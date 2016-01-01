连接提示

如果在高级选项卡上启用了 设置会话 ID 复选框（默认启用），可以使用以下方式设置会话级别的 设置：

在 99% 的情况下，您不需要使用高级选项卡，对于剩下的 1% 的情况，您可以使用以下设置：

默认情况下，驱动程序将 UInt64、Int128、(U)Int256 类型的字段显示为字符串，但只是显示，而不是转换。这意味着当您尝试写入下一个计算字段时，将会出现错误：

为了将大整数字段作为字符串进行处理，必须显式地将字段包装在 STR() 函数中

然而，这些字段通常用于查找唯一值的数量 (如 Yandex.Metrica 中的 Watch ID、Visit ID)，或者作为 维度 来指定可视化的细节，这样的用法也很有效。

在使用带有 UInt64 字段的表的数据预览（查看数据）时，现在不会出现错误。