。
- 如果为
0，则该字节之后的值不是
NULL。
有关
RowBinary 格式和
RawBlob 格式的比较，请参见：原始格式比较
示例用法
格式设置
以下设置适用于所有
RowBinary 类型格式。
|设置
|描述
|默认值
format_binary_max_string_size
|RowBinary 格式中允许的最大字符串大小。
1GiB
output_format_binary_encode_types_in_binary_format
|允许在头部使用
binary encoding 写入类型，而不是在
RowBinaryWithNamesAndTypes 输出格式中使用字符串作为类型名称。
false
input_format_binary_decode_types_in_binary_format
|允许在头部使用
binary encoding 读取类型，而不是在
RowBinaryWithNamesAndTypes 输入格式中使用字符串作为类型名称。
false
output_format_binary_write_json_as_string
|允许将
JSON 数据类型的值作为
JSON String 值写入
RowBinary 输出格式。
false
input_format_binary_read_json_as_string
|允许以
JSON String 值的形式读取
JSON 数据类型的值，作为
RowBinary 输入格式。
false