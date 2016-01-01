连接 Superset 和 ClickHouse

Apache Superset 是一个用 Python 编写的开源数据探索和可视化平台。Superset 通过 ClickHouse 提供的 Python 驱动程序连接到 ClickHouse。让我们看看它是如何工作的...

在本指南中，您将使用来自 ClickHouse 数据库的数据在 Superset 中构建一个仪表板。仪表板将看起来像这样：

添加一些数据 如果您没有可使用的数据集，可以添加其中一个示例。本指南使用 UK Price Paid 数据集，因此您可以选择该数据集。在同一文档类别中还有其他几个可供查看的数据集。

要通过 HTTP(S) 连接到 ClickHouse，您需要以下信息：

HOST 和 PORT：通常，当使用 TLS 时，端口为 8443；当不使用 TLS 时，端口为 8123。

数据库名称：开箱即用时，有一个名为 default 的数据库，请使用您要连接的数据库名称。

用户名和密码：开箱即用时，用户名为 default 。请使用适合您用例的用户名。

您的 ClickHouse Cloud 服务详细信息可在 ClickHouse Cloud 控制台中找到。 选择您要连接的服务并点击 Connect：

选择 HTTPS，详细信息会在示例 curl 命令中提供。

如果您使用的是自管理的 ClickHouse，连接详细信息由您的 ClickHouse 管理员设置。

Superset 使用 clickhouse-connect 驱动程序连接到 ClickHouse。有关 clickhouse-connect 的详细信息，请访问 https://pypi.org/project/clickhouse-connect/，可以使用以下命令安装： 启动（或重新启动）Superset。

在 Superset 中，从顶部菜单选择 Data，然后从下拉菜单中选择 Databases。通过单击 + Database 按钮添加一个新数据库：

在第一步中，选择 ClickHouse Connect 作为数据库类型：

在第二步中：

设置 SSL 开启或关闭。

输入您之前收集的连接信息。

指定 DISPLAY NAME：可以是您喜欢的任何名称。如果您将连接到多个 ClickHouse 数据库，请使名称更具描述性。

点击 CONNECT 然后 FINISH 按钮以完成设置向导，您应该会在数据库列表中看到您的数据库。

要通过 Superset 与您的 ClickHouse 数据交互，您需要定义一个 dataset。在 Superset 的顶部菜单中，选择 Data，然后从下拉菜单中选择 Datasets。 点击添加数据集的按钮。选择您的新数据库作为数据源，您应该会看到在您的数据库中定义的表：

在对话框窗口底部单击 ADD 按钮，您的表将出现在数据集列表中。您已经准备好构建仪表板并分析您的 ClickHouse 数据！

如果您熟悉 Superset，那么您将在下一个部分中感到如鱼得水。如果您是 Superset 的新手，嗯...这就像世界上许多其他酷炫的可视化工具 - 开始使用并不需要很长时间，但细节和细微差别会随着您使用该工具而逐渐了解。

您从一个仪表板开始。在 Superset 的顶部菜单中，选择 Dashboards。单击右上角的按钮以添加一个新仪表板。以下仪表板名为 UK property prices：

要创建一个新图表，从顶部菜单中选择 Charts，然后单击按钮以添加一个新图表。您将看到许多选项。以下示例展示了一个 Pie Chart 图表，使用的是 uk_price_paid 数据集从 CHOOSE A DATASET 下拉菜单中选择：

Superset 的饼图需要一个 Dimension 和一个 Metric，其余设置为可选。您可以为维度和度量选择自己的字段，此示例使用 ClickHouse 字段 district 作为维度， AVG(price) 作为度量。

如果您更喜欢甜甜圈图而不是饼图，您可以在 CUSTOMIZE 下进行设置和其他选项：

单击 SAVE 按钮保存图表，然后在 ADD TO DASHBOARD 下拉菜单中选择 UK property prices，然后 SAVE & GO TO DASHBOARD 将图表保存并添加到仪表板中：