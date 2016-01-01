clickhouse-client
ClickHouse 提供了一个原生命令行客户端，可以直接对 ClickHouse 服务器执行 SQL 查询。它支持交互模式（用于实时查询执行）和批处理模式（用于脚本和自动化）。查询结果可以在终端中显示或导出到文件，支持所有 ClickHouse 输出 格式，如 Pretty、CSV、JSON 等。
客户端提供有关查询执行的实时反馈，包括进度条、读取的行数、处理的字节和查询执行时间。它支持 命令行选项 和 配置文件。
安装
要下载 ClickHouse，请运行：
如果还想安装它，请运行：
有关更多安装选项，请参见 安装 ClickHouse。
不同的客户端和服务器版本之间是兼容的，但某些功能可能在较旧的客户端中不可用。我们建议客户端和服务器使用相同版本。
运行
如果您只下载了但没有安装 ClickHouse，请使用
./clickhouse client 而不是
clickhouse-client。
要连接到 ClickHouse 服务器，请运行：
根据需要指定其他连接详细信息：
--port <port> - ClickHouse 服务器接受连接的端口。默认端口为 9440（TLS）和 9000（无 TLS）。请注意，ClickHouse 客户端使用原生协议，而不是 HTTP(S)。
-s [ --secure ] - 是否使用 TLS（通常自动检测）。
-u [ --user ] <username> - 要连接的数据库用户。默认使用
default 用户连接。
--password <password> - 数据库用户的密码。您还可以在配置文件中指定连接的密码。如果未指定密码，客户端会要求输入。
-c [ --config ] <path-to-file> - ClickHouse 客户端配置文件的位置，如果它不在默认位置之一。有关更多信息，请参见 配置文件。
--connection <name> - 从配置文件中预配置的连接详细信息的名称。
有关命令行选项的完整列表，请参见 命令行选项。
连接到 ClickHouse Cloud
您的 ClickHouse Cloud 服务的详细信息可以在 ClickHouse Cloud 控制台中找到。选择您要连接的服务并单击 Connect：
选择 Native，详细信息将显示并带有示例
clickhouse-client 命令：
在配置文件中存储连接
您可以在 配置文件 中存储一个或多个 ClickHouse 服务器的连接详细信息。
格式如下：
有关更多信息，请参见 配置文件部分。
为了专注于查询语法，其余示例省略连接详细信息（
--host、
--port 等）。使用命令时请记得添加它们。
批处理模式
您可以选择以批处理模式运行 ClickHouse 客户端，而不是以交互方式使用。
您可以像这样指定单个查询：
您还可以使用
--query 命令行选项：
您可以在
stdin 中提供查询：
插入数据：
当指定
--query 时，任何输入都将在换行符后附加到请求中。
将 CSV 文件插入到远程 ClickHouse 服务
此示例将一个示例数据集 CSV 文件
cell_towers.csv 插入到
default 数据库中的现有表
cell_towers：
更多插入数据的示例
注意事项
在交互模式下，默认输出格式为
PrettyCompact。您可以在查询的
FORMAT 子句中或通过指定
--format 命令行选项来更改格式。要使用垂直格式，您可以使用
--vertical 或在查询末尾指定
\G。在此格式中，每个值将在单独的行上打印，这对于宽表格很方便。
在批处理模式下，默认数据 格式 为
TabSeparated。您可以在查询的
FORMAT 子句中设置格式。
在交互模式下，默认情况下，按下
Enter 时输入的内容将被运行。查询末尾不需要分号。
您可以使用
-m, --multiline 参数启动客户端。要输入多行查询，在换行符之前输入反斜杠
\。按下
Enter 后，将被提示输入查询的下一行。要运行查询，请以分号结束并按
Enter。
ClickHouse 客户端基于
replxx（类似于
readline），因此它使用熟悉的键盘快捷键并保留历史记录。历史记录默认写入
~/.clickhouse-client-history。
要退出客户端，请按
Ctrl+D，或在查询中输入以下之一：
exit、
quit、
logout、
exit;、
quit;、
logout;、
q、
Q、
:q。
在处理查询时，客户端显示：
- 默认情况下，进度每秒更新不超过 10 次。对于快速查询，进度可能没有时间显示。
- 解析后的格式化查询，以便调试。
- 以指定格式的结果。
- 结果中的行数、经过的时间和查询处理的平均速度。所有数据量均指未压缩的数据。
您可以通过按
Ctrl+C 来取消长查询。但是，您仍然需要稍等一段时间以便服务器中止请求。在某些阶段无法取消查询。如果您不等待并第二次按
Ctrl+C，客户端将退出。
ClickHouse 客户端允许传递外部数据（外部临时表）以供查询。有关更多信息，请参见 处理查询的外部数据。
带参数的查询
您可以在查询中指定参数，并通过命令行选项将值传递给它。这避免了在客户端侧使用特定动态值格式化查询。例如：
也可以在交互会话内设置参数：
查询语法
在查询中，将要通过命令行参数填充的值放置在大括号中，格式如下：
name— 占位符标识符。相应的命令行选项为
--param_<name> = value。
data type— 参数的数据类型。比如，像
(integer, ('string', integer))这样的数据结构可以有
Tuple(UInt8, Tuple(String, UInt8))数据类型（您还可以使用其他 integer 类型）。还可以将表名、数据库名和列名作为参数传递，在这种情况下，您需要使用
Identifier作为数据类型。
示例
别名
\l- SHOW DATABASES
\d- SHOW TABLES
\c <DATABASE>- USE DATABASE
.- 重复上一个查询
键盘快捷键
Alt (Option) + Shift + e- 打开带有当前查询的编辑器。可以通过环境变量
EDITOR指定要使用的编辑器。默认使用
vim。
Alt (Option) + #- 注释行。
Ctrl + r- 模糊历史搜索。
所有可用键盘快捷键的完整列表请参见 replxx。
要配置 MacOS 上元键（Option）的正确工作：
iTerm2：转到首选项 -> 配置文件 -> 键 -> 左 Option 键并单击 Esc+
连接字符串
ClickHouse 客户端还支持使用类似于 MongoDB、PostgreSQL 和 MySQL 的连接字符串连接到 ClickHouse 服务器。其语法如下：
组件
user- （可选）数据库用户名。默认值：
default。
password- （可选）数据库用户密码。如果指定了
:且密码为空，客户端将提示输入用户的密码。
hosts_and_ports- （可选）主机和可选端口的列表
host[:port] [, host:[port]], ...，默认值：
localhost:9000。
database- （可选）数据库名称。默认值：
default。
query_parameters- （可选）键值对列表
param1=value1[,¶m2=value2], ...。对于某些参数，无需值。参数名称和值区分大小写。
如果在连接字符串中指定了用户名、密码或数据库，则不能使用
--user、
--password 或
--database（反之亦然）进行指定。
主机组件可以是主机名或 IPv4 或 IPv6 地址。IPv6 地址应放在方括号中：
连接字符串可以包含多个主机。ClickHouse 客户端将根据从左到右的顺序尝试连接到这些主机。建立连接后，将不再尝试连接到其余主机。
连接字符串必须作为
clickHouse-client 的第一个参数指定。连接字符串可以与任意其他 命令行选项 结合使用，除了
--host 和
--port。
以下键允许用于
query_parameters：
secure或缩写
s。如果指定，客户端将通过安全连接（TLS）连接到服务器。有关
--secure的更多信息，请参见 命令行选项。
百分比编码
user、
password、
hosts、
database 和
query parameters 中的非美国 ASCII 字符、空格和特殊字符必须进行 百分比编码。
示例
连接到
localhost 的 9000 端口并执行查询
SELECT 1。
以用户
john 和密码
secret 连接到
localhost，主机为
127.0.0.1 和端口为
9000。
作为
default 用户连接到
localhost，主机为 IPV6 地址
[::1] 和端口为
9000。
在多行模式下连接到
localhost 的 9000 端口。
使用
default 用户连接到
localhost 的 9000 端口。
连接到
localhost 的 9000 端口，并默认使用
my_database 数据库。
连接到
localhost 的 9000 端口，并在连接字符串中指定
my_database 数据库，并使用缩写
s 参数进行安全连接。
连接到默认主机，使用默认端口、默认用户和默认数据库。
连接到默认主机，使用默认端口，以用户
my_user 连接且无密码。
使用电子邮件作为用户名连接到
localhost，
@ 符号进行百分比编码为
%40。
连接到两个主机之一：
192.168.1.15，
192.168.1.25。
查询 ID 格式
在交互模式中，ClickHouse 客户端会为每个查询显示查询 ID。默认情况下，ID 的格式如下：
可以在配置文件中通过
query_id_formats 标签指定自定义格式。格式字符串中的
{query_id} 占位符将替换为查询 ID。该功能可用于生成 URL，以便更好地分析查询。
示例
使用上述配置，查询 ID 以以下格式显示：
配置文件
ClickHouse 客户端使用以下第一个存在的文件：
- 通过
-c [ -C, --config, --config-file ]参数定义的文件。
./clickhouse-client.[xml|yaml|yml]
~/.clickhouse-client/config.[xml|yaml|yml]
/etc/clickhouse-client/config.[xml|yaml|yml]
有关示例配置文件，请参见 ClickHouse 存储库：
clickhouse-client.xml
示例 XML 语法：
相同的 YAML 格式配置：
命令行选项
所有命令行选项可以直接在命令行中指定，也可以作为 配置文件 中的默认值。
一般选项
-c [ -C, --config, --config-file ] <path-to-file>
ClickHouse 客户端的配置文件位置，如果不在默认位置之一。有关更多信息，请参见 配置文件。
--help
打印使用摘要并退出。与
--verbose 组合以显示所有可能的选项，包括查询设置。
--history_file <path-to-file>
包含命令历史记录的文件路径。
--history_max_entries
历史记录文件中条目的最大数量。
默认值：1000000（100 万）
--prompt <prompt>
指定自定义提示。
默认值：服务器的
display_name。
--verbose
增加输出的详细性。
-V [ --version ]
打印版本并退出。
连接选项
--connection <name>
预先配置的连接详细信息的名称，从配置文件中获取。请参见 连接凭据。
-d [ --database ] <database>
选择用于此连接的默认数据库。
默认值：来自服务器设置的当前数据库（默认值：
default）。
-h [ --host ] <host>
要连接的 ClickHouse 服务器的主机名。可以是主机名或 IPv4 或 IPv6 地址。可以通过多个参数传递多个主机。
默认值：localhost
--jwt <value>
使用 JSON Web Token (JWT) 进行身份验证。
服务器 JWT 授权仅在 ClickHouse Cloud 中可用。
--no-warnings
在客户端连接到服务器时禁用显示来自
system.warnings 的警告。
--password <password>
数据库用户的密码。您还可以在配置文件中指定连接的密码。如果未指定密码，客户端将要求输入。
--port <port>
服务器接受连接的端口。默认端口为 9440（TLS）和 9000（无 TLS）。
注意：客户端使用原生协议而不是 HTTP(S)。
默认值：如果指定了
--secure，则为 9440，否则为 9000。如果主机名以
.clickhouse.cloud 结尾，则始终默认为 9440。
-s [ --secure ]
是否使用 TLS。
在连接到端口 9440（默认安全端口）或 ClickHouse Cloud 时自动启用。
您可能需要在 配置文件 中配置您的 CA 证书。可用的配置设置与 服务器端 TLS 配置 相同。
--ssh-key-file <path-to-file>
用于与服务器进行身份验证的 SSH 私钥文件。
--ssh-key-passphrase <value>
为
--ssh-key-file 中指定的 SSH 私钥提供口令。
-u [ --user ] <username>
要连接的数据库用户。
默认值：default
除了
--host、
--port、
--user 和
--password 选项外，客户端还支持 连接字符串。
查询选项
--param_<name>=<value>
带参数的 查询 的替代值。
-q [ --query ] <query>
要以批处理模式运行的查询。可以多次指定（
--query "SELECT 1" --query "SELECT 2"）或一次多个分号分隔的查询（
--query "SELECT 1; SELECT 2;"）。在后一种情况下，格式与
VALUES 不同的
INSERT 查询必须通过空行分隔。
还可以在未提供参数的情况下指定单个查询：
不能与
--queries-file 一起使用。
--queries-file <path-to-file>
包含查询的文件路径。可以多次指定
--queries-file，例如
--queries-file queries1.sql --queries-file queries2.sql。
不能与
--query 一起使用。
-m [ --multiline ]
如果指定，则允许多行查询（不会在按下 Enter 时发送查询）。只有在以分号结束时，查询才会被发送。
查询设置
查询设置可以作为客户端中的命令行选项指定，例如：
有关设置列表，请参见 设置。
格式选项
-f [ --format ] <format>
使用指定格式输出结果。
有关支持格式的列表，请参见 输入和输出数据的格式。
默认值：TabSeparated
--pager <command>
将所有输出管道传输到该命令。通常是
less（例如，
less -S 以显示宽结果集）或类似的命令。
-E [ --vertical ]
使用 垂直格式 输出结果。这与
--format Vertical 相同。在此格式中，每个值都将在单独的行上打印，这在显示宽表时是有用的。
执行细节
--enable-progress-table-toggle
通过按控制键（空格）启用进度表的切换。仅适用于交互模式且启用进度表打印时。
默认值：启用
--hardware-utilization
在进度条中打印硬件利用率信息。
--memory-usage
如果指定，在非交互模式下将内存使用情况打印到
stderr。
可能值：
none- 不打印内存使用情况
default- 打印字节数
readable- 以人类可读的格式打印内存使用情况
--print-profile-events
打印
ProfileEvents 数据包。
--progress
打印查询执行的进度。
可能值：
tty|on|1|true|yes- 在交互模式下输出到终端
err- 在非交互模式下输出到
stderr
off|0|false|no- 禁用进度打印
默认值：交互模式为
tty，非交互模式（批处理）为
off。
--progress-table
在查询执行期间打印带有变化指标的进度表。
可能值：
tty|on|1|true|yes- 在交互模式下输出到终端
err- 在非交互模式下输出到
stderr
off|0|false|no- 禁用进度表
默认值：交互模式为
tty，非交互模式（批处理）为
off。
--stacktrace
打印异常的堆栈跟踪。
-t [ --time ]
在非交互模式下，将查询执行时间打印到
stderr（用于基准测试）。