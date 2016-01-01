连接提示
初始 SQL 选项卡
如果在高级选项卡上启用了 设置会话 ID 复选框（默认启用），可以使用以下方式设置会话级别的 设置：
高级选项卡
在 99% 的情况下，您不需要使用高级选项卡，对于剩下的 1% 的情况，您可以使用以下设置：
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自定义连接参数。默认情况下，
socket_timeout已经指定，如果某些提取更新的时间太长，则可能需要更改此参数。该参数的值以毫秒为单位指定。其余参数可以在 此处 找到，添加时用逗号分隔
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JDBC 驱动程序 custom_http_params。该字段允许您通过将值传递给 驱动程序的
custom_http_params参数 将某些参数放入 ClickHouse 连接字符串。例如，当启用 设置会话 ID 复选框时，
session_id的指定方式如下
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JDBC 驱动程序
typeMappings。该字段允许您 将 ClickHouse 数据类型映射传递给 JDBC 驱动程序使用的 Java 数据类型列表。由于该参数，连接器会自动将大整数显示为字符串，您可以通过传递您的映射集来更改此行为 (我不知道为什么)：
在相应的部分中了解更多关于映射的信息
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JDBC 驱动程序 URL 参数。您可以在该字段中传递其余的 驱动程序参数，例如
jdbcCompliance。请注意，参数值必须以 URL 编码格式传递，并且在传递
custom_http_params或
typeMappings时，以及在高级选项卡前两个字段中，前两个字段的值具有更高的优先级
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设置会话 ID 复选框。它用于在初始 SQL 选项卡中设置会话级别设置，生成格式为
"tableau-jdbc-connector-*{timestamp}*-*{number}*"的带时间戳和伪随机数的
session_id
对 UInt64、Int128、(U)Int256 数据类型的有限支持
默认情况下，驱动程序将 UInt64、Int128、(U)Int256 类型的字段显示为字符串，但只是显示，而不是转换。这意味着当您尝试写入下一个计算字段时，将会出现错误：
为了将大整数字段作为字符串进行处理，必须显式地将字段包装在 STR() 函数中
然而，这些字段通常用于查找唯一值的数量 (如 Yandex.Metrica 中的 Watch ID、Visit ID)，或者作为 维度 来指定可视化的细节，这样的用法也很有效。
在使用带有 UInt64 字段的表的数据预览（查看数据）时，现在不会出现错误。