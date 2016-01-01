JSON

输入 输出 别名 ✔ ✔

JSON 格式以 JSON 格式读取和输出数据。

JSON 格式返回以下内容：

参数 描述 meta 列名和类型。 data 数据表。 rows 输出行的总数。 rows_before_limit_at_least 如果没有 LIMIT，至少会有的行数。当查询包含 LIMIT 时输出。 如果查询包含 GROUP BY ，则 rows_before_limit_at_least 是没有 LIMIT 时的确切行数。 statistics 统计信息，例如 elapsed 、 rows_read 、 bytes_read 。 totals 总值（使用 WITH TOTALS 时）。 extremes 极端值（当 extremes 设置为 1 时）。

JSON 类型与 JavaScript 兼容。为了确保这一点，某些字符被额外转义：

斜杠 / 被转义为 \/

被转义为 换行符 U+2028 和 U+2029 （会中断某些浏览器）被转义为 \uXXXX 。

和 （会中断某些浏览器）被转义为 。 ASCII 控制字符被转义：退格、换页、换行、回车和水平制表符被替换为 \b 、 \f 、

、 \r 、 \t ，以及 00-1F 范围内的剩余字节使用 \uXXXX 序列进行转义。

、 、 、 、 ，以及 00-1F 范围内的剩余字节使用 序列进行转义。 无效的 UTF-8 序列被更改为替代字符 �，因此输出文本将由有效的 UTF-8 序列组成。

为了与 JavaScript 兼容，Int64 和 UInt64 整数默认用双引号括起来。 要去掉引号，可以将配置参数 output_format_json_quote_64bit_integers 设置为 0 。

ClickHouse 支持 NULL，在 JSON 输出中显示为 null 。要在输出中启用 +nan 、 -nan 、 +inf 、 -inf 值，请将 output_format_json_quote_denormals 设置为 1 。

示例：

对于 JSON 输入格式，如果设置 input_format_json_validate_types_from_metadata 为 1 ，则输入数据中的元数据类型将与表中相应列的类型进行比较。