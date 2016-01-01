连接 Zing Data 到 ClickHouse
Zing Data 是一个数据探索和可视化平台。Zing Data 使用 ClickHouse 提供的 JS 驱动程序连接到 ClickHouse。
如何连接
- 收集您的连接详细信息。
要通过 HTTP(S) 连接到 ClickHouse，您需要以下信息：
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HOST 和 PORT：通常，当使用 TLS 时，端口为 8443；当不使用 TLS 时，端口为 8123。
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数据库名称：开箱即用时，有一个名为
default的数据库，请使用您要连接的数据库名称。
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用户名和密码：开箱即用时，用户名为
default。请使用适合您用例的用户名。
您的 ClickHouse Cloud 服务详细信息可在 ClickHouse Cloud 控制台中找到。 选择您要连接的服务并点击 Connect：
选择 HTTPS，详细信息会在示例
curl 命令中提供。
如果您使用的是自管理的 ClickHouse，连接详细信息由您的 ClickHouse 管理员设置。
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下载或访问 Zing Data
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要在移动设备上使用 ClickHouse 和 Zing Data，请在 Google Play Store 或 Apple App Store 下载 Zing Data 应用。
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要在网页上使用 ClickHouse 和 Zing Data，请访问 Zing 网络控制台 并创建一个帐户。
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添加数据源
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要使用 Zing Data 与 ClickHouse 数据交互，您需要定义一个 datasource。在 Zing Data 的移动应用菜单中，选择 Sources，然后点击 Add a Datasource。
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在网页上添加数据源，点击顶部菜单中的 Data Sources，点击 New Datasource 并从下拉菜单中选择 Clickhouse。
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填写连接详细信息，然后点击 Check Connection。
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如果连接成功，Zing 将引导您进行表选择。选择所需的表格并点击 Save。如果 Zing 无法连接到您的数据源，您会看到一条消息，请您检查您的凭据并重试。如果在检查凭据并重试后仍然遇到问题，请在此联系 Zing 支持。
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一旦 ClickHouse 数据源添加成功，它将在您的 Zing 组织的 Data Sources / Sources 标签下对所有人可用。
在 Zing Data 中创建图表和仪表板
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在添加 ClickHouse 数据源后，点击网页上的 Zing App，或在移动设备上点击数据源以开始创建图表。
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在表格列表中点击一个表格以创建图表。
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使用可视化查询构建器选择所需的字段、聚合等，然后点击 Run Question。
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如果您熟悉 SQL，您也可以编写自定义 SQL 来运行查询并创建图表。
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示例图表如下所示。可以通过三点菜单保存问题。您可以对图表进行评论、标记团队成员、创建实时警报、改变图表类型等。
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可以通过主屏幕的 Dashboards 下的 "+" 图标创建仪表板。现有问题可以拖入以在仪表板上显示。
相关内容
- 博客: 使用 ClickHouse 进行数据可视化 - Zing Data
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- 创建仪表板的指南 Create Dashboards