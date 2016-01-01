ClickHouse Rust 客户端
官方 Rust 客户端，用于连接 ClickHouse，最初由 Paul Loyd 开发。客户端源代码可在 GitHub 仓库 中找到。
概述
- 使用
serde进行行的编码/解码。
- 支持
serde属性：
skip_serializing，
skip_deserializing，
rename。
- 通过 HTTP 传输使用
RowBinary格式。
- 计划在 TCP 上切换到
Native。
- 计划在 TCP 上切换到
- 支持 TLS（通过
native-tls和
rustls-tls特性）。
- 支持压缩和解压缩（LZ4）。
- 提供用于选择或插入数据、执行 DDL 和客户端批处理的 API。
- 提供方便的单元测试模拟。
安装
要使用该 crate，请将以下内容添加到
Cargo.toml 中：
另请参见：crates.io 页面。
Cargo 特性
lz4（默认启用）— 启用
Compression::Lz4和
Compression::Lz4Hc(_)变体。如果启用，则默认情况下所有查询都将使用
Compression::Lz4，除非是
WATCH。
native-tls— 通过
hyper-tls支持带有
HTTPS架构的 URL，该架构链接到 OpenSSL。
rustls-tls— 通过
hyper-rustls支持带有
HTTPS架构的 URL，该架构不链接到 OpenSSL。
inserter— 启用
client.inserter()。
test-util— 添加模拟。请参见 示例。仅在
dev-dependencies中使用。
watch— 启用
client.watch功能。详情请参见相应部分。
uuid— 添加
serde::uuid用于处理 uuid crate。
time— 添加
serde::time用于处理 time crate。
通过
HTTPS URL 连接到 ClickHouse 时，应启用
native-tls 或
rustls-tls 特性。
如果同时启用了两个特性，则
rustls-tls 特性将优先。
ClickHouse 版本兼容性
该客户端与 LTS 或更高版本的 ClickHouse 以及 ClickHouse Cloud 兼容。
较早于 v22.6 的 ClickHouse 服务器在某些罕见情况下处理 RowBinary 不正确。
您可以使用 v0.11+ 并启用
wa-37420 特性来解决此问题。注意：此特性不应与更新的 ClickHouse 版本一起使用。
示例
我们旨在通过客户端代码库中的 示例 来覆盖客户端使用的各种场景。概述可在 examples README 中找到。
如果示例或以下文档中有不清楚或缺失的信息，请随时 联系我们。
使用
ch2rs crate 对于从 ClickHouse 生成行类型非常有用。
创建客户端实例
重用创建的客户端或克隆它们以重用底层的 hyper 连接池。
HTTPS 或 ClickHouse Cloud 连接
HTTPS 可与
rustls-tls 或
native-tls cargo 特性一起使用。
然后，像往常一样创建客户端。在这个示例中，使用环境变量来存储连接详细信息：
URL 应包括协议和端口，例如
https://instance.clickhouse.cloud:8443。
另请参见：
- HTTPS with ClickHouse Cloud 示例 在客户端库中。这也适用于本地的 HTTPS 连接。
选择行
- 占位符
?fields被替换为
no, name（
Row的字段）。
- 占位符
?被后续的
bind()调用中的值替换。
- 方便的
fetch_one::<Row>()和
fetch_all::<Row>()方法可用于获取第一行或所有行。
sql::Identifier可用于绑定表名。
注意：由于整个响应是流式传输的，因此游标即使在产生一些行之后也可能返回错误。如果您的用例发生这种情况，可以尝试
query(...).with_option("wait_end_of_query", "1") 以启用服务器端的响应缓冲。更多细节。
buffer_size 选项也可能很有用。
在选择行时小心使用
wait_end_of_query，因为这可能会导致服务器端的更高内存消耗，并可能减少整体性能。
插入行
- 如果未调用
end()，则
INSERT将被中止。
- 行作为流逐步发送以分散网络负载。
- ClickHouse 仅在所有行适合同一分区且其数量小于
max_insert_block_size时原子插入批处理。
异步插入（服务器端批处理）
您可以使用 ClickHouse 异步插入 来避免客户端对传入数据的批处理。这可以通过简单地将
async_insert 选项提供给
insert 方法（甚至可以提供给
Client 实例本身，从而影响所有
insert 调用）来完成。
另请参见：
- Async insert 示例 在客户端库中。
Inserter 特性（客户端批处理）
需要
inserter cargo 特性。
Inserter在达到任何阈值（
max_bytes、
max_rows、
period）时会在
commit()中结束活动插入。
- 结束活动
INSERT之间的间隔可以通过使用
with_period_bias来偏置，以避免通过并行 inserters 引起的负载峰值。
Inserter::time_left()可用于检测当前周期何时结束。如果您的流偶尔发出项，请再次调用
Inserter::commit()以检查限制。
- 通过使用 quanta crate 实现的时间阈值加速
inserter。如果启用了
test-util，则不使用（因此，可以通过
tokio::time::advance()在自定义测试中管理时间）。
- 在
commit()调用之间的所有行都插入在同一
INSERT语句中。
如果您想终止/结束插入，请不要忘记刷新：
执行 DDL
在单节点部署中，执行 DDL 如下：
但是，在具有负载均衡器或 ClickHouse Cloud 的集群部署中，建议等待 DDL 在所有副本上应用，使用
wait_end_of_query 选项。这可以这样完成：
ClickHouse 设置
您可以使用
with_option 方法应用各种 ClickHouse 设置。例如：
除了
query，它在
insert 和
inserter 方法中也类似工作；此外，还可以在
Client 实例上调用相同的方法，以设置所有查询的全局设置。
查询 ID
使用
.with_option，您可以设置
query_id 选项以在 ClickHouse 查询日志中识别查询。
除了
query，它在
insert 和
inserter 方法中也类似工作。
如果您手动设置
query_id，请确保它是唯一的。UUID 是一个不错的选择。
另请参见：query_id 示例 在客户端库中。
会话 ID
与
query_id 类似，您可以设置
session_id 以在同一会话中执行语句。
session_id 可以在客户端级别全局设置，也可以在每个
query、
insert 或
inserter 调用中设置。
对于集群部署，由于缺乏“粘性会话”，您需要连接到 特定的集群节点 以正确利用此特性，因为例如，轮询负载均衡器不会保证后续请求由同一 ClickHouse 节点处理。
另请参见：session_id 示例 在客户端库中。
自定义 HTTP 头
如果您使用代理身份验证或需要传递自定义头，可以这样做：
另请参见：自定义 HTTP 头示例 在客户端库中。
自定义 HTTP 客户端
这对于调整底层 HTTP 连接池的设置可能很有用。
此示例依赖于遗留的 Hyper API，未来可能会发生变化。
另请参见：自定义 HTTP 客户端示例 在客户端库中。
数据类型
另请参见附加示例：
(U)Int(8|16|32|64|128)映射到相应的
(u|i)(8|16|32|64|128)类型或其周围的新类型。
(U)Int256目前不直接支持，但有 一个 workaround。
Float(32|64)映射到相应的
f(32|64)或其周围的新类型。
Decimal(32|64|128)映射到相应的
i(32|64|128)或其周围的新类型。使用
fixnum或其他签名定点数实现会更方便。
Boolean映射到
bool或其周围的新类型。
String映射到任何字符串或字节类型，例如
&str、
&[u8]、
String、
Vec<u8>或
SmartString。新类型也受支持。要存储字节，可以考虑使用
serde_bytes，因为它更高效。
FixedString(N)作为字节数组支持，例如
[u8; N]。
Enum(8|16)使用
serde_repr支持。
UUID映射到
uuid::Uuid使用
serde::uuid。需要启用
uuid特性。
IPv6映射到
std::net::Ipv6Addr。
IPv4映射到
std::net::Ipv4Addr使用
serde::ipv4。
Date映射到
u16或其周围的新类型，表示自
1970-01-01起经过的天数。此外，
time::Date也通过
serde::time::date支持，需要启用
time特性。
Date32映射到
i32或其周围的新类型，表示自
1970-01-01起经过的天数。此外，
time::Date也通过
serde::time::date32支持，需要启用
time特性。
DateTime映射到
u32或其周围的新类型，表示自 UNIX 纪元起经过的秒数。此外，
time::OffsetDateTime也通过
serde::time::datetime支持，需要启用
time特性。
DateTime64(_)映射到
i32或其周围的新类型，表示自 UNIX 纪元起经过的时间。此外，
time::OffsetDateTime也通过
serde::time::datetime64::*支持，需要启用
time特性。
Tuple(A, B, ...)映射到
(A, B, ...)或其周围的新类型。
Array(_)映射到任何切片，例如
Vec<_>、
&[_]。新类型也受支持。
Map(K, V)像
Array((K, V))一样工作。
LowCardinality(_)被无缝支持。
Nullable(_)映射到
Option<_>。为
clickhouse::serde::*辅助函数添加
::option。
Nested通过提供多个数组并重命名进行支持。
Geo类型得到支持。
Point像一个元组
(f64, f64)，其他类型只是点的切片。
Variant、
Dynamic、(新)
JSON数据类型尚未得到支持。
模拟
该 crate 提供了模拟 CH 服务器和测试 DDL、
SELECT、
INSERT 和
WATCH 查询的工具。可以通过启用
test-util 特性来启用此功能。仅作为开发依赖使用。
请参见 示例。
故障排除
CANNOT_READ_ALL_DATA
CANNOT_READ_ALL_DATA 错误最常见的原因是应用程序端的行定义与 ClickHouse 中不匹配。
考虑以下表：
然后，如果在应用程序端的
EventLog 定义中的类型不匹配，例如：
插入数据时可能会发生以下错误：
在这种情况下，通过正确的
EventLog 结构定义修复：
已知限制
Variant、
Dynamic、 (新)
JSON数据类型尚未得到支持。
- 服务器端参数绑定尚不支持；请参见 这个问题 进行跟踪。
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