RabbitMQ 引擎

此引擎允许将 ClickHouse 与 RabbitMQ 集成。

RabbitMQ 让您可以：

发布或订阅数据流。

在数据流可用时处理流。

必需参数：

rabbitmq_host_port – 主机:端口（例如， localhost:5672 ）。

– 主机:端口（例如， ）。 rabbitmq_exchange_name – RabbitMQ 交换名称。

– RabbitMQ 交换名称。 rabbitmq_format – 消息格式。使用与 SQL FORMAT 函数相同的表示法，例如 JSONEachRow 。有关更多信息，请参见 Formats 部分。

可选参数：

rabbitmq_exchange_type – RabbitMQ 交换的类型： direct 、 fanout 、 topic 、 headers 、 consistent_hash 。默认值： fanout 。

– RabbitMQ 交换的类型： 、 、 、 、 。默认值： 。 rabbitmq_routing_key_list – 用逗号分隔的路由键列表。

– 用逗号分隔的路由键列表。 rabbitmq_schema – 如果格式要求模式定义，则必须使用的参数。例如， Cap'n Proto 需要模式文件的路径和根 schema.capnp:Message 对象的名称。

– 如果格式要求模式定义，则必须使用的参数。例如， Cap'n Proto 需要模式文件的路径和根 对象的名称。 rabbitmq_num_consumers – 每个表的消费者数量。如果一个消费者的吞吐量不足，请指定更多消费者。默认值： 1

– 每个表的消费者数量。如果一个消费者的吞吐量不足，请指定更多消费者。默认值： rabbitmq_num_queues – 总队列数。增加此数量可以显著提高性能。默认值： 1 。

– 总队列数。增加此数量可以显著提高性能。默认值： 。 rabbitmq_queue_base - 指定队列名称的提示。此设置的用例在下面描述。

- 指定队列名称的提示。此设置的用例在下面描述。 rabbitmq_deadletter_exchange - 为 死信交换 指定名称。您可以使用此交换名称创建另一个表，并在消息重新发布到死信交换时收集消息。默认情况下未指定死信交换。

- 为 死信交换 指定名称。您可以使用此交换名称创建另一个表，并在消息重新发布到死信交换时收集消息。默认情况下未指定死信交换。 rabbitmq_persistent - 如果设置为 1（真），则插入查询的交付模式将设置为 2（将消息标记为“持久”）。默认值： 0 。

- 如果设置为 1（真），则插入查询的交付模式将设置为 2（将消息标记为“持久”）。默认值： 。 rabbitmq_skip_broken_messages – RabbitMQ 消息解析器对于每个块不兼容消息的容忍度。如果 rabbitmq_skip_broken_messages = N ，则引擎跳过 N 个无法解析的 RabbitMQ 消息（一条消息等于一行数据）。默认值： 0 。

– RabbitMQ 消息解析器对于每个块不兼容消息的容忍度。如果 ，则引擎跳过 N 个无法解析的 RabbitMQ 消息（一条消息等于一行数据）。默认值： 。 rabbitmq_max_block_size - 在从 RabbitMQ 刷新数据之前收集的行数。默认值：max_insert_block_size。

- 在从 RabbitMQ 刷新数据之前收集的行数。默认值：max_insert_block_size。 rabbitmq_flush_interval_ms - 从 RabbitMQ 刷新数据的超时。默认值：stream_flush_interval_ms。

- 从 RabbitMQ 刷新数据的超时。默认值：stream_flush_interval_ms。 rabbitmq_queue_settings_list - 在创建队列时设置 RabbitMQ 的设置。可用设置： x-max-length 、 x-max-length-bytes 、 x-message-ttl 、 x-expires 、 x-priority 、 x-max-priority 、 x-overflow 、 x-dead-letter-exchange 、 x-queue-type 。队列的 durable 设置自动启用。

- 在创建队列时设置 RabbitMQ 的设置。可用设置： 、 、 、 、 、 、 、 、 。队列的 设置自动启用。 rabbitmq_address - 连接的地址。使用此设置或 rabbitmq_host_port 。

- 连接的地址。使用此设置或 。 rabbitmq_vhost - RabbitMQ vhost。默认值： '\' 。

- RabbitMQ vhost。默认值： 。 rabbitmq_queue_consume - 使用用户定义的队列，不进行任何 RabbitMQ 设置：声明交换、队列、绑定。默认值： false 。

- 使用用户定义的队列，不进行任何 RabbitMQ 设置：声明交换、队列、绑定。默认值： 。 rabbitmq_username - RabbitMQ 用户名。

- RabbitMQ 用户名。 rabbitmq_password - RabbitMQ 密码。

- RabbitMQ 密码。 reject_unhandled_messages - 在出现错误时拒绝消息（发送 RabbitMQ 负面确认）。如果在 rabbitmq_queue_settings_list 中定义了 x-dead-letter-exchange ，则此设置会自动启用。

- 在出现错误时拒绝消息（发送 RabbitMQ 负面确认）。如果在 中定义了 ，则此设置会自动启用。 rabbitmq_commit_on_select - 在进行选择查询时提交消息。默认值： false 。

- 在进行选择查询时提交消息。默认值： 。 rabbitmq_max_rows_per_message — 在一条基于行的 RabbitMQ 消息中写入的最大行数。默认值： 1 。

— 在一条基于行的 RabbitMQ 消息中写入的最大行数。默认值： 。 rabbitmq_empty_queue_backoff_start — 如果 RabbitMQ 队列为空，则重新调度读取的启动回退点。

— 如果 RabbitMQ 队列为空，则重新调度读取的启动回退点。 rabbitmq_empty_queue_backoff_end — 如果 RabbitMQ 队列为空，则重新调度读取的结束回退点。

— 如果 RabbitMQ 队列为空，则重新调度读取的结束回退点。 rabbitmq_handle_error_mode — 处理 RabbitMQ 引擎错误的方式。可能的值：default（如果我们无法解析消息，将抛出异常），stream（异常消息和原始消息将保存在虚拟列 _error 和 _raw_message 中）。

SSL 连接：

使用 rabbitmq_secure = 1 或连接地址中的 amqps ： rabbitmq_address = 'amqps://guest:guest@localhost/vhost' 。 所使用库的默认行为是不检查创建的 TLS 连接是否足够安全。无论证书是否过期、自签名、缺失或无效：连接都将被允许。未来可能会实现更严格的证书检查。

此外，格式设置可以与 RabbitMQ 相关设置一起添加。

示例：

RabbitMQ 服务器配置应使用 ClickHouse 配置文件添加。

必需配置：

附加配置：

SELECT 对于读取消息并不特别有用（除非用于调试），因为每条消息只能读取一次。创建实时线程使用 物化视图 更为实用。为此：

使用引擎创建 RabbitMQ 消费者，并将其视为数据流。 创建一个具有所需结构的表。 创建一个物化视图，将数据从引擎转换并放入先前创建的表中。

当 MATERIALIZED VIEW 加入引擎时，它会在后台开始收集数据。这使您能够持续接收来自 RabbitMQ 的消息，并使用 SELECT 将它们转换为所需格式。 一个 RabbitMQ 表可以拥有任意数量的物化视图。

数据可以根据 rabbitmq_exchange_type 和指定的 rabbitmq_routing_key_list 进行通道。 每个表最多只能有一个交换。一个交换可以在多个表之间共享 - 它支持同时路由到多个表。

交换类型选项：

direct - 路由基于键的精确匹配。例如，表键列表： key1,key2,key3,key4,key5 ，消息键可以等于它们中的任意一个。

- 路由基于键的精确匹配。例如，表键列表： ，消息键可以等于它们中的任意一个。 fanout - 路由到所有表（交换名称相同），不管键是什么。

- 路由到所有表（交换名称相同），不管键是什么。 topic - 路由基于点分隔键的模式。例如： *.logs 、 records.*.*.2020 、 *.2018,*.2019,*.2020 。

- 路由基于点分隔键的模式。例如： 、 、 。 headers - 路由基于 key=value 匹配，带有设置 x-match=all 或 x-match=any 。例如，表键列表： x-match=all,format=logs,type=report,year=2020 。

- 路由基于 匹配，带有设置 或 。例如，表键列表： 。 consistent_hash - 数据均匀分配到所有绑定表（交换名称相同）。请注意，必须启用此交换类型的 RabbitMQ 插件： rabbitmq-plugins enable rabbitmq_consistent_hash_exchange 。

设置 rabbitmq_queue_base 可以用于以下情况：

让不同表共享队列，以便为同一队列注册多个消费者，从而提高性能。如果使用 rabbitmq_num_consumers 和/或 rabbitmq_num_queues 设置，则在这些参数相同时，可以达到完全匹配的队列。

和/或 设置，则在这些参数相同时，可以达到完全匹配的队列。 当未成功消费所有消息时，能够从某些持久队列恢复读取。要从特定队列恢复消费 - 在 rabbitmq_queue_base 设置中设置其名称，并且不指定 rabbitmq_num_consumers 和 rabbitmq_num_queues （默认为 1）。要从为特定表声明的所有队列恢复消费 - 只需指定相同的设置： rabbitmq_queue_base 、 rabbitmq_num_consumers 、 rabbitmq_num_queues 。默认情况下，队列名称将对表唯一。

设置中设置其名称，并且不指定 和 （默认为 1）。要从为特定表声明的所有队列恢复消费 - 只需指定相同的设置： 、 、 。默认情况下，队列名称将对表唯一。 重用队列，因为它们被声明为持久且不会自动删除。（可以通过任何 RabbitMQ CLI 工具删除。）

为了提高性能，接收的消息被分组到大小为 max_insert_block_size 的块中。如果在 stream_flush_interval_ms 毫秒内没有形成块，则数据将被刷新到表中，而不考虑块的完整性。

如果同时指定了 rabbitmq_num_consumers 和/或 rabbitmq_num_queues 设置以及 rabbitmq_exchange_type ，则：

必须启用 rabbitmq-consistent-hash-exchange 插件。

插件。 发布消息必须指定 message_id 属性（对于每条消息/批次是唯一的）。

对于插入查询，有消息元数据，这些元数据会添加到每条发布的消息中： messageID 和 republished 标志（如果发布超过一次，则为真） - 可以通过消息头访问。

请勿将同一表用于插入和物化视图。

示例：

_exchange_name - RabbitMQ 交换名称。数据类型： String 。

- RabbitMQ 交换名称。数据类型： 。 _channel_id - 消费者声明消息的 ChannelID。数据类型： String 。

- 消费者声明消息的 ChannelID。数据类型： 。 _delivery_tag - 接收到的消息的 DeliveryTag。按通道作用域。数据类型： UInt64 。

- 接收到的消息的 DeliveryTag。按通道作用域。数据类型： 。 _redelivered - 消息的 redelivered 标志。数据类型： UInt8 。

- 消息的 标志。数据类型： 。 _message_id - 接收到的消息的 messageID；如果在消息发布时设置，则非空。数据类型： String 。

- 接收到的消息的 messageID；如果在消息发布时设置，则非空。数据类型： 。 _timestamp - 接收到的消息的时间戳；如果在消息发布时设置，则非空。数据类型： UInt64 。

当 kafka_handle_error_mode='stream' 时的附加虚拟列：

_raw_message - 无法成功解析的原始消息。数据类型： Nullable(String) 。

- 无法成功解析的原始消息。数据类型： 。 _error - 解析失败时发生的异常消息。数据类型： Nullable(String) 。

注意：只有在解析过程中出现异常时， _raw_message 和 _error 虚拟列才会被填充，如果消息成功解析，则始终为 NULL 。

尽管您可以在表定义中指定 默认列表达式（例如 DEFAULT 、 MATERIALIZED 、 ALIAS ），但这些将被忽略。相反，列将填充其各自类型的默认值。

RabbitMQ 引擎支持 ClickHouse 中支持的所有 formats。 一条 RabbitMQ 消息中的行数取决于格式是基于行的还是基于块的：