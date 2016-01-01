跳到主要内容
跳到主要内容

JSON

输入输出别名

描述

JSON 格式以 JSON 格式读取和输出数据。

JSON 格式返回以下内容：

参数描述
meta列名和类型。
data数据表。
rows输出行的总数。
rows_before_limit_at_least如果没有 LIMIT，至少会有的行数。当查询包含 LIMIT 时输出。 如果查询包含 GROUP BY，则 rows_before_limit_at_least 是没有 LIMIT 时的确切行数。
statistics统计信息，例如 elapsedrows_readbytes_read
totals总值（使用 WITH TOTALS 时）。
extremes极端值（当 extremes 设置为 1 时）。

JSON 类型与 JavaScript 兼容。为了确保这一点，某些字符被额外转义：

  • 斜杠 / 被转义为 \/
  • 换行符 U+2028U+2029（会中断某些浏览器）被转义为 \uXXXX
  • ASCII 控制字符被转义：退格、换页、换行、回车和水平制表符被替换为 \b\f\n\r\t，以及 00-1F 范围内的剩余字节使用 \uXXXX 序列进行转义。
  • 无效的 UTF-8 序列被更改为替代字符 �，因此输出文本将由有效的 UTF-8 序列组成。

为了与 JavaScript 兼容，Int64 和 UInt64 整数默认用双引号括起来。 要去掉引号，可以将配置参数 output_format_json_quote_64bit_integers 设置为 0

ClickHouse 支持 NULL，在 JSON 输出中显示为 null。要在输出中启用 +nan-nan+inf-inf 值，请将 output_format_json_quote_denormals 设置为 1

示例用法

示例：

格式设置

对于 JSON 输入格式，如果设置 input_format_json_validate_types_from_metadata1，则输入数据中的元数据类型将与表中相应列的类型进行比较。

另请参阅