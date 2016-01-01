连接 Superset 和 ClickHouse
Apache Superset 是一个用 Python 编写的开源数据探索和可视化平台。Superset 通过 ClickHouse 提供的 Python 驱动程序连接到 ClickHouse。让我们看看它是如何工作的...
目标
在本指南中，您将使用来自 ClickHouse 数据库的数据在 Superset 中构建一个仪表板。仪表板将看起来像这样：
如果您没有可使用的数据集，可以添加其中一个示例。本指南使用 UK Price Paid 数据集，因此您可以选择该数据集。在同一文档类别中还有其他几个可供查看的数据集。
1. 收集您的连接信息
要通过 HTTP(S) 连接到 ClickHouse，您需要以下信息：
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HOST 和 PORT：通常，当使用 TLS 时，端口为 8443；当不使用 TLS 时，端口为 8123。
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数据库名称：开箱即用时，有一个名为
default的数据库，请使用您要连接的数据库名称。
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用户名和密码：开箱即用时，用户名为
default。请使用适合您用例的用户名。
您的 ClickHouse Cloud 服务详细信息可在 ClickHouse Cloud 控制台中找到。 选择您要连接的服务并点击 Connect：
选择 HTTPS，详细信息会在示例
curl 命令中提供。
如果您使用的是自管理的 ClickHouse，连接详细信息由您的 ClickHouse 管理员设置。
2. 安装驱动程序
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Superset 使用
clickhouse-connect驱动程序连接到 ClickHouse。有关
clickhouse-connect的详细信息，请访问 https://pypi.org/project/clickhouse-connect/，可以使用以下命令安装：
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启动（或重新启动）Superset。
3. 将 Superset 连接到 ClickHouse
- 在 Superset 中，从顶部菜单选择 Data，然后从下拉菜单中选择 Databases。通过单击 + Database 按钮添加一个新数据库：
- 在第一步中，选择 ClickHouse Connect 作为数据库类型：
- 在第二步中：
- 设置 SSL 开启或关闭。
- 输入您之前收集的连接信息。
- 指定 DISPLAY NAME：可以是您喜欢的任何名称。如果您将连接到多个 ClickHouse 数据库，请使名称更具描述性。
- 点击 CONNECT 然后 FINISH 按钮以完成设置向导，您应该会在数据库列表中看到您的数据库。
4. 添加数据集
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要通过 Superset 与您的 ClickHouse 数据交互，您需要定义一个 dataset。在 Superset 的顶部菜单中，选择 Data，然后从下拉菜单中选择 Datasets。
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点击添加数据集的按钮。选择您的新数据库作为数据源，您应该会看到在您的数据库中定义的表：
- 在对话框窗口底部单击 ADD 按钮，您的表将出现在数据集列表中。您已经准备好构建仪表板并分析您的 ClickHouse 数据！
5. 在 Superset 中创建图表和仪表板
如果您熟悉 Superset，那么您将在下一个部分中感到如鱼得水。如果您是 Superset 的新手，嗯...这就像世界上许多其他酷炫的可视化工具 - 开始使用并不需要很长时间，但细节和细微差别会随着您使用该工具而逐渐了解。
- 您从一个仪表板开始。在 Superset 的顶部菜单中，选择 Dashboards。单击右上角的按钮以添加一个新仪表板。以下仪表板名为 UK property prices：
- 要创建一个新图表，从顶部菜单中选择 Charts，然后单击按钮以添加一个新图表。您将看到许多选项。以下示例展示了一个 Pie Chart 图表，使用的是 uk_price_paid 数据集从 CHOOSE A DATASET 下拉菜单中选择：
- Superset 的饼图需要一个 Dimension 和一个 Metric，其余设置为可选。您可以为维度和度量选择自己的字段，此示例使用 ClickHouse 字段
district作为维度，
AVG(price)作为度量。
- 如果您更喜欢甜甜圈图而不是饼图，您可以在 CUSTOMIZE 下进行设置和其他选项：
- 单击 SAVE 按钮保存图表，然后在 ADD TO DASHBOARD 下拉菜单中选择 UK property prices，然后 SAVE & GO TO DASHBOARD 将图表保存并添加到仪表板中：
- 就这样。基于 ClickHouse 数据在 Superset 中构建仪表板打开了一个快速数据分析的新世界！