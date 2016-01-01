CSV
描述
逗号分隔值格式（RFC）。当格式化时，行用双引号括起来。字符串内的双引号将输出为两个连续的双引号。 没有其他转义字符的规则。
- 日期和日期时间用双引号括起来。
- 数字不带引号输出。
- 值通过分隔符字符分隔，默认是
,。分隔符字符在设置 format_csv_delimiter 中定义。
- 行使用Unix换行符（LF）分隔。
- 数组在CSV中序列化如下：
- 首先，数组按TabSeparated格式序列化为字符串
- 结果字符串在CSV中用双引号输出。
- CSV格式中的元组序列化为单独的列（也就是说，它们在元组中的嵌套关系丢失）。
备注
默认情况下，分隔符是
,。
有关更多信息，请参见 format_csv_delimiter 设置。
在解析时，所有值都可以带引号或不带引号进行解析。支持双引号和单引号。
行也可以不带引号排列。在这种情况下，它们会解析到分隔符字符或换行符（CR或LF）。 然而，违反RFC时，在无引号的行解析中，前导和尾随空格及制表符会被忽略。 换行符支持：Unix（LF），Windows（CR LF）和Mac OS Classic（CR LF）类型。
NULL 根据设置 format_csv_null_representation 格式化（默认值为
\N）。
在输入数据中，
ENUM 值可以表示为名称或ID。
首先，我们尝试将输入值匹配到ENUM名称。
如果失败，并且输入值是一个数字，我们会尝试将该数字匹配到ENUM ID。
如果输入数据只包含ENUM ID，建议启用设置 input_format_csv_enum_as_number 以优化
ENUM 解析。