DWARF
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描述
DWARF 格式解析来自 ELF 文件（可执行文件、库或对象文件）的 DWARF 调试符号。
它与
dwarfdump 类似，但速度更快（每秒数百 MB）且支持 SQL。
它为
.debug_info 部分中每个调试信息条目（DIE）生成一行，并包括 DWARF 编码用于终止树中子项列表的“null”条目。
信息
.debug_info 由与编译单元对应的 units 组成：
- 每个单元是 DIE 的树，其根是
compile_unitDIE。
- 每个 DIE 具有一个 tag 和一个 attributes 列表。
- 每个属性都有一个 name 和一个 value（还有一个 form，指定值的编码方式）。
DIE 表示源代码中的事物，其 tag 告诉你它是什么类型的事物。例如，有：
- 函数（tag =
subprogram）
- 类/结构体/枚举（
class_type/
structure_type/
enumeration_type）
- 变量（
variable）
- 函数参数（
formal_parameter）。
树结构与相应的源代码镜像。例如，
class_type DIE 可以包含
subprogram DIE，表示该类的方法。
DWARF 格式输出以下列：
offset- DIE 在
.debug_info部分中的位置
size- 编码的 DIE 中的字节数（包括属性）
tag- DIE 的类型；省略常规的 "DW_TAG_" 前缀
unit_name- 包含该 DIE 的编译单元名称
unit_offset- 包含该 DIE 的编译单元在
.debug_info部分中的位置
ancestor_tags- 当前 DIE 在树中父项的标签数组，按从内到外的顺序
ancestor_offsets- 与
ancestor_tags平行的父项偏移量
- 为方便起见，从属性数组中重复的几个常见属性：
name
linkage_name- 加工过的完整限定名；通常只有函数具有它（但不是所有函数）
decl_file- 声明此实体的源代码文件名称
decl_line- 声明此实体的源代码中的行号
-
- 描述属性的平行数组：
attr_name- 属性名称；省略常规的 "DW_AT_" 前缀
attr_form- 属性的编码和解释方式；省略常规 DW_FORM_ 前缀
attr_int- 属性的整数值；如果属性没有数值，则为 0
attr_str- 属性的字符串值；如果属性没有字符串值，则为空
-
示例用法
DWARF 格式可用于查找具有最多函数定义的编译单元（包括模板实例和来自包含头文件的函数）：