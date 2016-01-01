ClickHouse Rust 客户端

官方 Rust 客户端，用于连接 ClickHouse，最初由 Paul Loyd 开发。客户端源代码可在 GitHub 仓库 中找到。

使用 serde 进行行的编码/解码。

进行行的编码/解码。 支持 serde 属性： skip_serializing ， skip_deserializing ， rename 。

属性： ， ， 。 通过 HTTP 传输使用 RowBinary 格式。 计划在 TCP 上切换到 Native 。

格式。 支持 TLS（通过 native-tls 和 rustls-tls 特性）。

和 特性）。 支持压缩和解压缩（LZ4）。

提供用于选择或插入数据、执行 DDL 和客户端批处理的 API。

提供方便的单元测试模拟。

要使用该 crate，请将以下内容添加到 Cargo.toml 中：

另请参见：crates.io 页面。

lz4 （默认启用）— 启用 Compression::Lz4 和 Compression::Lz4Hc(_) 变体。如果启用，则默认情况下所有查询都将使用 Compression::Lz4 ，除非是 WATCH 。

（默认启用）— 启用 和 变体。如果启用，则默认情况下所有查询都将使用 ，除非是 。 native-tls — 通过 hyper-tls 支持带有 HTTPS 架构的 URL，该架构链接到 OpenSSL。

— 通过 支持带有 架构的 URL，该架构链接到 OpenSSL。 rustls-tls — 通过 hyper-rustls 支持带有 HTTPS 架构的 URL，该架构不链接到 OpenSSL。

— 通过 支持带有 架构的 URL，该架构不链接到 OpenSSL。 inserter — 启用 client.inserter() 。

— 启用 。 test-util — 添加模拟。请参见 示例。仅在 dev-dependencies 中使用。

— 添加模拟。请参见 示例。仅在 中使用。 watch — 启用 client.watch 功能。详情请参见相应部分。

— 启用 功能。详情请参见相应部分。 uuid — 添加 serde::uuid 用于处理 uuid crate。

— 添加 用于处理 uuid crate。 time — 添加 serde::time 用于处理 time crate。

信息 通过 HTTPS URL 连接到 ClickHouse 时，应启用 native-tls 或 rustls-tls 特性。 如果同时启用了两个特性，则 rustls-tls 特性将优先。

该客户端与 LTS 或更高版本的 ClickHouse 以及 ClickHouse Cloud 兼容。

较早于 v22.6 的 ClickHouse 服务器在某些罕见情况下处理 RowBinary 不正确。 您可以使用 v0.11+ 并启用 wa-37420 特性来解决此问题。注意：此特性不应与更新的 ClickHouse 版本一起使用。

我们旨在通过客户端代码库中的 示例 来覆盖客户端使用的各种场景。概述可在 examples README 中找到。

如果示例或以下文档中有不清楚或缺失的信息，请随时 联系我们。

备注 ch2rs crate 对于从 ClickHouse 生成行类型非常有用。

提示 重用创建的客户端或克隆它们以重用底层的 hyper 连接池。

HTTPS 可与 rustls-tls 或 native-tls cargo 特性一起使用。

然后，像往常一样创建客户端。在这个示例中，使用环境变量来存储连接详细信息：

信息 URL 应包括协议和端口，例如 https://instance.clickhouse.cloud:8443 。

另请参见：

HTTPS with ClickHouse Cloud 示例 在客户端库中。这也适用于本地的 HTTPS 连接。

占位符 ?fields 被替换为 no, name （ Row 的字段）。

被替换为 （ 的字段）。 占位符 ? 被后续的 bind() 调用中的值替换。

被后续的 调用中的值替换。 方便的 fetch_one::<Row>() 和 fetch_all::<Row>() 方法可用于获取第一行或所有行。

和 方法可用于获取第一行或所有行。 sql::Identifier 可用于绑定表名。

注意：由于整个响应是流式传输的，因此游标即使在产生一些行之后也可能返回错误。如果您的用例发生这种情况，可以尝试 query(...).with_option("wait_end_of_query", "1") 以启用服务器端的响应缓冲。更多细节。 buffer_size 选项也可能很有用。

危险 在选择行时小心使用 wait_end_of_query ，因为这可能会导致服务器端的更高内存消耗，并可能减少整体性能。

如果未调用 end() ，则 INSERT 将被中止。

，则 将被中止。 行作为流逐步发送以分散网络负载。

ClickHouse 仅在所有行适合同一分区且其数量小于 max_insert_block_size 时原子插入批处理。

您可以使用 ClickHouse 异步插入 来避免客户端对传入数据的批处理。这可以通过简单地将 async_insert 选项提供给 insert 方法（甚至可以提供给 Client 实例本身，从而影响所有 insert 调用）来完成。

另请参见：

需要 inserter cargo 特性。

Inserter 在达到任何阈值（ max_bytes 、 max_rows 、 period ）时会在 commit() 中结束活动插入。

在达到任何阈值（ 、 、 ）时会在 中结束活动插入。 结束活动 INSERT 之间的间隔可以通过使用 with_period_bias 来偏置，以避免通过并行 inserters 引起的负载峰值。

之间的间隔可以通过使用 来偏置，以避免通过并行 inserters 引起的负载峰值。 Inserter::time_left() 可用于检测当前周期何时结束。如果您的流偶尔发出项，请再次调用 Inserter::commit() 以检查限制。

可用于检测当前周期何时结束。如果您的流偶尔发出项，请再次调用 以检查限制。 通过使用 quanta crate 实现的时间阈值加速 inserter 。如果启用了 test-util ，则不使用（因此，可以通过 tokio::time::advance() 在自定义测试中管理时间）。

。如果启用了 ，则不使用（因此，可以通过 在自定义测试中管理时间）。 在 commit() 调用之间的所有行都插入在同一 INSERT 语句中。

危险 如果您想终止/结束插入，请不要忘记刷新：

在单节点部署中，执行 DDL 如下：

但是，在具有负载均衡器或 ClickHouse Cloud 的集群部署中，建议等待 DDL 在所有副本上应用，使用 wait_end_of_query 选项。这可以这样完成：

您可以使用 with_option 方法应用各种 ClickHouse 设置。例如：

除了 query ，它在 insert 和 inserter 方法中也类似工作；此外，还可以在 Client 实例上调用相同的方法，以设置所有查询的全局设置。

使用 .with_option ，您可以设置 query_id 选项以在 ClickHouse 查询日志中识别查询。

除了 query ，它在 insert 和 inserter 方法中也类似工作。

危险 如果您手动设置 query_id ，请确保它是唯一的。UUID 是一个不错的选择。

另请参见：query_id 示例 在客户端库中。

与 query_id 类似，您可以设置 session_id 以在同一会话中执行语句。 session_id 可以在客户端级别全局设置，也可以在每个 query 、 insert 或 inserter 调用中设置。

危险 对于集群部署，由于缺乏“粘性会话”，您需要连接到 特定的集群节点 以正确利用此特性，因为例如，轮询负载均衡器不会保证后续请求由同一 ClickHouse 节点处理。

另请参见：session_id 示例 在客户端库中。

如果您使用代理身份验证或需要传递自定义头，可以这样做：

另请参见：自定义 HTTP 头示例 在客户端库中。

这对于调整底层 HTTP 连接池的设置可能很有用。

危险 此示例依赖于遗留的 Hyper API，未来可能会发生变化。

另请参见：自定义 HTTP 客户端示例 在客户端库中。

(U)Int(8|16|32|64|128) 映射到相应的 (u|i)(8|16|32|64|128) 类型或其周围的新类型。

映射到相应的 类型或其周围的新类型。 (U)Int256 目前不直接支持，但有 一个 workaround。

目前不直接支持，但有 一个 workaround。 Float(32|64) 映射到相应的 f(32|64) 或其周围的新类型。

映射到相应的 或其周围的新类型。 Decimal(32|64|128) 映射到相应的 i(32|64|128) 或其周围的新类型。使用 fixnum 或其他签名定点数实现会更方便。

映射到相应的 或其周围的新类型。使用 或其他签名定点数实现会更方便。 Boolean 映射到 bool 或其周围的新类型。

映射到 或其周围的新类型。 String 映射到任何字符串或字节类型，例如 &str 、 &[u8] 、 String 、 Vec<u8> 或 SmartString 。新类型也受支持。要存储字节，可以考虑使用 serde_bytes ，因为它更高效。

FixedString(N) 作为字节数组支持，例如 [u8; N] 。

UUID 映射到 uuid::Uuid 使用 serde::uuid 。需要启用 uuid 特性。

IPv6 映射到 std::net::Ipv6Addr 。

映射到 。 IPv4 映射到 std::net::Ipv4Addr 使用 serde::ipv4 。

Date 映射到 u16 或其周围的新类型，表示自 1970-01-01 起经过的天数。此外， time::Date 也通过 serde::time::date 支持，需要启用 time 特性。

Date32 映射到 i32 或其周围的新类型，表示自 1970-01-01 起经过的天数。此外， time::Date 也通过 serde::time::date32 支持，需要启用 time 特性。

DateTime 映射到 u32 或其周围的新类型，表示自 UNIX 纪元起经过的秒数。此外， time::OffsetDateTime 也通过 serde::time::datetime 支持，需要启用 time 特性。

DateTime64(_) 映射到 i32 或其周围的新类型，表示自 UNIX 纪元起经过的时间。此外， time::OffsetDateTime 也通过 serde::time::datetime64::* 支持，需要启用 time 特性。

Tuple(A, B, ...) 映射到 (A, B, ...) 或其周围的新类型。

映射到 或其周围的新类型。 Array(_) 映射到任何切片，例如 Vec<_> 、 &[_] 。新类型也受支持。

映射到任何切片，例如 、 。新类型也受支持。 Map(K, V) 像 Array((K, V)) 一样工作。

像 一样工作。 LowCardinality(_) 被无缝支持。

被无缝支持。 Nullable(_) 映射到 Option<_> 。为 clickhouse::serde::* 辅助函数添加 ::option 。

Nested 通过提供多个数组并重命名进行支持。

Geo 类型得到支持。 Point 像一个元组 (f64, f64) ，其他类型只是点的切片。

Variant 、 Dynamic 、(新) JSON 数据类型尚未得到支持。

该 crate 提供了模拟 CH 服务器和测试 DDL、 SELECT 、 INSERT 和 WATCH 查询的工具。可以通过启用 test-util 特性来启用此功能。仅作为开发依赖使用。

请参见 示例。

CANNOT_READ_ALL_DATA 错误最常见的原因是应用程序端的行定义与 ClickHouse 中不匹配。

考虑以下表：

然后，如果在应用程序端的 EventLog 定义中的类型不匹配，例如：

插入数据时可能会发生以下错误：

在这种情况下，通过正确的 EventLog 结构定义修复：

Variant 、 Dynamic 、 (新) JSON 数据类型尚未得到支持。

、 、 (新) 数据类型尚未得到支持。 服务器端参数绑定尚不支持；请参见 这个问题 进行跟踪。

如果您有任何问题或需要帮助，请随时通过 Community Slack 或 GitHub issues 与我们联系。