连接 Splunk 到 ClickHouse
Splunk 是一种流行的安全和可观察性技术。它也是一个强大的搜索和仪表盘引擎。还有数以百计的 Splunk 应用程序可用于解决不同的用例。
对于 ClickHouse，我们利用 Splunk DB Connect App，它与高性能的 ClickHouse JDBC 驱动程序简单集成，能够直接查询 ClickHouse 中的表。
此集成的理想用例是在使用 ClickHouse 处理大型数据源时，例如 NetFlow、Avro 或 Protobuf 二进制数据、DNS、VPC 流日志以及其他可以与您团队共享的 OTEL 日志，以便在 Splunk 上搜索和创建仪表盘。通过这种方式，数据不会被导入到 Splunk 索引层，而是直接从 ClickHouse 查询，类似于其他可视化集成，如 Metabase 或 Superset。
目标
在本指南中，我们将使用 ClickHouse JDBC 驱动程序将 ClickHouse 连接到 Splunk。我们将安装本地版本的 Splunk Enterprise，但我们不会索引任何数据。相反，我们通过 DB Connect 查询引擎使用搜索功能。
使用本指南，您将能够创建一个连接到 ClickHouse 的仪表盘，类似于这样：
前提条件
在开始之前，您需要：
- Splunk Enterprise 以使用搜索头功能
- Java Runtime Environment (JRE) 要求已安装在您的操作系统或容器上
- Splunk DB Connect
- 对及时实例的管理员或 SSH 访问权限
- ClickHouse 连接详细信息（如果您使用的是 ClickHouse Cloud，请参见 这里）
在 Splunk Enterprise 上安装和配置 DB Connect
您首先必须在 Splunk Enterprise 实例上安装 Java Runtime Environment。如果您使用 Docker，可以使用命令
microdnf install java-11-openjdk。
记下
java_home 路径：
java -XshowSettings:properties -version。
确保在 Splunk Enterprise 上安装了 DB Connect 应用程序。您可以在 Splunk Web UI 的应用程序部分找到它：
- 登录 Splunk Web 并转到 应用程序 > 查找更多应用程序
- 使用搜索框查找 DB Connect
- 点击 Splunk DB Connect 旁边的绿色“安装”按钮
- 点击“重启 Splunk”
如果您在安装 DB Connect 应用程序时遇到问题，请参见 该链接 获取额外说明。
一旦确认 DB Connect 应用已安装，请将 java_home 路径添加到 DB Connect 应用中的配置 -> 设置，然后点击保存并重置。
配置 ClickHouse 的 JDBC
下载 ClickHouse JDBC 驱动程序 到 DB Connect 驱动程序文件夹，例如：
然后，您必须编辑
$SPLUNK_HOME/etc/apps/splunk_app_db_connect/default/db_connection_types.conf 中的连接类型配置，以添加 ClickHouse JDBC 驱动程序类的详细信息。
将以下配置段添加到文件中：
使用
$SPLUNK_HOME/bin/splunk restart 重启 Splunk。
返回 DB Connect 应用程序，转到配置 > 设置 > 驱动程序。您应该会看到 ClickHouse 旁边有一个绿色勾：
将 Splunk 搜索连接到 ClickHouse
导航至 DB Connect 应用程序配置 -> 数据库 -> 身份：为您的 ClickHouse 创建一个身份。
从配置 -> 数据库 -> 连接中创建一个新的 ClickHouse 连接，并选择“新建连接”。
添加 ClickHouse 主机详细信息，并确保选中“启用 SSL”：
保存连接后，您将成功将 ClickHouse 连接到 Splunk！
如果您收到错误，请确保已将您的 Splunk 实例的 IP 地址添加到 ClickHouse Cloud IP 访问列表中。有关更多信息，请参见 文档。
运行 SQL 查询
我们现在将运行一个 SQL 查询来测试一切是否正常。
在 DB Connect 应用程序的 DataLab 部分中选择您的连接详细信息。我们在此演示中使用
trips 表：
在
trips 表上执行一个 SQL 查询，返回表中所有记录的计数：
如果您的查询成功，您应该会看到结果。
创建一个仪表盘
让我们创建一个利用 SQL 和强大的 Splunk 处理语言 (SPL) 的仪表盘。
在继续之前，您必须首先 停用 DPL 安全保护。
运行以下查询，以显示前 10 个最频繁的叫车社区：
选择可视化选项卡查看创建的柱状图：
我们将通过点击“另存为 > 保存到仪表盘”来创建一个仪表盘。
让我们再添加一个查询，显示根据乘客数量的平均车费。
这次，我们创建柱状图可视化并将其保存到之前的仪表盘。
最后，让我们再添加一个查询，显示乘客数量与行程距离之间的相关性：
我们的最终仪表盘应如下所示：
时间序列数据
Splunk 具有数百个内置函数，仪表盘可以使用这些函数来可视化和展示时间序列数据。此示例将结合 SQL 和 SPL 创建一个能够与 Splunk 中的时间序列数据一起使用的查询。
了解更多
如果您想了解有关 Splunk DB Connect 和如何构建仪表盘的更多信息，请访问 Splunk 文档。