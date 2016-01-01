连接 Zing Data 到 ClickHouse

Zing Data 是一个数据探索和可视化平台。Zing Data 使用 ClickHouse 提供的 JS 驱动程序连接到 ClickHouse。

收集您的连接详细信息。

要通过 HTTP(S) 连接到 ClickHouse，您需要以下信息：

HOST 和 PORT：通常，当使用 TLS 时，端口为 8443；当不使用 TLS 时，端口为 8123。

数据库名称：开箱即用时，有一个名为 default 的数据库，请使用您要连接的数据库名称。

用户名和密码：开箱即用时，用户名为 default 。请使用适合您用例的用户名。

您的 ClickHouse Cloud 服务详细信息可在 ClickHouse Cloud 控制台中找到。 选择您要连接的服务并点击 Connect：

选择 HTTPS，详细信息会在示例 curl 命令中提供。

如果您使用的是自管理的 ClickHouse，连接详细信息由您的 ClickHouse 管理员设置。

下载或访问 Zing Data 要在移动设备上使用 ClickHouse 和 Zing Data，请在 Google Play Store 或 Apple App Store 下载 Zing Data 应用。

要在网页上使用 ClickHouse 和 Zing Data，请访问 Zing 网络控制台 并创建一个帐户。 添加数据源 要使用 Zing Data 与 ClickHouse 数据交互，您需要定义一个 datasource 。在 Zing Data 的移动应用菜单中，选择 Sources ，然后点击 Add a Datasource 。

在网页上添加数据源，点击顶部菜单中的 Data Sources，点击 New Datasource 并从下拉菜单中选择 Clickhouse。

填写连接详细信息，然后点击 Check Connection。

如果连接成功，Zing 将引导您进行表选择。选择所需的表格并点击 Save。如果 Zing 无法连接到您的数据源，您会看到一条消息，请您检查您的凭据并重试。如果在检查凭据并重试后仍然遇到问题，

一旦 ClickHouse 数据源添加成功，它将在您的 Zing 组织的 Data Sources / Sources 标签下对所有人可用。