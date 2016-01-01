QuickSight

QuickSight 可以通过官方 MySQL 数据源和 Direct Query 模式连接到本地 ClickHouse 设置 (23.11+)。

请参阅 官方文档 了解如何设置启用 MySQL 接口的 ClickHouse 服务器。

除了在服务器的 config.xml 中添加条目外，

还必须为将使用 MySQL 接口的用户使用 双重 SHA1 密码加密。

从 shell 生成一个随机密码并用双重 SHA1 加密：

输出应类似于以下内容：

第一行是生成的密码，第二行是我们可以用来配置 ClickHouse 的哈希。

以下是使用生成的哈希的 mysql_user 的示例配置：

/etc/clickhouse-server/users.d/mysql_user.xml

将 password_double_sha1_hex 条目替换为您自己生成的双重 SHA1 哈希。

QuickSight 需要在 MySQL 用户的配置文件中添加几个其他设置。

/etc/clickhouse-server/users.d/mysql_user.xml

但是，建议将其分配给可以由您的 MySQL 用户使用的不同配置文件，而不是默认配置文件。

最后，配置 Clickhouse 服务器监听所需的 IP 地址。 在 config.xml 中取消注释以监听所有地址：

如果您有可用的 mysql 二进制文件，您可以从命令行测试连接。 使用样本用户名 ( mysql_user ) 和密码 ( LZOQYnqQN4L/T6L0 )，命令行将是：

首先，访问 quicksight.aws.amazon.com，导航到数据集并点击“新建数据集”：

搜索 QuickSight 附带的官方 MySQL 连接器（名为 MySQL）：

指定您的连接详细信息。请注意，MySQL 接口端口默认为 9004，具体可能因您的服务器配置而异。

现在，您有两种选择来从 ClickHouse 获取数据。首先，您可以从列表中选择一个表：

或者，您可以指定自定义 SQL 来获取数据：

通过点击“编辑/预览数据”，您应该能够查看被 introspected 的表结构或调整您的自定义 SQL，如果您决定通过这种方式访问数据：

确保在 UI 左下角选择了“Direct Query”模式：

现在，您可以继续发布数据集并创建新的可视化！