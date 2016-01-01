信息

.debug_info 由与编译单元对应的 units 组成：

每个单元是 DIE 的树，其根是 compile_unit DIE。

DIE。 每个 DIE 具有一个 tag 和一个 attributes 列表。

每个属性都有一个 name 和一个 value（还有一个 form，指定值的编码方式）。

DIE 表示源代码中的事物，其 tag 告诉你它是什么类型的事物。例如，有：

函数（tag = subprogram ）

） 类/结构体/枚举（ class_type / structure_type / enumeration_type ）

/ / ） 变量（ variable ）

） 函数参数（ formal_parameter ）。