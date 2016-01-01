structure — 此函数返回的 ClickHouse 表的模式。

db_index — Redis 数据库索引范围为 0 到 15，默认值为 0。

与键相等或在过滤中使用的查询将优化为从 Redis 中多键查找。如果查询没有过滤键，将会进行全表扫描，这是一项重操作。