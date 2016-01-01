将 Retool 连接到 ClickHouse
1. 收集连接详细信息
要通过 HTTP(S) 连接到 ClickHouse，您需要以下信息：
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HOST 和 PORT：通常，当使用 TLS 时，端口为 8443；当不使用 TLS 时，端口为 8123。
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数据库名称：开箱即用时，有一个名为
default的数据库，请使用您要连接的数据库名称。
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用户名和密码：开箱即用时，用户名为
default。请使用适合您用例的用户名。
您的 ClickHouse Cloud 服务详细信息可在 ClickHouse Cloud 控制台中找到。 选择您要连接的服务并点击 Connect：
选择 HTTPS，详细信息会在示例
curl 命令中提供。
如果您使用的是自管理的 ClickHouse，连接详细信息由您的 ClickHouse 管理员设置。
2. 创建 ClickHouse 资源
登录您的 Retool 账户并导航到 Resources 选项卡。选择“创建新资源” -> “资源”：
从可用连接器列表中选择“JDBC”：
在设置向导中，确保选择
com.clickhouse.jdbc.ClickHouseDriver 作为“驱动程序名称”：
以以下格式填写您的 ClickHouse 凭据：
jdbc:clickhouse://HOST:PORT/DATABASE?user=USERNAME&password=PASSWORD。如果您的实例需要 SSL 或您正在使用 ClickHouse Cloud，请在连接字符串中添加
&ssl=true，使其看起来像
jdbc:clickhouse://HOST:PORT/DATABASE?user=USERNAME&password=PASSWORD&ssl=true。
之后，测试您的连接：
现在，您应该能够使用您的 ClickHouse 资源继续进行您的应用程序。