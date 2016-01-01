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Redis 集成

用户可以通过表函数与 Redis 进行集成。

redis 表函数

此表函数允许将 ClickHouse 与 Redis 集成。

语法

参数

  • host:port — Redis 服务器地址，您可以忽略端口，默认使用 Redis 端口 6379。

  • key — 列表中的任何列名。

  • structure — 此函数返回的 ClickHouse 表的模式。

  • db_index — Redis 数据库索引范围为 0 到 15，默认值为 0。

  • password — 用户密码，默认值为空字符串。

  • pool_size — Redis 最大连接池大小，默认值为 16。

  • primary 必须指定，仅支持一个主键列。主键将以二进制序列化为 Redis 键。

  • 除主键外的列将按相应顺序以二进制序列化为 Redis 值。

  • 与键相等或在过滤中使用的查询将优化为从 Redis 中多键查找。如果查询没有过滤键，将会进行全表扫描，这是一项重操作。

目前不支持 redis 表函数的 命名集合

返回值

一个表对象，其中键是 Redis 键，其他列打包在一起作为 Redis 值。

使用示例

从 Redis 读取：

插入到 Redis：

另请参见