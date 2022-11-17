目标：构建您的第一个仪表板

在本指南中，您将安装并使用 Rocket.BI 构建一个简单的仪表板。 这是仪表板：

您可以通过 此链接查看仪表板。

使用我们预构建的 Docker 镜像启动 RocketBI。

获取 docker-compose.yml 和配置文件：

编辑 .clickhouse.env，添加 ClickHouse 服务器信息。

通过运行命令启动 RocketBI： docker-compose up -d .

打开浏览器，访问 localhost:5050 ，使用以下帐户登录： [email protected]/123456

要从源代码构建或进行高级配置，您可以在这里查看 Rocket.BI Readme

在仪表板中，您将找到您的报告，通过单击 +新建 开始可视化。

您可以在一个仪表板中构建 无限多个仪表板 和绘制 无限多个图表。

在 Youtube 上查看高清教程： https://www.youtube.com/watch?v=TMkdMHHfvqY

在选项卡过滤器中，选择您想要使用的指标字段。确保查看聚合设置。

重命名过滤器并保存控件到仪表板

选择一个日期字段作为主日期列：

添加具有不同查找范围的重复变体。例如，年份、按月、按日或周几。

重命名过滤器并保存控件到仪表板

选择添加新图表，然后选择饼图

首先，将数据集中的 "Region" 列拖放到图例字段

然后，切换到图表控件选项卡

将指标控件拖放到数值字段

（您也可以使用指标控件作为排序）

导航到图表设置进行进一步的自定义

例如，将数据标签更改为百分比

保存并将图表添加到仪表板

让我们使用堆叠柱状图

在图表控件中，使用指标控件作为 Y 轴，日期范围作为 X 轴

将区域列添加到分解中

添加数字图表作为 KPI 并提升仪表板

现在，您已成功构建了您的第一个仪表板与 rocket.BI