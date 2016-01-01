QStudio 是一个免费的 SQL GUI，它允许运行 SQL 脚本、轻松浏览表格、生成图表和导出结果。它在每个操作系统上均可使用，兼容所有数据库。
将 QStudio 连接到 ClickHouse
QStudio 使用 JDBC 连接到 ClickHouse。
1. 收集您的 ClickHouse 详情
QStudio 通过 HTTP(S) 使用 JDBC 连接到 ClickHouse；您需要：
- 终端节点
- 端口号
- 用户名
- 密码
要通过 HTTP(S) 连接到 ClickHouse，您需要以下信息：
-
HOST 和 PORT：通常，当使用 TLS 时，端口为 8443；当不使用 TLS 时，端口为 8123。
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数据库名称：开箱即用时，有一个名为
default的数据库，请使用您要连接的数据库名称。
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用户名和密码：开箱即用时，用户名为
default。请使用适合您用例的用户名。
您的 ClickHouse Cloud 服务详细信息可在 ClickHouse Cloud 控制台中找到。 选择您要连接的服务并点击 Connect：
选择 HTTPS，详细信息会在示例
curl 命令中提供。
如果您使用的是自管理的 ClickHouse，连接详细信息由您的 ClickHouse 管理员设置。
2. 下载 QStudio
QStudio 可在 https://www.timestored.com/qstudio/download/ 上下载。
3. 添加数据库
- 当您第一次打开 QStudio 时，点击菜单选项 Server->Add Server 或工具栏上的添加服务器按钮。
- 然后设置详细信息：
- 服务器类型：Clickhouse.com
- 关于主机的说明：您必须包含 https:// 主机： https://abc.def.clickhouse.cloud 端口： 8443
- 用户名：default
密码：
XXXXXXXXXXX
- 点击添加
如果 QStudio 检测到您没有安装 ClickHouse JDBC 驱动程序，它将提供下载选项：
4. 查询 ClickHouse
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打开查询编辑器并运行查询。您可以通过以下方式运行查询
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Ctrl + e - 运行高亮文本
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Ctrl + Enter - 运行当前行
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示例查询：
后续步骤
请参阅 QStudio 以了解 QStudio 的功能，并查看 ClickHouse 文档 以了解 ClickHouse 的功能。