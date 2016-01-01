Redis 集成
用户可以通过表函数与 Redis 进行集成。
redis 表函数
此表函数允许将 ClickHouse 与 Redis 集成。
语法
参数
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host:port— Redis 服务器地址，您可以忽略端口，默认使用 Redis 端口 6379。
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key— 列表中的任何列名。
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structure— 此函数返回的 ClickHouse 表的模式。
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db_index— Redis 数据库索引范围为 0 到 15，默认值为 0。
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password— 用户密码，默认值为空字符串。
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pool_size— Redis 最大连接池大小，默认值为 16。
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primary必须指定，仅支持一个主键列。主键将以二进制序列化为 Redis 键。
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除主键外的列将按相应顺序以二进制序列化为 Redis 值。
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与键相等或在过滤中使用的查询将优化为从 Redis 中多键查找。如果查询没有过滤键，将会进行全表扫描，这是一项重操作。
目前不支持
redis 表函数的 命名集合。
返回值
一个表对象，其中键是 Redis 键，其他列打包在一起作为 Redis 值。
使用示例
从 Redis 读取：
插入到 Redis：
另请参见