跳到主要内容
跳到主要内容

RabbitMQ 引擎

此引擎允许将 ClickHouse 与 RabbitMQ 集成。

RabbitMQ 让您可以：

  • 发布或订阅数据流。
  • 在数据流可用时处理流。

创建表

必需参数：

  • rabbitmq_host_port – 主机:端口（例如，localhost:5672）。
  • rabbitmq_exchange_name – RabbitMQ 交换名称。
  • rabbitmq_format – 消息格式。使用与 SQL FORMAT 函数相同的表示法，例如 JSONEachRow。有关更多信息，请参见 Formats 部分。

可选参数：

  • rabbitmq_exchange_type – RabbitMQ 交换的类型：directfanouttopicheadersconsistent_hash。默认值：fanout
  • rabbitmq_routing_key_list – 用逗号分隔的路由键列表。
  • rabbitmq_schema – 如果格式要求模式定义，则必须使用的参数。例如， Cap'n Proto 需要模式文件的路径和根 schema.capnp:Message 对象的名称。
  • rabbitmq_num_consumers – 每个表的消费者数量。如果一个消费者的吞吐量不足，请指定更多消费者。默认值：1
  • rabbitmq_num_queues – 总队列数。增加此数量可以显著提高性能。默认值：1
  • rabbitmq_queue_base - 指定队列名称的提示。此设置的用例在下面描述。
  • rabbitmq_deadletter_exchange - 为 死信交换 指定名称。您可以使用此交换名称创建另一个表，并在消息重新发布到死信交换时收集消息。默认情况下未指定死信交换。
  • rabbitmq_persistent - 如果设置为 1（真），则插入查询的交付模式将设置为 2（将消息标记为“持久”）。默认值：0
  • rabbitmq_skip_broken_messages – RabbitMQ 消息解析器对于每个块不兼容消息的容忍度。如果 rabbitmq_skip_broken_messages = N，则引擎跳过 N 个无法解析的 RabbitMQ 消息（一条消息等于一行数据）。默认值：0
  • rabbitmq_max_block_size - 在从 RabbitMQ 刷新数据之前收集的行数。默认值：max_insert_block_size
  • rabbitmq_flush_interval_ms - 从 RabbitMQ 刷新数据的超时。默认值：stream_flush_interval_ms
  • rabbitmq_queue_settings_list - 在创建队列时设置 RabbitMQ 的设置。可用设置：x-max-lengthx-max-length-bytesx-message-ttlx-expiresx-priorityx-max-priorityx-overflowx-dead-letter-exchangex-queue-type。队列的 durable 设置自动启用。
  • rabbitmq_address - 连接的地址。使用此设置或 rabbitmq_host_port
  • rabbitmq_vhost - RabbitMQ vhost。默认值：'\'
  • rabbitmq_queue_consume - 使用用户定义的队列，不进行任何 RabbitMQ 设置：声明交换、队列、绑定。默认值：false
  • rabbitmq_username - RabbitMQ 用户名。
  • rabbitmq_password - RabbitMQ 密码。
  • reject_unhandled_messages - 在出现错误时拒绝消息（发送 RabbitMQ 负面确认）。如果在 rabbitmq_queue_settings_list 中定义了 x-dead-letter-exchange，则此设置会自动启用。
  • rabbitmq_commit_on_select - 在进行选择查询时提交消息。默认值：false
  • rabbitmq_max_rows_per_message — 在一条基于行的 RabbitMQ 消息中写入的最大行数。默认值：1
  • rabbitmq_empty_queue_backoff_start — 如果 RabbitMQ 队列为空，则重新调度读取的启动回退点。
  • rabbitmq_empty_queue_backoff_end — 如果 RabbitMQ 队列为空，则重新调度读取的结束回退点。
  • rabbitmq_handle_error_mode — 处理 RabbitMQ 引擎错误的方式。可能的值：default（如果我们无法解析消息，将抛出异常），stream（异常消息和原始消息将保存在虚拟列 _error_raw_message 中）。
  • SSL 连接：

使用 rabbitmq_secure = 1 或连接地址中的 amqpsrabbitmq_address = 'amqps://guest:guest@localhost/vhost'。 所使用库的默认行为是不检查创建的 TLS 连接是否足够安全。无论证书是否过期、自签名、缺失或无效：连接都将被允许。未来可能会实现更严格的证书检查。

此外，格式设置可以与 RabbitMQ 相关设置一起添加。

示例：

RabbitMQ 服务器配置应使用 ClickHouse 配置文件添加。

必需配置：

附加配置：

描述

SELECT 对于读取消息并不特别有用（除非用于调试），因为每条消息只能读取一次。创建实时线程使用 物化视图 更为实用。为此：

  1. 使用引擎创建 RabbitMQ 消费者，并将其视为数据流。
  2. 创建一个具有所需结构的表。
  3. 创建一个物化视图，将数据从引擎转换并放入先前创建的表中。

MATERIALIZED VIEW 加入引擎时，它会在后台开始收集数据。这使您能够持续接收来自 RabbitMQ 的消息，并使用 SELECT 将它们转换为所需格式。 一个 RabbitMQ 表可以拥有任意数量的物化视图。

数据可以根据 rabbitmq_exchange_type 和指定的 rabbitmq_routing_key_list 进行通道。 每个表最多只能有一个交换。一个交换可以在多个表之间共享 - 它支持同时路由到多个表。

交换类型选项：

  • direct - 路由基于键的精确匹配。例如，表键列表：key1,key2,key3,key4,key5，消息键可以等于它们中的任意一个。
  • fanout - 路由到所有表（交换名称相同），不管键是什么。
  • topic - 路由基于点分隔键的模式。例如：*.logsrecords.*.*.2020*.2018,*.2019,*.2020
  • headers - 路由基于 key=value 匹配，带有设置 x-match=allx-match=any。例如，表键列表：x-match=all,format=logs,type=report,year=2020
  • consistent_hash - 数据均匀分配到所有绑定表（交换名称相同）。请注意，必须启用此交换类型的 RabbitMQ 插件：rabbitmq-plugins enable rabbitmq_consistent_hash_exchange

设置 rabbitmq_queue_base 可以用于以下情况：

  • 让不同表共享队列，以便为同一队列注册多个消费者，从而提高性能。如果使用 rabbitmq_num_consumers 和/或 rabbitmq_num_queues 设置，则在这些参数相同时，可以达到完全匹配的队列。
  • 当未成功消费所有消息时，能够从某些持久队列恢复读取。要从特定队列恢复消费 - 在 rabbitmq_queue_base 设置中设置其名称，并且不指定 rabbitmq_num_consumersrabbitmq_num_queues（默认为 1）。要从为特定表声明的所有队列恢复消费 - 只需指定相同的设置：rabbitmq_queue_baserabbitmq_num_consumersrabbitmq_num_queues。默认情况下，队列名称将对表唯一。
  • 重用队列，因为它们被声明为持久且不会自动删除。（可以通过任何 RabbitMQ CLI 工具删除。）

为了提高性能，接收的消息被分组到大小为 max_insert_block_size 的块中。如果在 stream_flush_interval_ms 毫秒内没有形成块，则数据将被刷新到表中，而不考虑块的完整性。

如果同时指定了 rabbitmq_num_consumers 和/或 rabbitmq_num_queues 设置以及 rabbitmq_exchange_type，则：

  • 必须启用 rabbitmq-consistent-hash-exchange 插件。
  • 发布消息必须指定 message_id 属性（对于每条消息/批次是唯一的）。

对于插入查询，有消息元数据，这些元数据会添加到每条发布的消息中：messageIDrepublished 标志（如果发布超过一次，则为真） - 可以通过消息头访问。

请勿将同一表用于插入和物化视图。

示例：

虚拟列

  • _exchange_name - RabbitMQ 交换名称。数据类型：String
  • _channel_id - 消费者声明消息的 ChannelID。数据类型：String
  • _delivery_tag - 接收到的消息的 DeliveryTag。按通道作用域。数据类型：UInt64
  • _redelivered - 消息的 redelivered 标志。数据类型：UInt8
  • _message_id - 接收到的消息的 messageID；如果在消息发布时设置，则非空。数据类型：String
  • _timestamp - 接收到的消息的时间戳；如果在消息发布时设置，则非空。数据类型：UInt64

kafka_handle_error_mode='stream' 时的附加虚拟列：

  • _raw_message - 无法成功解析的原始消息。数据类型：Nullable(String)
  • _error - 解析失败时发生的异常消息。数据类型：Nullable(String)

注意：只有在解析过程中出现异常时，_raw_message_error 虚拟列才会被填充，如果消息成功解析，则始终为 NULL

注意事项

尽管您可以在表定义中指定 默认列表达式（例如 DEFAULTMATERIALIZEDALIAS），但这些将被忽略。相反，列将填充其各自类型的默认值。

数据格式支持

RabbitMQ 引擎支持 ClickHouse 中支持的所有 formats。 一条 RabbitMQ 消息中的行数取决于格式是基于行的还是基于块的：

  • 对于基于行的格式，可以通过设置 rabbitmq_max_rows_per_message 控制一条 RabbitMQ 消息中的行数。
  • 对于基于块的格式，我们无法将块分成更小的部分，但可以通过常规设置 max_block_size 控制一个块中的行数。