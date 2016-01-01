Power BI

Microsoft Power BI 可以查询或加载来自 ClickHouse Cloud 或自管理部署的数据。

您可以使用几种 Power BI 版本来可视化数据：

Power BI Desktop：用于创建仪表板和可视化的 Windows 桌面应用程序

Power BI Service：作为 SaaS 在 Azure 中提供，托管在 Power BI Desktop 上创建的仪表板

Power BI 要求您在桌面版本中创建仪表板并将其发布到 Power BI Service。

本教程将指导您完成以下过程：

本教程假设您在 Windows 计算机上安装了 Microsoft Power BI Desktop。您可以在 这里 下载并安装 Power BI Desktop。

我们建议您更新到最新版本的 Power BI。ClickHouse 连接器在版本 2.137.751.0 中默认可用。

您需要以下信息来连接到您的 ClickHouse 实例：

主机名 - ClickHouse

用户名 - 用户凭据

密码 - 用户的密码

数据库 - 您要连接的实例上的数据库名称

要在 Power BI Desktop 中开始查询数据，您需要完成以下步骤：

安装 ClickHouse ODBC 驱动程序 找到 ClickHouse 连接器 连接到 ClickHouse 查询并可视化您的数据

下载最新的 ClickHouse ODBC 版本。

执行提供的 .msi 安装程序并按照向导进行操作。

备注 调试符号 是可选的，不是必需的

驱动程序安装完成后，您可以通过以下方式验证安装是否成功：

在开始菜单中搜索 ODBC，并选择“ODBC 数据源 (64 位)”。

验证 ClickHouse 驱动程序是否列出。

备注 Power BI Desktop 的版本 2.137.751.0 中可用

在 Power BI Desktop 启动屏幕上，点击“获取数据”。

搜索“ClickHouse”。

选择连接器，并输入 ClickHouse 实例凭据：

主机（必填）- 您的实例域/地址。确保仅添加它，没有前缀/后缀。

端口（必填）- 您的实例端口。

数据库 - 您的数据库名称。

选项 - 任何如 ClickHouse ODBC GitHub 页 列出的 ODBC 选项

数据连接模式 - DirectQuery

备注 我们建议选择 DirectQuery 以直接查询 ClickHouse。 如果您有小量数据的用例，您可以选择导入模式，整个数据将被加载到 Power BI 中。

指定用户名和密码

最后，您应该在导航器视图中看到数据库和表。选择所需的表并点击“加载”以导入来自 ClickHouse 的数据。

一旦导入完成，您的 ClickHouse 数据将在 Power BI 中按常规方式访问。

要使用 Microsoft Power BI Service，您需要创建一个 本地数据网关。

有关如何设置自定义连接器的更多详细信息，请参考微软文档，了解如何 使用自定义数据连接器与本地数据网关。

我们建议使用使用 DirectQuery 的 ClickHouse 连接器。

在本地数据网关实例上安装 ODBC 驱动程序 并如上所述 验证。

驱动程序安装完成后，可以创建 ODBC 数据源。在开始菜单中搜索 ODBC，并选择“ODBC 数据源 (64 位)”。

我们需要在这里添加一个新的用户 DSN。单击左侧的“添加”按钮。

选择 ODBC 驱动程序的 Unicode 版本。

填写连接详细信息。

备注 如果您使用的是启用 SSL 的部署（例如 ClickHouse Cloud 或自管理实例），则在 SSLMode 字段中应提供 require 。 Host 应始终省略协议（即 http:// 或 https:// ）。

应始终省略协议（即 或 ）。 Timeout 是表示秒数的整数。默认值： 30 seconds 。

如果您还没有安装 Power BI，下载并安装 Power BI Desktop。

在 Power BI Desktop 启动屏幕上，点击“获取数据”。

选择“其他”->“ODBC”。

从列表中选择您之前创建的数据源。

备注 如果您在创建数据源时未指定凭据，则系统将提示您指定用户名和密码。

最后，您应该在导航器视图中看到数据库和表。选择所需的表并点击“加载”以导入来自 ClickHouse 的数据。

一旦导入完成，您的 ClickHouse 数据将在 Power BI 中按常规方式访问。

无符号整数类型如 UInt64 或更大的类型不会自动加载到数据集中，因为 Power BI 支持的最大整数类型为 Int64。

备注 要正确导入数据，请在导航器中点击“加载”按钮之前，先点击“转换数据”。

在这个例子中， pageviews 表有一列 UInt64，默认情况下被识别为“二进制”。 “转换数据”打开 Power Query 编辑器，在这里我们可以重新分配列的类型，例如设置为文本。

完成后，点击左上角的“关闭并应用”，并继续加载数据。