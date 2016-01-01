Tableau Online
Tableau Online 可以通过 MySQL 接口连接 ClickHouse 云或本地 ClickHouse 设置，使用官方的 MySQL 数据源。
ClickHouse 云设置
- 创建 ClickHouse Cloud 服务后，在
Connect your app屏幕上，从下拉菜单中选择 MySQL。
- 切换开关以启用此特定服务的 MySQL 接口。这将为此服务暴露
3306端口，并提示您显示包含您唯一的 MySQL 用户名的 MySQL 连接屏幕。
或者，要为现有服务启用 MySQL 接口：
- 确保您的服务处于
Running状态，然后单击您想要启用 MySQL 接口的服务。从左侧菜单中选择 "Connect"：
- 从
Connect With下拉菜单中选择 MySQL。
- 切换开关以启用此特定服务的 MySQL 接口。这将为此服务暴露
3306端口，并提示您显示包含您唯一的 MySQL 用户名的 MySQL 连接屏幕。
在 ClickHouse Cloud 中创建多个 MySQL 用户
默认情况下，存在一个内置的
mysql4<subdomain> 用户，其密码与
default 用户相同。
<subdomain> 部分是您 ClickHouse Cloud 主机名的第一部分。此格式对于使用实现安全连接的工具是必要的，但这些工具在其 TLS 握手中不提供 SNI 信息，这使得在没有额外提示的情况下进行内部路由变得不可能（MySQL 控制台客户端就是其中一个这样的工具）。
因此，我们 强烈推荐 在创建新用户时遵循
mysql4<subdomain>_<username> 格式，该用户将用于 MySQL 接口，其中
<subdomain> 是识别您的 Cloud 服务的提示，
<username> 是您选择的任意后缀。
对于 ClickHouse Cloud 主机名如
foobar.us-east1.aws.clickhouse.cloud，
<subdomain> 部分等于
foobar，自定义 MySQL 用户名可以是
mysql4foobar_team1。
如果您需要为 MySQL 接口创建额外用户（例如，您需要应用额外设置），可以执行以下操作：
-
可选 - 创建一个 settings profile 以应用于您的自定义用户。例如，创建
my_custom_profile，其中包含在我们稍后连接所创建的用户时默认应用的额外设置：
prefer_column_name_to_alias仅用作示例，您可以在其中使用其他设置。
-
使用以下格式 创建用户：
mysql4<subdomain>_<username>（见上文）。密码必须是双 SHA1 格式。例如：
或者，如果您想为此用户使用自定义配置文件：
其中
my_custom_profile是您之前创建的配置文件的名称。
-
Grant 新用户与所需表或数据库互动的必要权限。例如，如果您想仅授予对
system.query_log的访问权限：
-
使用创建的用户通过 MySQL 接口连接到您的 ClickHouse Cloud 服务。
处理 ClickHouse Cloud 中的多个 MySQL 用户问题
如果您创建了一个新的 MySQL 用户，并且在通过 MySQL CLI 客户端连接时看到以下错误：
在这种情况下，请确保用户名遵循
mysql4<subdomain>_<username> 格式，如前所述（见上文）。
本地 ClickHouse 服务器设置
请参考 官方文档 了解如何设置启用 MySQL 接口的 ClickHouse 服务器。
除了在服务器的
config.xml 中添加一个条目
还需要对将要使用 MySQL 接口的用户使用 双重 SHA1 密码加密。
从 shell 生成经过双重 SHA1 加密的随机密码：
输出应如下所示：
第一行是生成的密码，第二行是我们可以用来配置 ClickHouse 的哈希。
以下是使用生成的哈希的
mysql_user 配置示例：
/etc/clickhouse-server/users.d/mysql_user.xml
用您自己生成的双重 SHA1 哈希替换
password_double_sha1_hex 条目。
此外，建议使用
use_mysql_types_in_show_columns 在
SHOW [FULL] COLUMNS 查询结果中显示原生 MySQL 类型，而不是 ClickHouse 类型，这样 BI 工具在使用 MySQL 连接器时可以正确查看数据库模式。
例如：
/etc/clickhouse-server/users.d/mysql_user.xml
或者将其分配给不同的配置文件，而不是默认配置文件。
如果您有可用的
mysql 二进制文件，可以从命令行测试连接。
使用上述示例用户名 (
mysql_user) 和密码 (
LZOQYnqQN4L/T6L0) 的命令行为：
最后，配置 ClickHouse 服务器监听所需的 IP 地址。 例如，在
config.xml 中，取消注释以下内容以侦听所有地址：
将 Tableau Online 连接到 ClickHouse（无 SSL 的本地设置）
登录到您的 Tableau Cloud 站点，并添加一个新的已发布数据源。
从可用连接器列表中选择 "MySQL"。
指定您在 ClickHouse 设置期间收集的连接详情。
Tableau Online 将会探测数据库并提供可用表的列表。将所需的表拖到右侧的画布上。此外，您可以点击 "立即更新" 以预览数据，并微调探测到的字段类型或名称。
之后，剩下的只是点击右上角的 "以此发布" ，您就可以像往常一样在 Tableau Online 中使用新创建的数据集。
注意：如果您想将 Tableau Online 与 Tableau Desktop 结合使用并在两者之间共享 ClickHouse 数据集，请确保您也使用默认 MySQL 连接器的 Tableau Desktop，遵循选择 MySQL 从数据源下拉菜单中显示的 这里 的设置指南。如果您有 M1 Mac，检查 此故障排除线程 获取驱动安装的变通方法。
将 Tableau Online 连接到 ClickHouse（带 SSL 的云或本地设置）
由于无法通过 Tableau Online MySQL 连接设置向导提供 SSL 证书， 唯一的方法是使用 Tableau Desktop 设置连接，然后将其导出到 Tableau Online。然而，这个过程相对简单。
在 Windows 或 Mac 机器上运行 Tableau Desktop，选择 "连接" -> "到服务器" -> "MySQL"。 在此之前，可能需要先在您的机器上安装 MySQL 驱动程序。 您可以通过遵循选择 MySQL 从数据源下拉菜单中显示的 这里 的设置指南来完成此操作。 如果您有 M1 Mac，检查 此故障排除线程 获取驱动安装的变通方法。
在 MySQL 连接设置 UI 中，确保 "SSL" 选项已启用。 ClickHouse Cloud 的 SSL 证书由 Let's Encrypt 签署。 您可以 在这里 下载此根证书。
提供您的 ClickHouse Cloud 实例 MySQL 用户凭据及下载的根证书的路径。
像往常一样选择所需的表（与 Tableau Online 类似）， 然后选择 "服务器" -> "发布数据源" -> Tableau Cloud。
重要：您需要在 "身份验证" 选项中选择 "嵌入密码"。
此外，选择 "更新工作簿以使用已发布的数据源"。
最后，点击 "发布"，您的数据源和嵌入凭据将自动在 Tableau Online 中打开。
已知限制（ClickHouse 23.11）
在 ClickHouse
23.11 中修复了所有已知限制。如果您遇到其他不兼容问题，请不要犹豫 联系我们 或创建 新问题。