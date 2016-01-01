将 ClickHouse 连接到 Querio

Community Maintained Community Maintained

Querio 是一个由 AI 驱动的分析与商业智能工作空间，使团队能够使用 SQL、Python 和自然语言对数据进行查询、探索、可视化并生成洞察。将 Querio 连接到 ClickHouse 数据库或数据仓库后，你可以在大规模场景下运行实时分析，并在无需迁移 ClickHouse 数据的情况下，在其之上构建仪表板、notebook 以及由 AI 辅助的报告。

创建专用用户 按照安全最佳实践，为 Querio 创建一个仅供其使用且仅具备最小必要权限的专用用户账号： CREATE USER querio_user IDENTIFIED BY 'STRONG_PASSWORD'; 提示 使用足够长且随机的密码（至少 16 个字符），最好由密码管理器生成。 授予只读数据库访问权限 将 Querio 的权限限制为仅能访问其需要查询的数据库和表： GRANT SELECT ON my_database.* TO querio_user; 对于特定表，请使用： GRANT SELECT ON database.table_name TO querio_user; 对 Querio 需要访问的每个数据库重复上述操作。 收集连接信息 要将 Querio 连接到 ClickHouse，需要准备以下连接信息： Parameter Description HOST ClickHouse 服务器或集群的地址 PORT 端口 9440（安全原生协议的默认端口）或已配置的端口 DATABASE 希望 Querio 执行查询的数据库 USERNAME querio_user（或自定义的用户名） PASSWORD 该用户账号的密码 注意 对于 ClickHouse Cloud，可以在 ClickHouse Cloud 控制台中找到连接信息

对于自管理实例，如果 ClickHouse 使用了不同的端口，请检查服务器配置

端口 9440 是安全原生协议连接的默认端口

在 https://app.querio.ai/ 登录或创建 Querio 工作区。

在 Querio 中，转到 Settings → Datasources 并点击 Add Datasource。 在数据库选项列表中选择 ClickHouse。 输入上文中的连接信息并保存配置。 Querio 会验证你的连接。验证成功后，ClickHouse 将可在整个工作区中作为数据源使用。

将 Querio 连接到 ClickHouse 之后，即可在平台各处探索和分析数据。在 Querio notebook 中创建一个 SQL block 或 Python cell，选择 ClickHouse 作为数据源，并直接对 ClickHouse 集群运行查询。利用 Querio 的可视化和 AI 工具挖掘洞察、构建看板并共享结果。