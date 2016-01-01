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分析提示

MEDIAN() 和 PERCENTILE() 函数

  • 在实时模式下，MEDIAN() 和 PERCENTILE() 函数（自连接器 v0.1.3 版本以来）使用 ClickHouse 的 quantile()() 函数，该函数显著加快了计算速度，但使用了抽样。如果您想获得准确的计算结果，请使用函数 MEDIAN_EXACT()PERCENTILE_EXACT()（基于 quantileExact()()）。
  • 在提取模式下，您无法使用 MEDIAN_EXACT() 和 PERCENTILE_EXACT()，因为 MEDIAN() 和 PERCENTILE() 始终是准确的（且较慢）。

实时模式下的计算字段附加函数

ClickHouse 有大量可用于数据分析的函数 — 远远超过 Tableau 支持的函数。为了方便用户，我们添加了在创建计算字段时可在实时模式下使用的新函数。不幸的是，无法在 Tableau 界面中为这些函数添加描述，因此我们将在这里添加它们的描述。

  • -If 聚合组合器 (在 v0.2.3 中添加) - 允许在聚合计算中具有行级过滤器。添加了 SUM_IF(), AVG_IF(), COUNT_IF(), MIN_IF() & MAX_IF() 函数。
  • BAR([my_int], [min_val_int], [max_val_int], [bar_string_length_int]) (在 v0.2.1 中添加) — 忘记无聊的柱状图吧！使用 BAR() 函数作为替代（在 ClickHouse 中相当于 bar()）。例如，这个计算字段返回漂亮的条形图作为字符串：
  • COUNTD_UNIQ([my_field]) (在 v0.2.0 中添加) — 计算参数的不同值的近似数量。相当于 uniq()。比 COUNTD() 快得多。
  • DATE_BIN('day', 10, [my_datetime_or_date]) (在 v0.2.1 中添加) — 相当于 ClickHouse 中的 toStartOfInterval()。将日期或日期和时间向下舍入到给定的时间间隔，例如：
  • FORMAT_READABLE_QUANTITY([my_integer]) (在 v0.2.1 中添加) — 返回带有后缀（千、百万、十亿等）的四舍五入数字作为字符串。它对人类读取大数字很有用。相当于 formatReadableQuantity()
  • FORMAT_READABLE_TIMEDELTA([my_integer_timedelta_sec], [optional_max_unit]) (在 v0.2.1 中添加) — 接受以秒为单位的时间差。返回带有（年、月、日、小时、分钟、秒）的时间差作为字符串。 optional_max_unit 是要显示的最大单位。可接受值：seconds, minutes, hours, days, months, years。相当于 formatReadableTimeDelta()
  • GET_SETTING([my_setting_name]) (在 v0.2.1 中添加) — 返回自定义设置的当前值。相当于 getSetting()
  • HEX([my_string]) (在 v0.2.1 中添加) — 返回包含参数十六进制表示的字符串。相当于 hex()
  • KURTOSIS([my_number]) — 计算序列的样本峰度。相当于 kurtSamp()
  • KURTOSISP([my_number]) — 计算序列的峰度。相当于 kurtPop()
  • MEDIAN_EXACT([my_number]) (在 v0.1.3 中添加) — 精确计算数值数据序列的中位数。相当于 quantileExact(0.5)(...)
  • MOD([my_number_1], [my_number_2]) — 计算除法后的余数。如果参数是浮点数，则通过去掉小数部分将其预转换为整数。相当于 modulo()
  • PERCENTILE_EXACT([my_number], [level_float]) (在 v0.1.3 中添加) — 精确计算数值数据序列的百分位数。推荐的水平范围是 [0.01, 0.99]。相当于 quantileExact()()
  • PROPER([my_string]) (在 v0.2.5 中添加) - 将文本字符串转换为每个单词的首字母大写，其他字母为小写。空格和非字母数字字符（如标点符号）也可作为分隔符。例如：
  • RAND() (在 v0.2.1 中添加) — 返回整数（UInt32）数字，例如 3446222955。相当于 rand()
  • RANDOM() (在 v0.2.1 中添加) — 非官方的 RANDOM() Tableau 函数，返回 0 到 1 之间的浮动值。
  • RAND_CONSTANT([optional_field]) (在 v0.2.1 中添加) — 生成一个带有随机值的常量列。类似于 {RAND()} 固定 LOD，但更快。相当于 randConstant()
  • REAL([my_number]) — 将字段转换为浮点数（Float64）。详情参考 here
  • SHA256([my_string]) (在 v0.2.1 中添加) — 从字符串计算 SHA-256 哈希并返回结果字节集作为字符串（FixedString）。与 HEX() 函数一起使用很方便，比如 HEX(SHA256([my_string]))。相当于 SHA256()
  • SKEWNESS([my_number]) — 计算序列的样本偏度。相当于 skewSamp()
  • SKEWNESSP([my_number]) — 计算序列的偏度。相当于 skewPop()
  • TO_TYPE_NAME([field]) (在 v0.2.1 中添加) — 返回包含传递参数的 ClickHouse 类型名称的字符串。相当于 toTypeName()
  • TRUNC([my_float]) — 与 FLOOR([my_float]) 函数相同。相当于 trunc()
  • UNHEX([my_string]) (在 v0.2.1 中添加) — 执行 HEX() 的反向操作。相当于 unhex()