RabbitMQ 引擎
此引擎允许将 ClickHouse 与 RabbitMQ 集成。
RabbitMQ 让您可以：
- 发布或订阅数据流。
- 在数据流可用时处理流。
创建表
必需参数：
rabbitmq_host_port– 主机:端口（例如，
localhost:5672）。
rabbitmq_exchange_name– RabbitMQ 交换名称。
rabbitmq_format– 消息格式。使用与 SQL
FORMAT函数相同的表示法，例如
JSONEachRow。有关更多信息，请参见 Formats 部分。
可选参数：
rabbitmq_exchange_type– RabbitMQ 交换的类型：
direct、
fanout、
topic、
headers、
consistent_hash。默认值：
fanout。
rabbitmq_routing_key_list– 用逗号分隔的路由键列表。
rabbitmq_schema– 如果格式要求模式定义，则必须使用的参数。例如， Cap'n Proto 需要模式文件的路径和根
schema.capnp:Message对象的名称。
rabbitmq_num_consumers– 每个表的消费者数量。如果一个消费者的吞吐量不足，请指定更多消费者。默认值：
1
rabbitmq_num_queues– 总队列数。增加此数量可以显著提高性能。默认值：
1。
rabbitmq_queue_base- 指定队列名称的提示。此设置的用例在下面描述。
rabbitmq_deadletter_exchange- 为 死信交换 指定名称。您可以使用此交换名称创建另一个表，并在消息重新发布到死信交换时收集消息。默认情况下未指定死信交换。
rabbitmq_persistent- 如果设置为 1（真），则插入查询的交付模式将设置为 2（将消息标记为“持久”）。默认值：
0。
rabbitmq_skip_broken_messages– RabbitMQ 消息解析器对于每个块不兼容消息的容忍度。如果
rabbitmq_skip_broken_messages = N，则引擎跳过 N 个无法解析的 RabbitMQ 消息（一条消息等于一行数据）。默认值：
0。
rabbitmq_max_block_size- 在从 RabbitMQ 刷新数据之前收集的行数。默认值：max_insert_block_size。
rabbitmq_flush_interval_ms- 从 RabbitMQ 刷新数据的超时。默认值：stream_flush_interval_ms。
rabbitmq_queue_settings_list- 在创建队列时设置 RabbitMQ 的设置。可用设置：
x-max-length、
x-max-length-bytes、
x-message-ttl、
x-expires、
x-priority、
x-max-priority、
x-overflow、
x-dead-letter-exchange、
x-queue-type。队列的
durable设置自动启用。
rabbitmq_address- 连接的地址。使用此设置或
rabbitmq_host_port。
rabbitmq_vhost- RabbitMQ vhost。默认值：
'\'。
rabbitmq_queue_consume- 使用用户定义的队列，不进行任何 RabbitMQ 设置：声明交换、队列、绑定。默认值：
false。
rabbitmq_username- RabbitMQ 用户名。
rabbitmq_password- RabbitMQ 密码。
reject_unhandled_messages- 在出现错误时拒绝消息（发送 RabbitMQ 负面确认）。如果在
rabbitmq_queue_settings_list中定义了
x-dead-letter-exchange，则此设置会自动启用。
rabbitmq_commit_on_select- 在进行选择查询时提交消息。默认值：
false。
rabbitmq_max_rows_per_message— 在一条基于行的 RabbitMQ 消息中写入的最大行数。默认值：
1。
rabbitmq_empty_queue_backoff_start— 如果 RabbitMQ 队列为空，则重新调度读取的启动回退点。
rabbitmq_empty_queue_backoff_end— 如果 RabbitMQ 队列为空，则重新调度读取的结束回退点。
rabbitmq_handle_error_mode— 处理 RabbitMQ 引擎错误的方式。可能的值：default（如果我们无法解析消息，将抛出异常），stream（异常消息和原始消息将保存在虚拟列
_error和
_raw_message中）。
- SSL 连接：
使用
rabbitmq_secure = 1 或连接地址中的
amqps：
rabbitmq_address = 'amqps://guest:guest@localhost/vhost'。
所使用库的默认行为是不检查创建的 TLS 连接是否足够安全。无论证书是否过期、自签名、缺失或无效：连接都将被允许。未来可能会实现更严格的证书检查。
此外，格式设置可以与 RabbitMQ 相关设置一起添加。
示例：
RabbitMQ 服务器配置应使用 ClickHouse 配置文件添加。
必需配置：
附加配置：
描述
SELECT 对于读取消息并不特别有用（除非用于调试），因为每条消息只能读取一次。创建实时线程使用 物化视图 更为实用。为此：
- 使用引擎创建 RabbitMQ 消费者，并将其视为数据流。
- 创建一个具有所需结构的表。
- 创建一个物化视图，将数据从引擎转换并放入先前创建的表中。
当
MATERIALIZED VIEW 加入引擎时，它会在后台开始收集数据。这使您能够持续接收来自 RabbitMQ 的消息，并使用
SELECT 将它们转换为所需格式。
一个 RabbitMQ 表可以拥有任意数量的物化视图。
数据可以根据
rabbitmq_exchange_type 和指定的
rabbitmq_routing_key_list 进行通道。
每个表最多只能有一个交换。一个交换可以在多个表之间共享 - 它支持同时路由到多个表。
交换类型选项：
direct- 路由基于键的精确匹配。例如，表键列表：
key1,key2,key3,key4,key5，消息键可以等于它们中的任意一个。
fanout- 路由到所有表（交换名称相同），不管键是什么。
topic- 路由基于点分隔键的模式。例如：
*.logs、
records.*.*.2020、
*.2018,*.2019,*.2020。
headers- 路由基于
key=value匹配，带有设置
x-match=all或
x-match=any。例如，表键列表：
x-match=all,format=logs,type=report,year=2020。
consistent_hash- 数据均匀分配到所有绑定表（交换名称相同）。请注意，必须启用此交换类型的 RabbitMQ 插件：
rabbitmq-plugins enable rabbitmq_consistent_hash_exchange。
设置
rabbitmq_queue_base 可以用于以下情况：
- 让不同表共享队列，以便为同一队列注册多个消费者，从而提高性能。如果使用
rabbitmq_num_consumers和/或
rabbitmq_num_queues设置，则在这些参数相同时，可以达到完全匹配的队列。
- 当未成功消费所有消息时，能够从某些持久队列恢复读取。要从特定队列恢复消费 - 在
rabbitmq_queue_base设置中设置其名称，并且不指定
rabbitmq_num_consumers和
rabbitmq_num_queues（默认为 1）。要从为特定表声明的所有队列恢复消费 - 只需指定相同的设置：
rabbitmq_queue_base、
rabbitmq_num_consumers、
rabbitmq_num_queues。默认情况下，队列名称将对表唯一。
- 重用队列，因为它们被声明为持久且不会自动删除。（可以通过任何 RabbitMQ CLI 工具删除。）
为了提高性能，接收的消息被分组到大小为 max_insert_block_size 的块中。如果在 stream_flush_interval_ms 毫秒内没有形成块，则数据将被刷新到表中，而不考虑块的完整性。
如果同时指定了
rabbitmq_num_consumers 和/或
rabbitmq_num_queues 设置以及
rabbitmq_exchange_type，则：
- 必须启用
rabbitmq-consistent-hash-exchange插件。
- 发布消息必须指定
message_id属性（对于每条消息/批次是唯一的）。
对于插入查询，有消息元数据，这些元数据会添加到每条发布的消息中：
messageID 和
republished 标志（如果发布超过一次，则为真） - 可以通过消息头访问。
请勿将同一表用于插入和物化视图。
示例：
虚拟列
_exchange_name- RabbitMQ 交换名称。数据类型：
String。
_channel_id- 消费者声明消息的 ChannelID。数据类型：
String。
_delivery_tag- 接收到的消息的 DeliveryTag。按通道作用域。数据类型：
UInt64。
_redelivered- 消息的
redelivered标志。数据类型：
UInt8。
_message_id- 接收到的消息的 messageID；如果在消息发布时设置，则非空。数据类型：
String。
_timestamp- 接收到的消息的时间戳；如果在消息发布时设置，则非空。数据类型：
UInt64。
当
kafka_handle_error_mode='stream' 时的附加虚拟列：
_raw_message- 无法成功解析的原始消息。数据类型：
Nullable(String)。
_error- 解析失败时发生的异常消息。数据类型：
Nullable(String)。
注意：只有在解析过程中出现异常时，
_raw_message 和
_error 虚拟列才会被填充，如果消息成功解析，则始终为
NULL。
注意事项
尽管您可以在表定义中指定 默认列表达式（例如
DEFAULT、
MATERIALIZED、
ALIAS），但这些将被忽略。相反，列将填充其各自类型的默认值。
数据格式支持
RabbitMQ 引擎支持 ClickHouse 中支持的所有 formats。 一条 RabbitMQ 消息中的行数取决于格式是基于行的还是基于块的：
- 对于基于行的格式，可以通过设置
rabbitmq_max_rows_per_message控制一条 RabbitMQ 消息中的行数。
- 对于基于块的格式，我们无法将块分成更小的部分，但可以通过常规设置 max_block_size 控制一个块中的行数。