SQL 控制台

SQL 控制台是您在 ClickHouse Cloud 中探索和查询数据库的最快和最简单的方法。您可以使用 SQL 控制台来：

连接到您的 ClickHouse Cloud 服务

查看、过滤和排序表数据

执行查询并在几次点击中可视化结果数据

与团队成员共享查询，并更有效地协作。

您 ClickHouse 实例中包含的表概述可以在左侧边栏区域找到。使用左侧栏顶部的数据库选择器查看特定数据库中的表。

列表中的表也可以展开以查看列和类型。

点击列表中的一个表以在新标签页中打开它。在表视图中，可以轻松查看、选择和复制数据。请注意，在将数据复制粘贴到 Microsoft Excel 和 Google 表格等电子表格应用程序时，结构和格式将得到保留。您可以使用页脚的导航在每 30 行的分页中翻转表数据的页面。

单元格检查器工具可用于查看单个单元格中包含的大量数据。要打开它，请右键单击一个单元格并选择“检查单元格”。点击检查器内容右上角的复制图标可以复制单元格检查器的内容。

要在 SQL 控制台中排序表，请打开一个表并选择工具栏中的“排序”按钮。此按钮将打开一个菜单，允许您配置排序。您可以选择一个列作为排序依据并配置排序顺序（升序或降序）。选择“应用”或按回车以对表进行排序。

SQL 控制台还允许您向表中添加多个排序。再次点击“排序”按钮以添加另一项排序。注意：排序将按照它们在排序面板中的出现顺序（从上到下）应用。要移除一个排序，只需点击该排序旁边的“x”按钮。

要在 SQL 控制台中过滤表，请打开一个表并选择“过滤”按钮。与排序相似，此按钮将打开一个菜单，允许您配置过滤条件。您可以选择一个列作为过滤依据并选择必要的条件。SQL 控制台智能地显示与列中包含的数据类型相对应的过滤选项。

当您对过滤条件满意时，可以选择“应用”以过滤数据。您还可以添加更多过滤条件，如下所示。

与排序功能类似，点击过滤器旁边的“x”按钮以移除它。

SQL 控制台允许您同时过滤和排序表。为此，使用上述步骤添加所有所需的过滤器和排序，然后点击“应用”按钮。

SQL 控制台可以直接将您的排序和过滤转换为查询，只需一击。只需选择工具栏中的“创建查询”按钮，并配置您选择的排序和过滤参数。点击“创建查询”后，将打开一个新的查询标签，预填充对应于您表视图中数据的 SQL 命令。

备注 在使用“创建查询”功能时，过滤器和排序不是强制性的。

您可以通过阅读 (链接) 查询文档来了解有关 SQL 控制台中查询的更多信息。

在 SQL 控制台中，有两种方法可以创建新查询。

点击标签栏中的“+”按钮

从左侧边栏查询列表中选择“新建查询”按钮

要运行查询，请在 SQL 编辑器中输入您的 SQL 命令，并点击“运行”按钮或使用快捷键 cmd / ctrl + enter 。要依次编写和运行多个命令，请确保在每个命令后添加分号。

查询执行选项 默认情况下，点击运行按钮将运行 SQL 编辑器中包含的所有命令。SQL 控制台支持两种其他查询执行选项：

运行选定的命令

在光标处运行命令

要运行选定的命令，请突出显示所需的命令或命令序列，单击“运行”按钮（或使用 cmd / ctrl + enter 快捷键）。当存在选择时，您还可以从 SQL 编辑器上下文菜单中选择“运行选定”。

要在当前光标位置运行命令，可以通过以下两种方式实现：

从扩展运行选项菜单中选择“在光标处运行”（或使用相应的 cmd / ctrl + shift + enter 快捷键）

从 SQL 编辑器上下文菜单中选择“在光标处运行”

备注 光标位置上的命令将在执行时会闪烁黄色。

在查询运行时，查询编辑器工具栏中的“运行”按钮将替换为“取消”按钮。只需点击此按钮或按 Esc 以取消查询。注意：已返回的任何结果在取消后仍将保留。

如果没有为您的查询命名，它应该被称为“未命名查询”。点击查询名称以更改它。重命名查询将导致查询被保存。

您还可以使用保存按钮或 cmd / ctrl + s 键盘快捷键来保存查询。

此功能允许用户将查询编写为自然语言问题，并让查询控制台根据可用表的上下文创建 SQL 查询。GenAI 还可以帮助用户调试查询。

有关 GenAI 的更多信息，请查看 ClickHouse Cloud 博客文章中的 GenAI 驱动的查询建议。

让我们导入英国价格支付示例数据集，并使用它创建一些 GenAI 查询。

打开一个 ClickHouse Cloud 服务。 通过点击 + 图标创建一个新查询。 粘贴并运行以下代码： 此查询应该花费大约 1 秒完成。完成后，您应该有一个名为 uk_price_paid 的空表。 创建一个新查询并粘贴以下查询：

此查询从 gov.uk 网站提取数据集。该文件大小约为 4GB，因此该查询将需要几分钟才能完成。完成后，ClickHouse 应该在 uk_price_paid 表中包含整个数据集。

让我们使用自然语言创建一个查询。

选择 uk_price_paid 表，然后点击 创建查询。 点击 生成 SQL。您可能会被要求接受您的查询发送给 Chat-GPT。您必须选择 我同意 以继续。 现在，您可以使用此提示输入自然语言查询，并让 ChatGPT 将其转换为 SQL 查询。在此示例中，我们将输入： 显示按年统计的所有 uk_price_paid 交易的总价格和交易总数。 控制台将生成我们需要的查询并在新标签中显示。在我们的示例中，GenAI 创建了以下查询： 一旦您确认查询是正确的，点击 运行 以执行它。

现在，让我们测试 GenAI 的查询调试能力。

通过点击 + 图标创建一个新查询，并粘贴以下代码： 点击 运行。由于我们尝试获取 pricee 的值，而不是 price ，所以查询失败。 点击 修复查询。 GenAI 将尝试修复查询。在这种情况下，它将 pricee 更改为 price 。它还意识到在这种情况下使用 toYear 是更好的函数。 选择 应用 以将建议的更改添加到您的查询并点击 运行。

请记住，GenAI 是一个实验性功能。在针对任何数据集运行 GenAI 生成的查询时请谨慎。

在查询执行后，您可以使用结果面板中的搜索输入快速搜索返回的结果集。此功能有助于预览附加 WHERE 子句的结果，或简单地检查特定数据是否包含在结果集中。在搜索输入中输入值后，结果面板将更新并返回包含匹配输入值的记录。在此示例中，我们将查找 hackernews 表中所有包含 ClickHouse （不区分大小写）的 breakfast 的实例：

注意：任何匹配输入值的字段都将被返回。例如，上述截图中的第三条记录在 by 字段中不匹配‘breakfast’，但在 text 字段中则匹配：

默认情况下，查询结果面板将显示所有结果记录在单个页面中。对于较大的结果集，分页结果以便于查看可能更为可取。这可以使用结果面板右下角的分页选择器完成：

选择页面大小将立即应用分页到结果集，并在结果面板页脚中部出现导航选项。

查询结果集可以直接从 SQL 控制台轻松导出为 CSV 格式。为此，请打开结果面板工具栏右侧的 ••• 菜单并选择“下载为 CSV”。

某些数据在图表形式中更易于解释。您可以在 SQL 控制台中仅需几次点击即快速创建查询结果数据的可视化。例如，使用一个计算 NYC 出租车行程每周统计数据的查询：

没有可视化，这些结果很难解释。让我们将其转化为图表。

要开始构建您的可视化，请从查询结果面板工具栏中选择“图表”选项。图表配置面板将出现：

我们将开始创建一个简单的柱状图，以 week 为 trip_total 的跟踪。为此，我们将将 week 字段拖动到 x 轴，将 trip_total 字段拖动到 y 轴：

大多数图表类型支持多个字段在数值轴上。为了演示，我们将把 fare_total 字段拖到 y 轴：

SQL 控制台支持十种图表类型，可以从图表配置面板中的图表类型选择器选择。例如，我们可以轻松将先前的图表类型从柱状图更改为区域图：

图表标题与提供数据的查询名称相匹配。更新查询的名称将导致图表标题更新：

在图表配置面板的“高级”部分，许多更高级的图表特性也可以进行调整。首先，我们将调整以下设置：

副标题

轴标题

x 轴标签方向

我们的图表将相应更新：