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目标：构建您的第一个仪表板

在本指南中，您将安装并使用 Rocket.BI 构建一个简单的仪表板。 这是仪表板：

Github RocketBI

您可以通过 此链接查看仪表板。

安装

使用我们预构建的 Docker 镜像启动 RocketBI。

获取 docker-compose.yml 和配置文件：

编辑 .clickhouse.env，添加 ClickHouse 服务器信息。

通过运行命令启动 RocketBI：docker-compose up -d .

打开浏览器，访问 localhost:5050，使用以下帐户登录：[email protected]/123456

要从源代码构建或进行高级配置，您可以在这里查看 Rocket.BI Readme

让我们构建仪表板

在仪表板中，您将找到您的报告，通过单击 +新建 开始可视化。

您可以在一个仪表板中构建 无限多个仪表板 和绘制 无限多个图表

RocketBI create chart

在 Youtube 上查看高清教程： https://www.youtube.com/watch?v=TMkdMHHfvqY

构建图表控件

创建一个指标控件

在选项卡过滤器中，选择您想要使用的指标字段。确保查看聚合设置。

RocketBI chart 6

重命名过滤器并保存控件到仪表板

Metrics Control

创建一个日期类型控件

选择一个日期字段作为主日期列：

RocketBI chart 4

添加具有不同查找范围的重复变体。例如，年份、按月、按日或周几。

RocketBI chart 5

重命名过滤器并保存控件到仪表板

Date Range Control

现在，让我们构建图表

饼图：按地区的销售指标

选择添加新图表，然后选择饼图

Add Pie Chart

首先，将数据集中的 "Region" 列拖放到图例字段

Drag-n-drop Column to Chart

然后，切换到图表控件选项卡

Navigate to Chart Control in Visualization

将指标控件拖放到数值字段

Use Metrics Control in Chart

（您也可以使用指标控件作为排序）

导航到图表设置进行进一步的自定义

Custom the Chart with Setting

例如，将数据标签更改为百分比

Chart Customization Example

保存并将图表添加到仪表板

Overview Dashboard with Pie Chart

在时间序列图表中使用日期控件

让我们使用堆叠柱状图

Create a Time-series chart with Tab Control

在图表控件中，使用指标控件作为 Y 轴，日期范围作为 X 轴

Use Date Range as Controller

将区域列添加到分解中

Add Region into Breakdown

添加数字图表作为 KPI 并提升仪表板

Screenshot 2022-11-17 at 10 43 29

现在，您已成功构建了您的第一个仪表板与 rocket.BI