Protobuf

Not supported in ClickHouse Cloud Not supported in ClickHouse Cloud

输入 输出 别名 ✔ ✔

Protobuf 格式是 Protocol Buffers 格式。

该格式需要一个外部格式架构，在查询之间进行缓存。

ClickHouse 支持：

proto2 和 proto3 语法。

和 语法。 Repeated / optional / required 字段。

使用示例：

其中 schemafile.proto 文件内容如下：

为了找到表列与 Protocol Buffers 消息类型字段之间的对应关系，ClickHouse 会比较它们的名称。 这个比较是不区分大小写的，并且字符 _ （下划线）和 . （点）被视为相等。 如果列和 Protocol Buffers 消息字段的类型不同，将应用必要的转换。

支持嵌套消息。例如，对于以下消息类型中的字段 z ：

ClickHouse 会尝试找到名为 x.y.z （或 x_y_z 或 X.y_Z 等）的列。

嵌套消息适合用于输入或输出 嵌套数据结构。

在 protobuf 架构中定义的默认值（如下所示）不会应用，而是使用 表默认值 替代：

ClickHouse 以 length-delimited 格式输入和输出 protobuf 消息。 这意味着，在每条消息之前，其长度应该作为 可变宽度整数 (varint) 写入。

另见： 如何在流行语言中读取/写入 length-delimited protobuf 消息。

如果您没有外部的 Protobuf 架构用于您的数据，您仍然可以使用自动生成的架构以 Protobuf 格式输出/输入数据。

例如：

在这种情况下，ClickHouse 将根据表结构使用函数 structureToProtobufSchema 自动生成 Protobuf 架构。 然后将使用此架构将数据序列化为 Protobuf 格式。

您还可以读取使用自动生成架构创建的 Protobuf 文件。在这种情况下，文件必须使用相同的架构创建：

设置 format_protobuf_use_autogenerated_schema 默认启用，并在未设置 format_schema 的情况下应用。

您还可以在输入/输出时使用设置 output_format_schema 将自动生成的架构保存到文件中。例如：

在这种情况下，自动生成的 Protobuf 架构将保存在文件 path/to/schema/schema.capnp 中。