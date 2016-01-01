连接 Splunk 到 ClickHouse

Splunk 是一种流行的安全和可观察性技术。它也是一个强大的搜索和仪表盘引擎。还有数以百计的 Splunk 应用程序可用于解决不同的用例。

对于 ClickHouse，我们利用 Splunk DB Connect App，它与高性能的 ClickHouse JDBC 驱动程序简单集成，能够直接查询 ClickHouse 中的表。

此集成的理想用例是在使用 ClickHouse 处理大型数据源时，例如 NetFlow、Avro 或 Protobuf 二进制数据、DNS、VPC 流日志以及其他可以与您团队共享的 OTEL 日志，以便在 Splunk 上搜索和创建仪表盘。通过这种方式，数据不会被导入到 Splunk 索引层，而是直接从 ClickHouse 查询，类似于其他可视化集成，如 Metabase 或 Superset。

在本指南中，我们将使用 ClickHouse JDBC 驱动程序将 ClickHouse 连接到 Splunk。我们将安装本地版本的 Splunk Enterprise，但我们不会索引任何数据。相反，我们通过 DB Connect 查询引擎使用搜索功能。

使用本指南，您将能够创建一个连接到 ClickHouse 的仪表盘，类似于这样：

备注 本指南使用 纽约市出租车数据集。您可以从 我们的文档 中使用许多其他数据集。

在开始之前，您需要：

您首先必须在 Splunk Enterprise 实例上安装 Java Runtime Environment。如果您使用 Docker，可以使用命令 microdnf install java-11-openjdk 。

记下 java_home 路径： java -XshowSettings:properties -version 。

确保在 Splunk Enterprise 上安装了 DB Connect 应用程序。您可以在 Splunk Web UI 的应用程序部分找到它：

登录 Splunk Web 并转到 应用程序 > 查找更多应用程序

使用搜索框查找 DB Connect

点击 Splunk DB Connect 旁边的绿色“安装”按钮

点击“重启 Splunk”

如果您在安装 DB Connect 应用程序时遇到问题，请参见 该链接 获取额外说明。

一旦确认 DB Connect 应用已安装，请将 java_home 路径添加到 DB Connect 应用中的配置 -> 设置，然后点击保存并重置。

下载 ClickHouse JDBC 驱动程序 到 DB Connect 驱动程序文件夹，例如：

然后，您必须编辑 $SPLUNK_HOME/etc/apps/splunk_app_db_connect/default/db_connection_types.conf 中的连接类型配置，以添加 ClickHouse JDBC 驱动程序类的详细信息。

将以下配置段添加到文件中：

使用 $SPLUNK_HOME/bin/splunk restart 重启 Splunk。

返回 DB Connect 应用程序，转到配置 > 设置 > 驱动程序。您应该会看到 ClickHouse 旁边有一个绿色勾：

导航至 DB Connect 应用程序配置 -> 数据库 -> 身份：为您的 ClickHouse 创建一个身份。

从配置 -> 数据库 -> 连接中创建一个新的 ClickHouse 连接，并选择“新建连接”。

添加 ClickHouse 主机详细信息，并确保选中“启用 SSL”：

保存连接后，您将成功将 ClickHouse 连接到 Splunk！

备注 如果您收到错误，请确保已将您的 Splunk 实例的 IP 地址添加到 ClickHouse Cloud IP 访问列表中。有关更多信息，请参见 文档。

我们现在将运行一个 SQL 查询来测试一切是否正常。

在 DB Connect 应用程序的 DataLab 部分中选择您的连接详细信息。我们在此演示中使用 trips 表：

在 trips 表上执行一个 SQL 查询，返回表中所有记录的计数：

如果您的查询成功，您应该会看到结果。

让我们创建一个利用 SQL 和强大的 Splunk 处理语言 (SPL) 的仪表盘。

在继续之前，您必须首先 停用 DPL 安全保护。

运行以下查询，以显示前 10 个最频繁的叫车社区：

选择可视化选项卡查看创建的柱状图：

我们将通过点击“另存为 > 保存到仪表盘”来创建一个仪表盘。

让我们再添加一个查询，显示根据乘客数量的平均车费。

这次，我们创建柱状图可视化并将其保存到之前的仪表盘。

最后，让我们再添加一个查询，显示乘客数量与行程距离之间的相关性：

我们的最终仪表盘应如下所示：

Splunk 具有数百个内置函数，仪表盘可以使用这些函数来可视化和展示时间序列数据。此示例将结合 SQL 和 SPL 创建一个能够与 Splunk 中的时间序列数据一起使用的查询。

如果您想了解有关 Splunk DB Connect 和如何构建仪表盘的更多信息，请访问 Splunk 文档。