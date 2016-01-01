Buffers 是一种非常简单的用于临时数据交换的二进制格式，在该格式中，消费者和生产者都已知晓模式（schema）和列顺序。
与 Native 不同，它不会存储列名、列类型或任何额外的元数据。
在这种格式中，数据以二进制格式按块进行读写。Buffers 使用与 Native 格式相同的按列二进制表示，并遵循相同的 Native 格式设置。
对于每个块，会写入如下序列：
- 列的数量（UInt64，小端序）。
- 行的数量（UInt64，小端序）。
- 对于每一列：
- 序列化列数据的总字节大小（UInt64，小端序）。
- 序列化的列数据字节，与 Native 格式中的完全一致。
示例用法
写入到文件：
SELECT
number AS num,
number * number AS num_square
FROM numbers(10)
INTO OUTFILE 'squares.buffers'
FORMAT Buffers;
以显式列类型读取：
SELECT
*
FROM file(
'squares.buffers',
'Buffers',
'col_1 UInt64, col_2 UInt64'
);
┌─col_1─┬─col_2─┐
│ 0 │ 0 │
│ 1 │ 1 │
│ 2 │ 4 │
│ 3 │ 9 │
│ 4 │ 16 │
│ 5 │ 25 │
│ 6 │ 36 │
│ 7 │ 49 │
│ 8 │ 64 │
│ 9 │ 81 │
└───────┴───────┘
如果你有一张列类型相同的表，可以直接向其中写入数据：
CREATE TABLE number_squares
(
a UInt64,
b UInt64
) ENGINE = Memory;
INSERT INTO number_squares
FROM INFILE 'squares.buffers'
FORMAT Buffers;
查看该表：
SELECT * FROM number_squares;
┌─a─┬──b─┐
│ 0 │ 0 │
│ 1 │ 1 │
│ 2 │ 4 │
│ 3 │ 9 │
│ 4 │ 16 │
│ 5 │ 25 │
│ 6 │ 36 │
│ 7 │ 49 │
│ 8 │ 64 │
│ 9 │ 81 │
└───┴────┘
格式设置