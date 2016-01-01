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CSV

描述

逗号分隔值格式（RFC）。当格式化时，行用双引号括起来。字符串内的双引号将输出为两个连续的双引号。 没有其他转义字符的规则。

  • 日期和日期时间用双引号括起来。
  • 数字不带引号输出。
  • 值通过分隔符字符分隔，默认是 ,。分隔符字符在设置 format_csv_delimiter 中定义。
  • 行使用Unix换行符（LF）分隔。
  • 数组在CSV中序列化如下：
    • 首先，数组按TabSeparated格式序列化为字符串
    • 结果字符串在CSV中用双引号输出。
  • CSV格式中的元组序列化为单独的列（也就是说，它们在元组中的嵌套关系丢失）。
备注

默认情况下，分隔符是 ,。 有关更多信息，请参见 format_csv_delimiter 设置。

在解析时，所有值都可以带引号或不带引号进行解析。支持双引号和单引号。

行也可以不带引号排列。在这种情况下，它们会解析到分隔符字符或换行符（CR或LF）。 然而，违反RFC时，在无引号的行解析中，前导和尾随空格及制表符会被忽略。 换行符支持：Unix（LF），Windows（CR LF）和Mac OS Classic（CR LF）类型。

NULL 根据设置 format_csv_null_representation 格式化（默认值为 \N）。

在输入数据中，ENUM 值可以表示为名称或ID。 首先，我们尝试将输入值匹配到ENUM名称。 如果失败，并且输入值是一个数字，我们会尝试将该数字匹配到ENUM ID。 如果输入数据只包含ENUM ID，建议启用设置 input_format_csv_enum_as_number 以优化 ENUM 解析。

示例用法

格式设置

设置描述默认备注
format_csv_delimiter被视为CSV数据分隔符的字符。,
format_csv_allow_single_quotes允许使用单引号的字符串。true
format_csv_allow_double_quotes允许使用双引号的字符串。true
format_csv_null_representationCSV格式中的自定义NULL表示。\N
input_format_csv_empty_as_default将CSV输入中的空字段视为默认值。true对于复杂的默认表达式，必须启用 input_format_defaults_for_omitted_fields
input_format_csv_enum_as_number将CSV格式中的插入的枚举值视为枚举索引。false
input_format_csv_use_best_effort_in_schema_inference使用一些技巧和启发式方法来推断CSV格式的模式。如果禁用，所有字段将被推断为字符串。true
input_format_csv_arrays_as_nested_csv在从CSV读取数组时，期望其元素以嵌套CSV的形式序列化并放入字符串中。false
output_format_csv_crlf_end_of_line如果设置为true，CSV输出格式中的行尾将为 \r\n 而不是 \nfalse
input_format_csv_skip_first_lines跳过数据开头指定数量的行。0
input_format_csv_detect_header自动检测CSV格式中的带名称和类型的头部。true
input_format_csv_skip_trailing_empty_lines跳过数据末尾的空行。false
input_format_csv_trim_whitespaces修剪非引号CSV字符串中的空格和制表符。true
input_format_csv_allow_whitespace_or_tab_as_delimiter允许在CSV字符串中使用空格或制表符作为字段分隔符。false
input_format_csv_allow_variable_number_of_columns允许CSV格式中的可变列数，忽略多余的列，并在缺失列时使用默认值。false
input_format_csv_use_default_on_bad_values允许在CSV字段反序列化时错误值出现时设置默认值到列。false
input_format_csv_try_infer_numbers_from_strings在模式推断时尝试从字符串字段推断数字。false