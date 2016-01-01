Protobuf
|输入
|输出
|别名
|✔
|✔
描述
Protobuf 格式是 Protocol Buffers 格式。
该格式需要一个外部格式架构，在查询之间进行缓存。
ClickHouse 支持：
proto2和
proto3语法。
Repeated/
optional/
required字段。
示例用法
基本示例
使用示例：
其中
schemafile.proto 文件内容如下：
为了找到表列与 Protocol Buffers 消息类型字段之间的对应关系，ClickHouse 会比较它们的名称。
这个比较是不区分大小写的，并且字符
_（下划线）和
.（点）被视为相等。
如果列和 Protocol Buffers 消息字段的类型不同，将应用必要的转换。
支持嵌套消息。例如，对于以下消息类型中的字段
z：
ClickHouse 会尝试找到名为
x.y.z（或
x_y_z 或
X.y_Z 等）的列。
嵌套消息适合用于输入或输出 嵌套数据结构。
在 protobuf 架构中定义的默认值（如下所示）不会应用，而是使用 表默认值 替代：
ClickHouse 以
length-delimited 格式输入和输出 protobuf 消息。
这意味着，在每条消息之前，其长度应该作为 可变宽度整数 (varint) 写入。
另见： 如何在流行语言中读取/写入 length-delimited protobuf 消息。
使用自动生成的架构
如果您没有外部的 Protobuf 架构用于您的数据，您仍然可以使用自动生成的架构以 Protobuf 格式输出/输入数据。
例如：
在这种情况下，ClickHouse 将根据表结构使用函数
structureToProtobufSchema 自动生成 Protobuf 架构。
然后将使用此架构将数据序列化为 Protobuf 格式。
您还可以读取使用自动生成架构创建的 Protobuf 文件。在这种情况下，文件必须使用相同的架构创建：
设置
format_protobuf_use_autogenerated_schema 默认启用，并在未设置
format_schema 的情况下应用。
您还可以在输入/输出时使用设置
output_format_schema 将自动生成的架构保存到文件中。例如：
在这种情况下，自动生成的 Protobuf 架构将保存在文件
path/to/schema/schema.capnp 中。
删除 Protobuf 缓存
要重新加载从
format_schema_path 加载的 Protobuf 架构，请使用
SYSTEM DROP ... FORMAT CACHE 语句。