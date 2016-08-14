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命令行客户端

ClickHouse提供了一个原生命令行客户端 clickhouse-client 客户端支持命令行支持的更多信息详见Configuring。

安装部署后，系统默认会安装 clickhouse-client (同时它属于 clickhouse-client 安装包中)。

$ clickhouse-client

ClickHouse client version 19.17 .1.1579 ( official build ) .

Connecting to localhost:9000 as user default.

Connected to ClickHouse server version 19.17 .1 revision 54428 .



: )



不同的客户端和服务器版本彼此兼容，但是一些特性可能在旧客户机中不可用。我们建议使用与服务器应用相同版本的客户端。当你尝试使用旧版本的客户端时，服务器上的 clickhouse-client 会显示如下信息:

ClickHouse client version is older than ClickHouse server. It may lack support for new features.



客户端可以在交互和非交互(批处理)模式下使用。要使用批处理模式，请指定 query 参数，或将数据发送到 stdin (它会验证 stdin 是否是终端)，或两者同时进行。与HTTP接口类似，当使用 query 参数并向 stdin 发送数据时，客户端请求就是一行一行的 stdin 输入作为 query 的参数。这种方式在大规模的插入请求中非常方便。

使用客户端插入数据的示例：

$ echo -ne "1, 'some text', '2016-08-14 00:00:00'

2, 'some more text', '2016-08-14 00:00:01'" | clickhouse-client --database = test --query = "INSERT INTO test FORMAT CSV" ;



$ cat << _EOF | clickhouse-client --database = test --query = "INSERT INTO test FORMAT CSV" ;

3, 'some text', '2016-08-14 00:00:00'

4, 'some more text', '2016-08-14 00:00:01'

_EOF



$ cat file.csv | clickhouse-client --database = test --query = "INSERT INTO test FORMAT CSV" ;



在批量模式中，默认的数据格式是 TabSeparated 分隔的。您可以根据查询来灵活设置FORMAT格式。

默认情况下，在批量模式中只能执行单个查询。为了从一个Script中执行多个查询，可以使用 --multiquery 参数。除了INSERT请求外，这种方式在任何地方都有用。查询的结果会连续且不含分隔符地输出。 同样的，为了执行大规模的查询，您可以为每个查询执行一次 clickhouse-client 。但注意到每次启动 clickhouse-client 程序都需要消耗几十毫秒时间。

在交互模式下，每条查询过后，你可以直接输入下一条查询命令。

如果 multiline 没有指定（默认没指定）：为了执行查询，按下Enter即可。查询语句不是必须使用分号结尾。如果需要写一个多行的查询语句，可以在换行之前输入一个反斜杠 \ ，然后在您按下Enter键后，您就可以输入当前语句的下一行查询了。

如果指定了 multiline ：为了执行查询，需要以分号结尾并且按下Enter键。如果行末没有分号，将认为当前语句并没有输入完而要求继续输入下一行。

若只运行单个查询，分号后面的所有内容都会被忽略。

您可以指定 \G 来替代分号或者在分号后面，这表示使用 Vertical 的格式。在这种格式下，每一个值都会打印在不同的行中，这种方式对于宽表来说很方便。这个不常见的特性是为了兼容MySQL命令而加的。

命令行客户端是基于 replxx (类似于 readline )。换句话说，它可以使用我们熟悉的快捷键方式来操作以及保留历史命令。 历史命令会写入在 ~/.clickhouse-client-history 中。

默认情况下，输出的格式是 PrettyCompact 。您可以通过FORMAT设置根据不同查询来修改格式，或者通过在查询末尾指定 \G 字符，或通过在命令行中使用 --format 或 --vertical 参数，或使用客户端的配置文件。

若要退出客户端，使用Ctrl+D（或Ctrl+C），或者输入以下其中一个命令： exit , quit , logout , учше , йгше , дщпщге , exit; , quit; , logout; , q , Q , :q

当执行一个查询的时候，客户端会显示：

进度, 进度会每秒更新十次（默认情况下）。对于很快的查询，进度可能没有时间显示。 为了调试会显示解析且格式化后的查询语句。 指定格式的输出结果。 输出结果的行数的行数，经过的时间，以及查询处理的速度。

您可以通过Ctrl+C来取消一个长时间的查询。然而，您依然需要等待服务端来中止请求。在某个阶段去取消查询是不可能的。如果您不等待并再次按下Ctrl + C,客户端将会退出。

命令行客户端允许通过外部数据（外部临时表）来查询。更多相关信息，请参考 «外部数据查询处理».

您可以创建带有参数的查询，并将值从客户端传递给服务器。这允许避免在客户端使用特定的动态值格式化查询。例如:

$ clickhouse-client --param_parName = "[1, 2]" -q "SELECT * FROM table WHERE a = {parName:Array(UInt16)}"



像平常一样格式化一个查询，然后把你想要从app参数传递到查询的值用大括号格式化，格式如下:

{ < name > : < data type > }



name — 占位符标识符。在控制台客户端，使用 --param_<name> = value 来指定

— 占位符标识符。在控制台客户端，使用 来指定 data type — 数据类型参数值。例如，一个数据结构 (integer, ('string', integer)) 拥有 Tuple(UInt8, Tuple(String, UInt8)) 数据类型(你也可以用另一个integer类型)。

$ clickhouse-client --param_tuple_in_tuple = "(10, ('dt', 10))" -q "SELECT * FROM table WHERE val = {tuple_in_tuple:Tuple(UInt8, Tuple(String, UInt8))}"



您可以通过以下方式传入参数到 clickhouse-client 中（所有的参数都有默认值）：

通过命令行 命令行参数会覆盖默认值和配置文件的配置。

配置文件 配置文件的配置会覆盖默认值

--host, -h -– 服务端的host名称, 默认是 localhost 。您可以选择使用host名称或者IPv4或IPv6地址。

-– 服务端的host名称, 默认是 。您可以选择使用host名称或者IPv4或IPv6地址。 --port – 连接的端口，默认值：9000。注意HTTP接口以及TCP原生接口使用的是不同端口。

– 连接的端口，默认值：9000。注意HTTP接口以及TCP原生接口使用的是不同端口。 --user, -u – 用户名。 默认值： default 。

– 用户名。 默认值： 。 --password – 密码。 默认值：空字符串。

– 密码。 默认值：空字符串。 --query, -q – 使用非交互模式查询。

– 使用非交互模式查询。 --database, -d – 默认当前操作的数据库. 默认值：服务端默认的配置（默认是 default ）。

– 默认当前操作的数据库. 默认值：服务端默认的配置（默认是 ）。 --multiline, -m – 如果指定，允许多行语句查询（Enter仅代表换行，不代表查询语句完结）。

– 如果指定，允许多行语句查询（Enter仅代表换行，不代表查询语句完结）。 --multiquery, -n – 如果指定, 允许处理用 ; 号分隔的多个查询，只在非交互模式下生效。

– 如果指定, 允许处理用 号分隔的多个查询，只在非交互模式下生效。 --format, -f – 使用指定的默认格式输出结果。

– 使用指定的默认格式输出结果。 --vertical, -E – 如果指定，默认情况下使用垂直格式输出结果。这与 –format=Vertical 相同。在这种格式中，每个值都在单独的行上打印，这种方式对显示宽表很有帮助。

– 如果指定，默认情况下使用垂直格式输出结果。这与 相同。在这种格式中，每个值都在单独的行上打印，这种方式对显示宽表很有帮助。 --time, -t – 如果指定，非交互模式下会打印查询执行的时间到 stderr 中。

– 如果指定，非交互模式下会打印查询执行的时间到 中。 --stacktrace – 如果指定，如果出现异常，会打印堆栈跟踪信息。

– 如果指定，如果出现异常，会打印堆栈跟踪信息。 --config-file – 配置文件的名称。

– 配置文件的名称。 --secure – 如果指定，将通过安全连接连接到服务器。

– 如果指定，将通过安全连接连接到服务器。 --history_file — 存放命令历史的文件的路径。

— 存放命令历史的文件的路径。 --param_<name> — 查询参数配置查询参数.

clickhouse-client 使用以下第一个配置文件：

通过 --config-file 参数指定。

参数指定。 ./clickhouse-client.xml

~/.clickhouse-client/config.xml

/etc/clickhouse-client/config.xml

配置文件示例:

< config >

< user > username </ user >

< password > password </ password >

< secure > False </ secure >

</ config >



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