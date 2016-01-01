Prometheus 集成

该功能支持集成 Prometheus 来监控 ClickHouse Cloud 服务。通过 ClickHouse Cloud API 端点暴露 Prometheus 指标，允许用户安全地连接并将指标导出到他们的 Prometheus 指标收集器。这些指标可以与仪表板集成，例如 Grafana、Datadog 进行可视化。

要开始使用，请 生成 API 密钥。

方法 路径 描述 GET https://api.clickhouse.cloud/v1/organizations/:organizationId/services/:serviceId/prometheus?filtered_metrics=[true | false] 返回特定服务的指标 GET https://api.clickhouse.cloud/v1/organizations/:organizationId/prometheus?filtered_metrics=[true | false] 返回组织中的所有服务的指标

请求参数

名称 位置 类型 Organization ID 端点地址 uuid Service ID 端点地址 uuid (可选) filtered_metrics 查询参数 boolean (可选)

使用你的 ClickHouse Cloud API 密钥进行基本认证：

所有指标都有以下标签：

标签 描述 clickhouse_org 组织 ID clickhouse_service 服务 ID clickhouse_service_name 服务名称

ClickHouse Cloud 提供一个特殊指标 ClickHouse_ServiceInfo ，这是一个 gauge ，其值始终为 1 。该指标包含所有 指标标签 以及以下标签：

标签 描述 clickhouse_cluster_status 服务状态，可以是以下之一：[ awaking | running | degraded | idle | stopped ] clickhouse_version 正在运行该服务的 ClickHouse 服务器的版本 scrape 表示最后一次抓取的状态，可以是 full 或 partial full 表示在最后一次抓取指标时没有错误发生 partial 表示在最后一次抓取指标时发生了一些错误，仅返回 ClickHouse_ServiceInfo 指标。

检索指标的请求不会恢复处于休眠状态的服务。如果服务处于 idle 状态，则只会返回 ClickHouse_ServiceInfo 指标。

Prometheus 服务器在给定的间隔从配置的目标收集指标。以下是 Prometheus 服务器使用 ClickHouse Cloud Prometheus 端点的示例配置：

请注意， honor_labels 配置参数需要设置为 true ，以便实例标签正确填充。此外，以上示例中的 filtered_metrics 设置为 true ，但应根据用户偏好进行配置。

用户有两种主要方式与 Grafana 集成：

指标端点 – 这种方法的优势在于不需要任何额外的组件或基础设施。该选项仅限于 Grafana Cloud，只需 ClickHouse Cloud Prometheus 端点 URL 和凭据即可。

– 这种方法的优势在于不需要任何额外的组件或基础设施。该选项仅限于 Grafana Cloud，只需 ClickHouse Cloud Prometheus 端点 URL 和凭据即可。 Grafana Alloy - Grafana Alloy 是 OpenTelemetry (OTel) Collector 的供应商中立分发，取代了 Grafana Agent。它可以用作抓取器，可以在自己的基础设施中部署，并与任何 Prometheus 端点兼容。

我们在下面提供有关使用这些选项的说明，重点是与 ClickHouse Cloud Prometheus 端点相关的细节。

登录你的 Grafana Cloud 账户

通过选择 指标端点 添加新连接

添加新连接 配置抓取 URL 指向 Prometheus 端点，并使用基本认证配置与 API 密钥/秘密的连接

测试连接以确保可以连接

配置完成后，你应该会在下拉菜单中看到可以选择配置仪表板的指标：

如果你正在使用 Grafana Cloud，可以通过导航到 Grafana 中的 Alloy 菜单并按照屏幕上的说明进行安装 Alloy：

这应配置 Alloy，带有 prometheus.remote_write 组件，将数据发送到具有身份验证令牌的 Grafana Cloud 端点。用户只需修改 Alloy 配置（在 Linux 中位于 /etc/alloy/config.alloy ）以包括 ClickHouse Cloud Prometheus 端点的抓取器。

以下是使用 prometheus.scrape 组件为 ClickHouse Cloud 端点抓取指标的 Alloy 配置示例，以及自动配置的 prometheus.remote_write 组件。请注意， basic_auth 配置组件包含我们的 Cloud API 密钥 ID 和秘密，分别作为用户名和密码。

请注意， honor_labels 配置参数需要设置为 true ，以便实例标签正确填充。

Grafana 的自管理用户可以在这里找到安装 Alloy 代理的说明 here。我们假设用户已配置 Alloy，将 Prometheus 指标发送到他们希望的目标。下面的 prometheus.scrape 组件会使 Alloy 抓取 ClickHouse Cloud 端点。我们假设 prometheus.remote_write 接收抓取的指标。如果不存在，请调整 forward_to 键以指向目标。

配置完成后，你应该会在指标浏览器中看到与 ClickHouse 相关的指标：

请注意， honor_labels 配置参数需要设置为 true ，以便实例标签正确填充。

你可以使用 Datadog Agent 和 OpenMetrics 集成 从 ClickHouse Cloud 端点收集指标。以下是该代理和集成的简单示例配置。请注意，你可能只想选择你最关心的指标。下面这个包罗万象的示例将导出成千上万的指标实例组合，Datadog 将把它们视为自定义指标。