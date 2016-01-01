将 Retool 连接到 ClickHouse

要通过 HTTP(S) 连接到 ClickHouse，您需要以下信息：

HOST 和 PORT：通常，当使用 TLS 时，端口为 8443；当不使用 TLS 时，端口为 8123。

数据库名称：开箱即用时，有一个名为 default 的数据库，请使用您要连接的数据库名称。

用户名和密码：开箱即用时，用户名为 default 。请使用适合您用例的用户名。

您的 ClickHouse Cloud 服务详细信息可在 ClickHouse Cloud 控制台中找到。 选择您要连接的服务并点击 Connect：

选择 HTTPS，详细信息会在示例 curl 命令中提供。

如果您使用的是自管理的 ClickHouse，连接详细信息由您的 ClickHouse 管理员设置。

登录您的 Retool 账户并导航到 Resources 选项卡。选择“创建新资源” -> “资源”：

从可用连接器列表中选择“JDBC”：

在设置向导中，确保选择 com.clickhouse.jdbc.ClickHouseDriver 作为“驱动程序名称”：

以以下格式填写您的 ClickHouse 凭据： jdbc:clickhouse://HOST:PORT/DATABASE?user=USERNAME&password=PASSWORD 。如果您的实例需要 SSL 或您正在使用 ClickHouse Cloud，请在连接字符串中添加 &ssl=true ，使其看起来像 jdbc:clickhouse://HOST:PORT/DATABASE?user=USERNAME&password=PASSWORD&ssl=true 。

之后，测试您的连接：

现在，您应该能够使用您的 ClickHouse 资源继续进行您的应用程序。