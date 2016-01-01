JSONObjectEachRow

输入 输出 别名 ✔ ✔

在此格式中，所有数据都表示为一个单一的 JSON 对象，每行表示为该对象的一个独立字段，类似于 JSONEachRow 格式。

给定一些 JSON：

要将对象名称用作列值，您可以使用特殊设置 format_json_object_each_row_column_for_object_name 。该设置的值被设置为列的名称，作为结果对象中行的 JSON 键使用。

假设我们有一个名为 test 的表，包含两个列：

让我们以 JSONObjectEachRow 格式输出它，并使用 format_json_object_each_row_column_for_object_name 设置：

假设我们将前面的示例输出存储在名为 data.json 的文件中：

它也适用于架构推断：

ClickHouse 允许：

对象中的键值对顺序任意。

省略某些值。

ClickHouse 忽略元素之间的空格以及对象后面的逗号。您可以将所有对象以一行传入，无需用换行符分隔。

ClickHouse 用对应 数据类型 的默认值替代省略的值。

如果指定了 DEFAULT expr ，则 ClickHouse 根据 input_format_defaults_for_omitted_fields 设置使用不同的替代规则。

考虑以下表：

如果 input_format_defaults_for_omitted_fields = 0 ，则 x 和 a 的默认值均为 0 （作为 UInt32 数据类型的默认值）。

，则 和 的默认值均为 （作为 数据类型的默认值）。 如果 input_format_defaults_for_omitted_fields = 1 ，则 x 的默认值为 0 ，但 a 的默认值为 x * 2 。

备注 当使用 input_format_defaults_for_omitted_fields = 1 插入数据时，ClickHouse 消耗的计算资源更多，与使用 input_format_defaults_for_omitted_fields = 0 插入时相比。

考虑 UserActivity 表作为示例：

查询 SELECT * FROM UserActivity FORMAT JSONEachRow 返回：

与 JSON 格式不同，不存在替代无效 UTF-8 序列。值使用与 JSON 相同的方式进行转义。

信息 可以在字符串中输出任何字节集。如果您确保表中的数据可以格式化为 JSON 而不丢失任何信息，请使用 JSONEachRow 格式。

如果您有一个包含 Nested 数据类型列的表，您可以插入具有相同结构的 JSON 数据。通过 input_format_import_nested_json 设置启用此功能。

例如，考虑以下表：

正如您在 Nested 数据类型描述中看到的，ClickHouse 将嵌套结构的每个组件视为单独的列（我们表中的 n.s 和 n.i ）。您可以以以下方式插入数据：

要将数据插入为层次 JSON 对象，请设置 input_format_import_nested_json=1 。

在没有此设置的情况下，ClickHouse 会抛出异常。