JSON
|输入
|输出
|别名
|✔
|✔
描述
JSON 格式以 JSON 格式读取和输出数据。
JSON 格式返回以下内容：
|参数
|描述
meta
|列名和类型。
data
|数据表。
rows
|输出行的总数。
rows_before_limit_at_least
|如果没有 LIMIT，至少会有的行数。当查询包含 LIMIT 时输出。 如果查询包含
GROUP BY，则
rows_before_limit_at_least 是没有
LIMIT 时的确切行数。
statistics
|统计信息，例如
elapsed、
rows_read、
bytes_read。
totals
|总值（使用 WITH TOTALS 时）。
extremes
|极端值（当 extremes 设置为 1 时）。
JSON 类型与 JavaScript 兼容。为了确保这一点，某些字符被额外转义：
- 斜杠
/被转义为
\/
- 换行符
U+2028和
U+2029（会中断某些浏览器）被转义为
\uXXXX。
- ASCII 控制字符被转义：退格、换页、换行、回车和水平制表符被替换为
\b、
\f、
\n、
\r、
\t，以及 00-1F 范围内的剩余字节使用
\uXXXX序列进行转义。
- 无效的 UTF-8 序列被更改为替代字符 �，因此输出文本将由有效的 UTF-8 序列组成。
为了与 JavaScript 兼容，Int64 和 UInt64 整数默认用双引号括起来。
要去掉引号，可以将配置参数
output_format_json_quote_64bit_integers 设置为
0。
ClickHouse 支持 NULL，在 JSON 输出中显示为
null。要在输出中启用
+nan、
-nan、
+inf、
-inf 值，请将 output_format_json_quote_denormals 设置为
1。
示例用法
示例：
格式设置
对于 JSON 输入格式，如果设置
input_format_json_validate_types_from_metadata 为
1，则输入数据中的元数据类型将与表中相应列的类型进行比较。