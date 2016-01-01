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从 Redshift 迁移数据到 ClickHouse
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引言
Amazon Redshift 是一种流行的云数据仓库解决方案，是亚马逊网络服务的一部分。本指南介绍了将数据从 Redshift 实例迁移到 ClickHouse 的不同方法。我们将涵盖三种选项：
从 ClickHouse 实例的角度来看，您可以选择：
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PUSH 使用第三方 ETL/ELT 工具或服务将数据推送到 ClickHouse
-
PULL 使用 ClickHouse JDBC 桥从 Redshift 中拉取数据
-
PIVOT 使用 “卸载然后加载” 逻辑通过 S3 对象存储
在本教程中，我们使用 Redshift 作为数据源。然而，这里展示的迁移方法并不局限于 Redshift，类似的步骤可以适用于任何兼容的数据源。
从 Redshift 推送数据到 ClickHouse
在推送场景中，目的是利用第三方工具或服务（无论是自定义代码还是 ETL/ELT）将您的数据发送到 ClickHouse 实例。例如，您可以使用 Airbyte 软件在 Redshift 实例（作为源）和 ClickHouse（作为目标）之间移动数据 (查看我们的 Airbyte 集成指南)
优点
- 它可以利用 ETL/ELT 软件中现有连接器的目录。
- 内置能力保持数据同步（追加/覆盖/增量逻辑）。
- 启用数据转换场景（例如，查看我们的 dbt 集成指南）。
缺点
- 用户需要建立和维护 ETL/ELT 基础设施。
- 在架构中引入了第三方元素，这可能会成为潜在的可扩展性瓶颈。
从 Redshift 拉取数据到 ClickHouse
在拉取场景中，目的是利用 ClickHouse JDBC 桥直接从 ClickHouse 实例连接到 Redshift 集群并执行
INSERT INTO ... SELECT 查询：
优点
- 对所有兼容 JDBC 的工具均适用
- 优雅的解决方案，允许从 ClickHouse 内部查询多个外部数据源
缺点
- 需要一个 ClickHouse JDBC 桥实例，这可能会成为潜在的可扩展性瓶颈
虽然 Redshift 基于 PostgreSQL，但使用 ClickHouse PostgreSQL 表函数或表引擎是不可行的，因为 ClickHouse 需要 PostgreSQL 9 版本或更高，而 Redshift API 基于较早版本（8.x）。
教程
要使用此选项，您需要设置 ClickHouse JDBC 桥。ClickHouse JDBC 桥是一个独立的 Java 应用程序，处理 JDBC 连接性，并充当 ClickHouse 实例与数据源之间的代理。在本教程中，我们使用了一个预填充的 Redshift 实例，包含一个 示例数据库。
- 部署 ClickHouse JDBC 桥。有关更多详细信息，请参见我们的用户指南 用于外部数据源的 JDBC
如果您使用 ClickHouse Cloud，您需要在单独的环境中运行 ClickHouse JDBC 桥，并使用 remoteSecure 函数连接到 ClickHouse Cloud。
- 为 ClickHouse JDBC 桥配置您的 Redshift 数据源。例如，
/etc/clickhouse-jdbc-bridge/config/datasources/redshift.json
- 一旦 ClickHouse JDBC 桥部署并运行，您可以开始从 ClickHouse 查询您的 Redshift 实例
- 接下来，我们展示了使用
INSERT INTO ... SELECT语句导入数据
使用 S3 从 Redshift 转换数据到 ClickHouse
在这个场景中，我们将数据导出到 S3 的中间转换格式，然后在第二步中，将数据从 S3 加载到 ClickHouse。
优点
- Redshift 和 ClickHouse 都拥有强大的 S3 集成功能。
- 利用现有的功能，如 Redshift
UNLOAD命令和 ClickHouse S3 表函数/表引擎。
- 由于 ClickHouse 的并行读取和高吞吐能力，从/到 S3 的操作可以无缝扩展。
- 可以利用复杂的压缩格式，如 Apache Parquet。
缺点
- 过程中的两个步骤（从 Redshift 卸载然后加载到 ClickHouse）。
教程
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使用 Redshift 的 UNLOAD 功能，将数据导出到现有的私人 S3 存储桶中：
它将在 S3 中生成包含原始数据的部分文件
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在 ClickHouse 中创建表：
此外，ClickHouse 可以尝试使用
CREATE TABLE ... EMPTY AS SELECT推断表结构：
当数据以包含类型信息的格式存在时，比如 Parquet，这种方式特别有效。
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使用
INSERT INTO ... SELECT语句将 S3 文件加载到 ClickHouse 中：
此示例使用 CSV 作为转换格式。然而，对于生产工作负载，我们建议使用 Apache Parquet 作为大型迁移的最佳选项，因为它具有压缩功能，可以节省存储成本，同时减少传输时间。（默认情况下，每个行组使用 SNAPPY 进行压缩）。ClickHouse 还利用 Parquet 的列式导向来加速数据摄取。