JSONObjectEachRow
|输入
|输出
|别名
|✔
|✔
描述
在此格式中，所有数据都表示为一个单一的 JSON 对象，每行表示为该对象的一个独立字段，类似于
JSONEachRow 格式。
示例用法
基本示例
给定一些 JSON：
要将对象名称用作列值，您可以使用特殊设置
format_json_object_each_row_column_for_object_name。该设置的值被设置为列的名称，作为结果对象中行的 JSON 键使用。
输出
假设我们有一个名为
test 的表，包含两个列：
让我们以
JSONObjectEachRow 格式输出它，并使用
format_json_object_each_row_column_for_object_name 设置：
输入
假设我们将前面的示例输出存储在名为
data.json 的文件中：
它也适用于架构推断：
插入数据
ClickHouse 允许：
- 对象中的键值对顺序任意。
- 省略某些值。
ClickHouse 忽略元素之间的空格以及对象后面的逗号。您可以将所有对象以一行传入，无需用换行符分隔。
省略值处理
ClickHouse 用对应 数据类型 的默认值替代省略的值。
如果指定了
DEFAULT expr，则 ClickHouse 根据 input_format_defaults_for_omitted_fields 设置使用不同的替代规则。
考虑以下表：
- 如果
input_format_defaults_for_omitted_fields = 0，则
x和
a的默认值均为
0（作为
UInt32数据类型的默认值）。
- 如果
input_format_defaults_for_omitted_fields = 1，则
x的默认值为
0，但
a的默认值为
x * 2。
当使用
input_format_defaults_for_omitted_fields = 1 插入数据时，ClickHouse 消耗的计算资源更多，与使用
input_format_defaults_for_omitted_fields = 0 插入时相比。
选择数据
考虑
UserActivity 表作为示例：
查询
SELECT * FROM UserActivity FORMAT JSONEachRow 返回：
与 JSON 格式不同，不存在替代无效 UTF-8 序列。值使用与
JSON 相同的方式进行转义。
可以在字符串中输出任何字节集。如果您确保表中的数据可以格式化为 JSON 而不丢失任何信息，请使用
JSONEachRow 格式。
使用嵌套结构
如果您有一个包含
Nested 数据类型列的表，您可以插入具有相同结构的 JSON 数据。通过 input_format_import_nested_json 设置启用此功能。
例如，考虑以下表：
正如您在
Nested 数据类型描述中看到的，ClickHouse 将嵌套结构的每个组件视为单独的列（我们表中的
n.s 和
n.i）。您可以以以下方式插入数据：
要将数据插入为层次 JSON 对象，请设置
input_format_import_nested_json=1。
在没有此设置的情况下，ClickHouse 会抛出异常。