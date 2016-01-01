将 TABLUM.IO 连接到 ClickHouse

TABLUM.IO 的云版本可在 https://go.tablum.io/ 访问。

备注 您可以在 Linux 服务器上通过 Docker 安装自托管版本的 TABLUM.IO。

首先，使用您的电子邮件注册 TABLUM.IO，或通过 Google 或 Facebook 的帐户快速登录。

收集您的 ClickHouse 连接详细信息，导航到 连接器 标签页，填写主机 URL、端口、用户名、密码、数据库名称和连接器名称。在完成这些字段后，点击 测试连接 按钮以验证详细信息，然后点击 为我保存连接器 以使其持久化。

提示 确保您指定了正确的 HTTP 端口，并根据您的连接详细信息切换 SSL 模式。

提示 通常，使用 TLS 时端口为 8443，未使用 TLS 时端口为 8123。

导航到 数据集 标签页。在下拉菜单中选择最近创建的 ClickHouse 连接器。在右侧面板中，您将看到可用表和模式的列表。

在 SQL 控制台中输入查询并按 运行查询。结果将以电子表格形式显示。

提示 右键点击列名称以打开包含排序、过滤和其他操作的下拉菜单。

备注 使用 TABLUM.IO，您可以 在您的 TABLUM.IO 账户中创建和使用多个 ClickHouse 连接器，

对任何加载的数据运行查询，无论数据源是什么，

作为新的 ClickHouse 数据库共享结果。

有关 TABLUM.IO 的更多信息，请访问 https://tablum.io。