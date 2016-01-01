分析提示

ClickHouse 有大量可用于数据分析的函数 — 远远超过 Tableau 支持的函数。为了方便用户，我们添加了在创建计算字段时可在实时模式下使用的新函数。不幸的是，无法在 Tableau 界面中为这些函数添加描述，因此我们将在这里添加它们的描述。