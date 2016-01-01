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JSONObjectEachRow

输入输出别名

描述

在此格式中，所有数据都表示为一个单一的 JSON 对象，每行表示为该对象的一个独立字段，类似于 JSONEachRow 格式。

示例用法

基本示例

给定一些 JSON：

要将对象名称用作列值，您可以使用特殊设置 format_json_object_each_row_column_for_object_name。该设置的值被设置为列的名称，作为结果对象中行的 JSON 键使用。

输出

假设我们有一个名为 test 的表，包含两个列：

让我们以 JSONObjectEachRow 格式输出它，并使用 format_json_object_each_row_column_for_object_name 设置：

输入

假设我们将前面的示例输出存储在名为 data.json 的文件中：

它也适用于架构推断：

插入数据

ClickHouse 允许：

  • 对象中的键值对顺序任意。
  • 省略某些值。

ClickHouse 忽略元素之间的空格以及对象后面的逗号。您可以将所有对象以一行传入，无需用换行符分隔。

省略值处理

ClickHouse 用对应 数据类型 的默认值替代省略的值。

如果指定了 DEFAULT expr，则 ClickHouse 根据 input_format_defaults_for_omitted_fields 设置使用不同的替代规则。

考虑以下表：

  • 如果 input_format_defaults_for_omitted_fields = 0，则 xa 的默认值均为 0（作为 UInt32 数据类型的默认值）。
  • 如果 input_format_defaults_for_omitted_fields = 1，则 x 的默认值为 0，但 a 的默认值为 x * 2
备注

当使用 input_format_defaults_for_omitted_fields = 1 插入数据时，ClickHouse 消耗的计算资源更多，与使用 input_format_defaults_for_omitted_fields = 0 插入时相比。

选择数据

考虑 UserActivity 表作为示例：

查询 SELECT * FROM UserActivity FORMAT JSONEachRow 返回：

JSON 格式不同，不存在替代无效 UTF-8 序列。值使用与 JSON 相同的方式进行转义。

信息

可以在字符串中输出任何字节集。如果您确保表中的数据可以格式化为 JSON 而不丢失任何信息，请使用 JSONEachRow 格式。

使用嵌套结构

如果您有一个包含 Nested 数据类型列的表，您可以插入具有相同结构的 JSON 数据。通过 input_format_import_nested_json 设置启用此功能。

例如，考虑以下表：

正如您在 Nested 数据类型描述中看到的，ClickHouse 将嵌套结构的每个组件视为单独的列（我们表中的 n.sn.i）。您可以以以下方式插入数据：

要将数据插入为层次 JSON 对象，请设置 input_format_import_nested_json=1

在没有此设置的情况下，ClickHouse 会抛出异常。

格式设置

设置描述默认值备注
input_format_import_nested_json将嵌套 JSON 数据映射到嵌套表（它适用于 JSONEachRow 格式）。false
input_format_json_read_bools_as_numbers允许在 JSON 输入格式中将布尔值解析为数字。true
input_format_json_read_bools_as_strings允许在 JSON 输入格式中将布尔值解析为字符串。true
input_format_json_read_numbers_as_strings允许在 JSON 输入格式中将数字解析为字符串。true
input_format_json_read_arrays_as_strings允许在 JSON 输入格式中将 JSON 数组解析为字符串。true
input_format_json_read_objects_as_strings允许在 JSON 输入格式中将 JSON 对象解析为字符串。true
input_format_json_named_tuples_as_objects将命名元组列解析为 JSON 对象。true
input_format_json_try_infer_numbers_from_strings尝试在模式推断期间从字符串字段推断数字。false
input_format_json_try_infer_named_tuples_from_objects尝试在模式推断期间从 JSON 对象推断命名元组。true
input_format_json_infer_incomplete_types_as_strings在 JSON 输入格式的模式推断期间，对仅包含 Null 或空对象/数组的键使用类型字符串。true
input_format_json_defaults_for_missing_elements_in_named_tuple在解析命名元组的 JSON 对象时，为缺失元素插入默认值。true
input_format_json_ignore_unknown_keys_in_named_tuple忽略命名元组的 JSON 对象中的未知键。false
input_format_json_compact_allow_variable_number_of_columns允许在 JSONCompact/JSONCompactEachRow 格式中使用变量数量的列，忽略额外列并对缺失列使用默认值。false
input_format_json_throw_on_bad_escape_sequence如果 JSON 字符串包含错误的转义序列则抛出异常。如果禁用，错误的转义序列将保持不变。true
input_format_json_empty_as_default将 JSON 输入中的空字段视为默认值。false对于复杂的默认表达式，必须同时启用 input_format_defaults_for_omitted_fields
output_format_json_quote_64bit_integers控制在 JSON 输出格式中 64 位整数的引用方式。true
output_format_json_quote_64bit_floats控制在 JSON 输出格式中 64 位浮点数的引用方式。false
output_format_json_quote_denormals启用在 JSON 输出格式中的 '+nan'、'-nan'、'+inf' 和 '-inf' 输出。false
output_format_json_quote_decimals控制在 JSON 输出格式中十进制的引用方式。false
output_format_json_escape_forward_slashes控制在 JSON 输出格式中对字符串输出的正斜杠进行转义。true
output_format_json_named_tuples_as_objects将命名元组列序列化为 JSON 对象。true
output_format_json_array_of_rows以 JSONEachRow(Compact) 格式输出所有行的 JSON 数组。false
output_format_json_validate_utf8启用在 JSON 输出格式中对 UTF-8 序列的验证（注意，它不会影响 JSON/JSONCompact/JSONColumnsWithMetadata 格式，它们总是验证 UTF-8）。false