QStudio 是一个免费的 SQL GUI，它允许运行 SQL 脚本、轻松浏览表格、生成图表和导出结果。它在每个操作系统上均可使用，兼容所有数据库。

将 QStudio 连接到 ClickHouse

QStudio 使用 JDBC 连接到 ClickHouse。

QStudio 通过 HTTP(S) 使用 JDBC 连接到 ClickHouse；您需要：

终端节点

端口号

用户名

密码

要通过 HTTP(S) 连接到 ClickHouse，您需要以下信息：

HOST 和 PORT：通常，当使用 TLS 时，端口为 8443；当不使用 TLS 时，端口为 8123。

数据库名称：开箱即用时，有一个名为 default 的数据库，请使用您要连接的数据库名称。

用户名和密码：开箱即用时，用户名为 default 。请使用适合您用例的用户名。

您的 ClickHouse Cloud 服务详细信息可在 ClickHouse Cloud 控制台中找到。 选择您要连接的服务并点击 Connect：

选择 HTTPS，详细信息会在示例 curl 命令中提供。

如果您使用的是自管理的 ClickHouse，连接详细信息由您的 ClickHouse 管理员设置。

QStudio 可在 https://www.timestored.com/qstudio/download/ 上下载。

当您第一次打开 QStudio 时，点击菜单选项 Server->Add Server 或工具栏上的添加服务器按钮。

或工具栏上的添加服务器按钮。 然后设置详细信息：

服务器类型：Clickhouse.com 关于主机的说明：您必须包含 https:// 主机： https://abc.def.clickhouse.cloud 端口： 8443 用户名：default 密码： XXXXXXXXXXX 点击添加

如果 QStudio 检测到您没有安装 ClickHouse JDBC 驱动程序，它将提供下载选项：

打开查询编辑器并运行查询。您可以通过以下方式运行查询

Ctrl + e - 运行高亮文本

Ctrl + Enter - 运行当前行

示例查询：

请参阅 QStudio 以了解 QStudio 的功能，并查看 ClickHouse 文档 以了解 ClickHouse 的功能。