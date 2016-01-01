跳到主要内容
跳到主要内容

连接 Zing Data 到 ClickHouse

Zing Data 是一个数据探索和可视化平台。Zing Data 使用 ClickHouse 提供的 JS 驱动程序连接到 ClickHouse。

如何连接

  1. 收集您的连接详细信息。

要通过 HTTP(S) 连接到 ClickHouse，您需要以下信息：

  • HOST 和 PORT：通常，当使用 TLS 时，端口为 8443；当不使用 TLS 时，端口为 8123。

  • 数据库名称：开箱即用时，有一个名为 default 的数据库，请使用您要连接的数据库名称。

  • 用户名和密码：开箱即用时，用户名为 default。请使用适合您用例的用户名。

您的 ClickHouse Cloud 服务详细信息可在 ClickHouse Cloud 控制台中找到。 选择您要连接的服务并点击 Connect

ClickHouse Cloud 服务连接按钮

选择 HTTPS，详细信息会在示例 curl 命令中提供。

ClickHouse Cloud HTTPS 连接详细信息

如果您使用的是自管理的 ClickHouse，连接详细信息由您的 ClickHouse 管理员设置。

  1. 下载或访问 Zing Data

  2. 添加数据源

    • 要使用 Zing Data 与 ClickHouse 数据交互，您需要定义一个 datasource。在 Zing Data 的移动应用菜单中，选择 Sources，然后点击 Add a Datasource

    • 在网页上添加数据源，点击顶部菜单中的 Data Sources，点击 New Datasource 并从下拉菜单中选择 Clickhouse

    Zing 01

  3. 填写连接详细信息，然后点击 Check Connection

    Zing 02

  4. 如果连接成功，Zing 将引导您进行表选择。选择所需的表格并点击 Save。如果 Zing 无法连接到您的数据源，您会看到一条消息，请您检查您的凭据并重试。如果在检查凭据并重试后仍然遇到问题，请在此联系 Zing 支持。

    Zing 03

  5. 一旦 ClickHouse 数据源添加成功，它将在您的 Zing 组织的 Data Sources / Sources 标签下对所有人可用。

在 Zing Data 中创建图表和仪表板

  1. 在添加 ClickHouse 数据源后，点击网页上的 Zing App，或在移动设备上点击数据源以开始创建图表。

  2. 在表格列表中点击一个表格以创建图表。

    Zing 04

  3. 使用可视化查询构建器选择所需的字段、聚合等，然后点击 Run Question

    Zing 05

  4. 如果您熟悉 SQL，您也可以编写自定义 SQL 来运行查询并创建图表。

    Zing 06 Zing 07

  5. 示例图表如下所示。可以通过三点菜单保存问题。您可以对图表进行评论、标记团队成员、创建实时警报、改变图表类型等。

    Zing 08

  6. 可以通过主屏幕的 Dashboards 下的 "+" 图标创建仪表板。现有问题可以拖入以在仪表板上显示。

    Zing 09

相关内容