clickhouse-client

ClickHouse 提供了一个原生命令行客户端，可以直接对 ClickHouse 服务器执行 SQL 查询。它支持交互模式（用于实时查询执行）和批处理模式（用于脚本和自动化）。查询结果可以在终端中显示或导出到文件，支持所有 ClickHouse 输出 格式，如 Pretty、CSV、JSON 等。

客户端提供有关查询执行的实时反馈，包括进度条、读取的行数、处理的字节和查询执行时间。它支持 命令行选项 和 配置文件。

要下载 ClickHouse，请运行：

如果还想安装它，请运行：

有关更多安装选项，请参见 安装 ClickHouse。

不同的客户端和服务器版本之间是兼容的，但某些功能可能在较旧的客户端中不可用。我们建议客户端和服务器使用相同版本。

备注 如果您只下载了但没有安装 ClickHouse，请使用 ./clickhouse client 而不是 clickhouse-client 。

要连接到 ClickHouse 服务器，请运行：

根据需要指定其他连接详细信息：

--port <port> - ClickHouse 服务器接受连接的端口。默认端口为 9440（TLS）和 9000（无 TLS）。请注意，ClickHouse 客户端使用原生协议，而不是 HTTP(S)。

-s [ --secure ] - 是否使用 TLS（通常自动检测）。

-u [ --user ] <username> - 要连接的数据库用户。默认使用 default 用户连接。

--password <password> - 数据库用户的密码。您还可以在配置文件中指定连接的密码。如果未指定密码，客户端会要求输入。

-c [ --config ] <path-to-file> - ClickHouse 客户端配置文件的位置，如果它不在默认位置之一。有关更多信息，请参见 配置文件。

--connection <name> - 从配置文件中预配置的连接详细信息的名称。

有关命令行选项的完整列表，请参见 命令行选项。

您的 ClickHouse Cloud 服务的详细信息可以在 ClickHouse Cloud 控制台中找到。选择您要连接的服务并单击 Connect：

选择 Native，详细信息将显示并带有示例 clickhouse-client 命令：

您可以在 配置文件 中存储一个或多个 ClickHouse 服务器的连接详细信息。

格式如下：

有关更多信息，请参见 配置文件部分。

备注 为了专注于查询语法，其余示例省略连接详细信息（ --host 、 --port 等）。使用命令时请记得添加它们。

您可以选择以批处理模式运行 ClickHouse 客户端，而不是以交互方式使用。

您可以像这样指定单个查询：

您还可以使用 --query 命令行选项：

您可以在 stdin 中提供查询：

插入数据：

当指定 --query 时，任何输入都将在换行符后附加到请求中。

将 CSV 文件插入到远程 ClickHouse 服务

此示例将一个示例数据集 CSV 文件 cell_towers.csv 插入到 default 数据库中的现有表 cell_towers ：

更多插入数据的示例

在交互模式下，默认输出格式为 PrettyCompact 。您可以在查询的 FORMAT 子句中或通过指定 --format 命令行选项来更改格式。要使用垂直格式，您可以使用 --vertical 或在查询末尾指定 \G 。在此格式中，每个值将在单独的行上打印，这对于宽表格很方便。

在批处理模式下，默认数据 格式 为 TabSeparated 。您可以在查询的 FORMAT 子句中设置格式。

在交互模式下，默认情况下，按下 Enter 时输入的内容将被运行。查询末尾不需要分号。

您可以使用 -m, --multiline 参数启动客户端。要输入多行查询，在换行符之前输入反斜杠 \ 。按下 Enter 后，将被提示输入查询的下一行。要运行查询，请以分号结束并按 Enter 。

ClickHouse 客户端基于 replxx （类似于 readline ），因此它使用熟悉的键盘快捷键并保留历史记录。历史记录默认写入 ~/.clickhouse-client-history 。

要退出客户端，请按 Ctrl+D ，或在查询中输入以下之一： exit 、 quit 、 logout 、 exit; 、 quit; 、 logout; 、 q 、 Q 、 :q 。

在处理查询时，客户端显示：

默认情况下，进度每秒更新不超过 10 次。对于快速查询，进度可能没有时间显示。 解析后的格式化查询，以便调试。 以指定格式的结果。 结果中的行数、经过的时间和查询处理的平均速度。所有数据量均指未压缩的数据。

您可以通过按 Ctrl+C 来取消长查询。但是，您仍然需要稍等一段时间以便服务器中止请求。在某些阶段无法取消查询。如果您不等待并第二次按 Ctrl+C ，客户端将退出。

ClickHouse 客户端允许传递外部数据（外部临时表）以供查询。有关更多信息，请参见 处理查询的外部数据。

您可以在查询中指定参数，并通过命令行选项将值传递给它。这避免了在客户端侧使用特定动态值格式化查询。例如：

也可以在交互会话内设置参数：

在查询中，将要通过命令行参数填充的值放置在大括号中，格式如下：

name — 占位符标识符。相应的命令行选项为 --param_<name> = value 。

— 占位符标识符。相应的命令行选项为 。 data type — 参数的数据类型。比如，像 (integer, ('string', integer)) 这样的数据结构可以有 Tuple(UInt8, Tuple(String, UInt8)) 数据类型（您还可以使用其他 integer 类型）。还可以将表名、数据库名和列名作为参数传递，在这种情况下，您需要使用 Identifier 作为数据类型。

\l - SHOW DATABASES

- SHOW DATABASES \d - SHOW TABLES

- SHOW TABLES \c <DATABASE> - USE DATABASE

- USE DATABASE . - 重复上一个查询

Alt (Option) + Shift + e - 打开带有当前查询的编辑器。可以通过环境变量 EDITOR 指定要使用的编辑器。默认使用 vim 。

- 打开带有当前查询的编辑器。可以通过环境变量 指定要使用的编辑器。默认使用 。 Alt (Option) + # - 注释行。

- 注释行。 Ctrl + r - 模糊历史搜索。

所有可用键盘快捷键的完整列表请参见 replxx。

提示 要配置 MacOS 上元键（Option）的正确工作： iTerm2：转到首选项 -> 配置文件 -> 键 -> 左 Option 键并单击 Esc+

ClickHouse 客户端还支持使用类似于 MongoDB、PostgreSQL 和 MySQL 的连接字符串连接到 ClickHouse 服务器。其语法如下：

组件

user - （可选）数据库用户名。默认值： default 。

- （可选）数据库用户名。默认值： 。 password - （可选）数据库用户密码。如果指定了 : 且密码为空，客户端将提示输入用户的密码。

- （可选）数据库用户密码。如果指定了 且密码为空，客户端将提示输入用户的密码。 hosts_and_ports - （可选）主机和可选端口的列表 host[:port] [, host:[port]], ... ，默认值： localhost:9000 。

- （可选）主机和可选端口的列表 ，默认值： 。 database - （可选）数据库名称。默认值： default 。

- （可选）数据库名称。默认值： 。 query_parameters - （可选）键值对列表 param1=value1[,¶m2=value2], ... 。对于某些参数，无需值。参数名称和值区分大小写。

如果在连接字符串中指定了用户名、密码或数据库，则不能使用 --user 、 --password 或 --database （反之亦然）进行指定。

主机组件可以是主机名或 IPv4 或 IPv6 地址。IPv6 地址应放在方括号中：

连接字符串可以包含多个主机。ClickHouse 客户端将根据从左到右的顺序尝试连接到这些主机。建立连接后，将不再尝试连接到其余主机。

连接字符串必须作为 clickHouse-client 的第一个参数指定。连接字符串可以与任意其他 命令行选项 结合使用，除了 --host 和 --port 。

以下键允许用于 query_parameters ：

secure 或缩写 s 。如果指定，客户端将通过安全连接（TLS）连接到服务器。有关 --secure 的更多信息，请参见 命令行选项。

百分比编码

user 、 password 、 hosts 、 database 和 query parameters 中的非美国 ASCII 字符、空格和特殊字符必须进行 百分比编码。

连接到 localhost 的 9000 端口并执行查询 SELECT 1 。

以用户 john 和密码 secret 连接到 localhost ，主机为 127.0.0.1 和端口为 9000 。

作为 default 用户连接到 localhost ，主机为 IPV6 地址 [::1] 和端口为 9000 。

在多行模式下连接到 localhost 的 9000 端口。

使用 default 用户连接到 localhost 的 9000 端口。

连接到 localhost 的 9000 端口，并默认使用 my_database 数据库。

连接到 localhost 的 9000 端口，并在连接字符串中指定 my_database 数据库，并使用缩写 s 参数进行安全连接。

连接到默认主机，使用默认端口、默认用户和默认数据库。

连接到默认主机，使用默认端口，以用户 my_user 连接且无密码。

使用电子邮件作为用户名连接到 localhost ， @ 符号进行百分比编码为 %40 。

连接到两个主机之一： 192.168.1.15 ， 192.168.1.25 。

在交互模式中，ClickHouse 客户端会为每个查询显示查询 ID。默认情况下，ID 的格式如下：

可以在配置文件中通过 query_id_formats 标签指定自定义格式。格式字符串中的 {query_id} 占位符将替换为查询 ID。该功能可用于生成 URL，以便更好地分析查询。

示例

使用上述配置，查询 ID 以以下格式显示：

ClickHouse 客户端使用以下第一个存在的文件：

通过 -c [ -C, --config, --config-file ] 参数定义的文件。

参数定义的文件。 ./clickhouse-client.[xml|yaml|yml]

~/.clickhouse-client/config.[xml|yaml|yml]

/etc/clickhouse-client/config.[xml|yaml|yml]

有关示例配置文件，请参见 ClickHouse 存储库： clickhouse-client.xml

示例 XML 语法：

相同的 YAML 格式配置：

所有命令行选项可以直接在命令行中指定，也可以作为 配置文件 中的默认值。

-c [ -C, --config, --config-file ] <path-to-file>

ClickHouse 客户端的配置文件位置，如果不在默认位置之一。有关更多信息，请参见 配置文件。

--help

打印使用摘要并退出。与 --verbose 组合以显示所有可能的选项，包括查询设置。

--history_file <path-to-file>

包含命令历史记录的文件路径。

--history_max_entries

历史记录文件中条目的最大数量。

默认值：1000000（100 万）

--prompt <prompt>

指定自定义提示。

默认值：服务器的 display_name 。

--verbose

增加输出的详细性。

-V [ --version ]

打印版本并退出。

--connection <name>

预先配置的连接详细信息的名称，从配置文件中获取。请参见 连接凭据。

-d [ --database ] <database>

选择用于此连接的默认数据库。

默认值：来自服务器设置的当前数据库（默认值： default ）。

-h [ --host ] <host>

要连接的 ClickHouse 服务器的主机名。可以是主机名或 IPv4 或 IPv6 地址。可以通过多个参数传递多个主机。

默认值：localhost

--jwt <value>

使用 JSON Web Token (JWT) 进行身份验证。

服务器 JWT 授权仅在 ClickHouse Cloud 中可用。

--no-warnings

在客户端连接到服务器时禁用显示来自 system.warnings 的警告。

--password <password>

数据库用户的密码。您还可以在配置文件中指定连接的密码。如果未指定密码，客户端将要求输入。

--port <port>

服务器接受连接的端口。默认端口为 9440（TLS）和 9000（无 TLS）。

注意：客户端使用原生协议而不是 HTTP(S)。

默认值：如果指定了 --secure ，则为 9440，否则为 9000。如果主机名以 .clickhouse.cloud 结尾，则始终默认为 9440。

-s [ --secure ]

是否使用 TLS。

在连接到端口 9440（默认安全端口）或 ClickHouse Cloud 时自动启用。

您可能需要在 配置文件 中配置您的 CA 证书。可用的配置设置与 服务器端 TLS 配置 相同。

--ssh-key-file <path-to-file>

用于与服务器进行身份验证的 SSH 私钥文件。

--ssh-key-passphrase <value>

为 --ssh-key-file 中指定的 SSH 私钥提供口令。

-u [ --user ] <username>

要连接的数据库用户。

默认值：default

除了 --host 、 --port 、 --user 和 --password 选项外，客户端还支持 连接字符串。

--param_<name>=<value>

带参数的 查询 的替代值。

-q [ --query ] <query>

要以批处理模式运行的查询。可以多次指定（ --query "SELECT 1" --query "SELECT 2" ）或一次多个分号分隔的查询（ --query "SELECT 1; SELECT 2;" ）。在后一种情况下，格式与 VALUES 不同的 INSERT 查询必须通过空行分隔。

还可以在未提供参数的情况下指定单个查询：

不能与 --queries-file 一起使用。

--queries-file <path-to-file>

包含查询的文件路径。可以多次指定 --queries-file ，例如 --queries-file queries1.sql --queries-file queries2.sql 。

不能与 --query 一起使用。

-m [ --multiline ]

如果指定，则允许多行查询（不会在按下 Enter 时发送查询）。只有在以分号结束时，查询才会被发送。

查询设置可以作为客户端中的命令行选项指定，例如：

有关设置列表，请参见 设置。

-f [ --format ] <format>

使用指定格式输出结果。

有关支持格式的列表，请参见 输入和输出数据的格式。

默认值：TabSeparated

--pager <command>

将所有输出管道传输到该命令。通常是 less （例如， less -S 以显示宽结果集）或类似的命令。

-E [ --vertical ]

使用 垂直格式 输出结果。这与 --format Vertical 相同。在此格式中，每个值都将在单独的行上打印，这在显示宽表时是有用的。

--enable-progress-table-toggle

通过按控制键（空格）启用进度表的切换。仅适用于交互模式且启用进度表打印时。

默认值：启用

--hardware-utilization

在进度条中打印硬件利用率信息。

--memory-usage

如果指定，在非交互模式下将内存使用情况打印到 stderr 。

可能值：

none - 不打印内存使用情况

- 不打印内存使用情况 default - 打印字节数

- 打印字节数 readable - 以人类可读的格式打印内存使用情况

--print-profile-events

打印 ProfileEvents 数据包。

--progress

打印查询执行的进度。

可能值：

tty|on|1|true|yes - 在交互模式下输出到终端

- 在交互模式下输出到终端 err - 在非交互模式下输出到 stderr

- 在非交互模式下输出到 off|0|false|no - 禁用进度打印

默认值：交互模式为 tty ，非交互模式（批处理）为 off 。

--progress-table

在查询执行期间打印带有变化指标的进度表。

可能值：

tty|on|1|true|yes - 在交互模式下输出到终端

- 在交互模式下输出到终端 err - 在非交互模式下输出到 stderr

- 在非交互模式下输出到 off|0|false|no - 禁用进度表

默认值：交互模式为 tty ，非交互模式（批处理）为 off 。

--stacktrace

打印异常的堆栈跟踪。

-t [ --time ]