CSV

逗号分隔值格式（RFC）。当格式化时，行用双引号括起来。字符串内的双引号将输出为两个连续的双引号。 没有其他转义字符的规则。

在解析时，所有值都可以带引号或不带引号进行解析。支持双引号和单引号。

行也可以不带引号排列。在这种情况下，它们会解析到分隔符字符或换行符（CR或LF）。 然而，违反RFC时，在无引号的行解析中，前导和尾随空格及制表符会被忽略。 换行符支持：Unix（LF），Windows（CR LF）和Mac OS Classic（CR LF）类型。

NULL 根据设置 format_csv_null_representation 格式化（默认值为 \N ）。

在输入数据中， ENUM 值可以表示为名称或ID。 首先，我们尝试将输入值匹配到ENUM名称。 如果失败，并且输入值是一个数字，我们会尝试将该数字匹配到ENUM ID。 如果输入数据只包含ENUM ID，建议启用设置 input_format_csv_enum_as_number 以优化 ENUM 解析。