分析提示
MEDIAN() 和 PERCENTILE() 函数
- 在实时模式下，MEDIAN() 和 PERCENTILE() 函数（自连接器 v0.1.3 版本以来）使用 ClickHouse 的 quantile()() 函数，该函数显著加快了计算速度，但使用了抽样。如果您想获得准确的计算结果，请使用函数
MEDIAN_EXACT()和
PERCENTILE_EXACT()（基于 quantileExact()()）。
- 在提取模式下，您无法使用 MEDIAN_EXACT() 和 PERCENTILE_EXACT()，因为 MEDIAN() 和 PERCENTILE() 始终是准确的（且较慢）。
实时模式下的计算字段附加函数
ClickHouse 有大量可用于数据分析的函数 — 远远超过 Tableau 支持的函数。为了方便用户，我们添加了在创建计算字段时可在实时模式下使用的新函数。不幸的是，无法在 Tableau 界面中为这些函数添加描述，因此我们将在这里添加它们的描述。
-If聚合组合器 (在 v0.2.3 中添加) - 允许在聚合计算中具有行级过滤器。添加了
SUM_IF(), AVG_IF(), COUNT_IF(), MIN_IF() & MAX_IF()函数。
BAR([my_int], [min_val_int], [max_val_int], [bar_string_length_int])(在 v0.2.1 中添加) — 忘记无聊的柱状图吧！使用
BAR()函数作为替代（在 ClickHouse 中相当于
bar()）。例如，这个计算字段返回漂亮的条形图作为字符串：
COUNTD_UNIQ([my_field])(在 v0.2.0 中添加) — 计算参数的不同值的近似数量。相当于 uniq()。比
COUNTD()快得多。
DATE_BIN('day', 10, [my_datetime_or_date])(在 v0.2.1 中添加) — 相当于 ClickHouse 中的
toStartOfInterval()。将日期或日期和时间向下舍入到给定的时间间隔，例如：
FORMAT_READABLE_QUANTITY([my_integer])(在 v0.2.1 中添加) — 返回带有后缀（千、百万、十亿等）的四舍五入数字作为字符串。它对人类读取大数字很有用。相当于
formatReadableQuantity()。
FORMAT_READABLE_TIMEDELTA([my_integer_timedelta_sec], [optional_max_unit])(在 v0.2.1 中添加) — 接受以秒为单位的时间差。返回带有（年、月、日、小时、分钟、秒）的时间差作为字符串。
optional_max_unit是要显示的最大单位。可接受值：
seconds,
minutes,
hours,
days,
months,
years。相当于
formatReadableTimeDelta()。
GET_SETTING([my_setting_name])(在 v0.2.1 中添加) — 返回自定义设置的当前值。相当于
getSetting()。
HEX([my_string])(在 v0.2.1 中添加) — 返回包含参数十六进制表示的字符串。相当于
hex()。
KURTOSIS([my_number])— 计算序列的样本峰度。相当于
kurtSamp()。
KURTOSISP([my_number])— 计算序列的峰度。相当于
kurtPop()。
MEDIAN_EXACT([my_number])(在 v0.1.3 中添加) — 精确计算数值数据序列的中位数。相当于
quantileExact(0.5)(...)。
MOD([my_number_1], [my_number_2])— 计算除法后的余数。如果参数是浮点数，则通过去掉小数部分将其预转换为整数。相当于
modulo()。
PERCENTILE_EXACT([my_number], [level_float])(在 v0.1.3 中添加) — 精确计算数值数据序列的百分位数。推荐的水平范围是 [0.01, 0.99]。相当于
quantileExact()()。
PROPER([my_string])(在 v0.2.5 中添加) - 将文本字符串转换为每个单词的首字母大写，其他字母为小写。空格和非字母数字字符（如标点符号）也可作为分隔符。例如：
RAND()(在 v0.2.1 中添加) — 返回整数（UInt32）数字，例如
3446222955。相当于
rand()。
RANDOM()(在 v0.2.1 中添加) — 非官方的
RANDOM()Tableau 函数，返回 0 到 1 之间的浮动值。
RAND_CONSTANT([optional_field])(在 v0.2.1 中添加) — 生成一个带有随机值的常量列。类似于
{RAND()}固定 LOD，但更快。相当于
randConstant()。
REAL([my_number])— 将字段转换为浮点数（Float64）。详情参考
here。
SHA256([my_string])(在 v0.2.1 中添加) — 从字符串计算 SHA-256 哈希并返回结果字节集作为字符串（FixedString）。与
HEX()函数一起使用很方便，比如
HEX(SHA256([my_string]))。相当于
SHA256()。
SKEWNESS([my_number])— 计算序列的样本偏度。相当于
skewSamp()。
SKEWNESSP([my_number])— 计算序列的偏度。相当于
skewPop()。
TO_TYPE_NAME([field])(在 v0.2.1 中添加) — 返回包含传递参数的 ClickHouse 类型名称的字符串。相当于
toTypeName()。
TRUNC([my_float])— 与
FLOOR([my_float])函数相同。相当于
trunc()。
UNHEX([my_string])(在 v0.2.1 中添加) — 执行
HEX()的反向操作。相当于
unhex()。