Buffers

Input Output Alias ✔ ✔

Buffers 是一种非常简单的用于临时数据交换的二进制格式，在该格式中，消费者和生产者都已知晓模式（schema）和列顺序。

与 Native 不同，它不会存储列名、列类型或任何额外的元数据。

在这种格式中，数据以二进制格式按块进行读写。Buffers 使用与 Native 格式相同的按列二进制表示，并遵循相同的 Native 格式设置。

对于每个块，会写入如下序列：

列的数量（UInt64，小端序）。 行的数量（UInt64，小端序）。 对于每一列：

写入到文件：

SELECT number AS num, number * number AS num_square FROM numbers(10) INTO OUTFILE 'squares.buffers' FORMAT Buffers;

以显式列类型读取：

SELECT * FROM file( 'squares.buffers', 'Buffers', 'col_1 UInt64, col_2 UInt64' );

┌─col_1─┬─col_2─┐ │ 0 │ 0 │ │ 1 │ 1 │ │ 2 │ 4 │ │ 3 │ 9 │ │ 4 │ 16 │ │ 5 │ 25 │ │ 6 │ 36 │ │ 7 │ 49 │ │ 8 │ 64 │ │ 9 │ 81 │ └───────┴───────┘

如果你有一张列类型相同的表，可以直接向其中写入数据：

CREATE TABLE number_squares ( a UInt64, b UInt64 ) ENGINE = Memory; INSERT INTO number_squares FROM INFILE 'squares.buffers' FORMAT Buffers;

查看该表：

SELECT * FROM number_squares;