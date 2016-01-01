将 Vector 与 ClickHouse 集成

实时分析日志对生产应用程序至关重要。您是否曾想过 ClickHouse 是否擅长存储和分析日志数据？只需查看 Uber 关于将其日志基础设施从 ELK 转换为 ClickHouse 的经验。

本指南展示了如何使用流行的数据管道 Vector 将 Nginx 日志文件尾随并发送到 ClickHouse。下面的步骤对于任何类型的日志文件尾随都是相似的。我们将假设您已经安装并运行了 ClickHouse 和 Vector（但还无需启动 Vector）。

让我们定义一个表来存储日志事件：

我们将从一个名为 nginxdb 的新数据库开始： 一开始，我们只会将整个日志事件作为一个字符串插入。显然，这不是对日志数据进行分析的好格式，但我们将在下面通过 物化视图 解决这个问题。 备注 目前没有必要使用主键，这就是为什么 ORDER BY 被设置为 tuple()。

我们当然不想花太多时间解释 Nginx，但我们也不想隐藏所有细节，因此在此步骤中，我们将提供足够的信息以配置 Nginx 日志记录。

以下 access_log 属性将日志发送到 /var/log/nginx/my_access.log ，格式为 combined。该值应放在您 nginx.conf 文件的 http 部分： 如果您修改了 nginx.conf ，请确保重新启动 Nginx。 通过访问您的 web 服务器上的页面生成一些访问日志。combined 格式的日志具有以下格式：

Vector 收集、转换和路由日志、指标和跟踪（称为 sources）到许多不同的供应商（称为 sinks），包括与 ClickHouse 的开箱即用兼容性。sources 和 sinks 在一个名为 vector.toml 的配置文件中定义。

以下 vector.toml 定义了一种类型为 file 的 source，其尾随 my_access.log 的末尾，并且还将上述定义为 access_logs 表的 sink： 使用上述配置启动 Vector。 访问 Vector 文档 以获取有关定义 sources 和 sinks 的更多详细信息。 验证访问日志是否已插入到 ClickHouse。运行以下查询，您应该在表中看到访问日志：

将日志存储在 ClickHouse 中很好，但将每个事件作为单个字符串存储并不利于数据分析。让我们看看如何使用物化视图解析日志事件。

物化视图（简称 MV）是基于现有表的新表，当向现有表插入数据时，新数据也会添加到物化视图中。让我们看一下如何定义一个包含 access_logs 中解析表示的 MV，换句话说： 在 ClickHouse 中有各种函数可以解析字符串，但首先让我们看看 splitByWhitespace - 它通过空格解析字符串并将每个标记返回为数组。为了演示，运行以下命令： 请注意，响应与我们想要的非常接近！几个字符串有一些多余的字符，用户代理（浏览器详细信息）也不需要被解析，但我们将在下一步中解决这个问题： 类似于 splitByWhitespace，splitByRegexp 函数根据正则表达式将字符串拆分为数组。运行以下命令，它将返回两个字符串。 请注意，第二个返回的字符串是成功从日志中解析出来的用户代理： 在查看最终的 CREATE MATERIALIZED VIEW 命令之前，让我们查看更多用于清理数据的函数。例如， RequestMethod 看起来像 "GET 但有一个多余的双引号。运行以下 trim 函数，它会删除双引号： 时间字符串有一个前导方括号，且格式不符合 ClickHouse 的日期解析要求。然而，如果我们将分隔符从冒号 (:) 改为逗号 (,) 则解析效果非常好： 现在我们准备定义我们的物化视图。我们的定义包括 POPULATE，这意味着将立即处理并插入 access_logs 中的现有行。运行以下 SQL 语句： 现在验证它是否有效。您应该看到访问日志被很好地解析为列： 备注 上面的例子将数据存储在两个表中，但您可以将初始 nginxdb.access_logs 表更改为使用 Null 表引擎 - 虽然解析的数据仍将最终进入 nginxdb.access_logs_view 表，原始数据将不会存储在表中。

总结： 通过使用 Vector，只需简单的安装和快速配置，我们可以将来自 Nginx 服务器的日志发送到 ClickHouse 中的一个表。通过使用巧妙的物化视图，我们可以将这些日志解析为列，以便更轻松进行分析。