将 ClickHouse 连接到 PostgreSQL
本页面涵盖了将 PostgreSQL 与 ClickHouse 集成的以下选项：
- 使用 ClickPipes，为 ClickHouse Cloud 提供的自管理集成服务 - 目前处于私有预览阶段。请 在此注册
- 使用
PeerDB by ClickHouse，一个专门为 PostgreSQL 数据库复制到自托管的 ClickHouse 和 ClickHouse Cloud 而设计的 CDC 工具
- PeerDB 现在可以在 ClickHouse Cloud 原生使用 - 通过我们的 新 ClickPipe 连接器 实现闪电般快速的 Postgres 到 ClickHouse CDC - 目前处于私有预览阶段。请 在此注册
- 使用
PostgreSQL表引擎，从 PostgreSQL 表中读取数据
- 使用实验性的
MaterializedPostgreSQL数据库引擎，将 PostgreSQL 中的数据库与 ClickHouse 中的数据库同步
使用 ClickPipes（由 PeerDB 提供支持）
PeerDB 现在可以在 ClickHouse Cloud 原生使用 - 通过我们的 新 ClickPipe 连接器 实现闪电般快速的 Postgres 到 ClickHouse CDC - 目前处于私有预览阶段。请 在此注册
使用 PostgreSQL 表引擎
PostgreSQL 表引擎允许对存储在远程 PostgreSQL 服务器上的数据进行 SELECT 和 INSERT 操作。
本文将说明使用一个表的基本集成方法。
1. 设置 PostgreSQL
- 在
postgresql.conf中添加以下条目，以启用 PostgreSQL 在网络接口上进行侦听：
- 创建一个用户以便从 ClickHouse 连接。为了演示目的，此示例授予完全超级用户权限。
- 在 PostgreSQL 中创建一个新的数据库：
- 创建一个新表：
- 为测试添加几行数据：
- 配置 PostgreSQL 以允许新用户连接到新数据库进行复制，在
pg_hba.conf文件中添加以下条目。用您 PostgreSQL 服务器的子网或 IP 地址更新地址行：
- 重新加载
pg_hba.conf配置（根据您的版本调整此命令）：
- 验证新的
clickhouse_user可以登录：
如果您在 ClickHouse Cloud 中使用此功能，您可能需要允许 ClickHouse Cloud 的 IP 地址访问您的 PostgreSQL 实例。 请查看 ClickHouse Cloud 端点 API 以获取出站流量的详细信息。
2. 在 ClickHouse 中定义一个表
- 登录到
clickhouse-client：
- 创建一个新的数据库：
- 创建一个使用
PostgreSQL的表：
所需的最小参数为：
|parameter
|Description
|example
|host:port
|hostname 或 IP 和端口
|postgres-host.domain.com:5432
|database
|PostgreSQL 数据库名称
|db_in_psg
|user
|用于连接 PostgreSQL 的用户名
|clickhouse_user
|password
|用于连接 PostgreSQL 的密码
|ClickHouse_123
查看 PostgreSQL 表引擎 文档页面以获取完整的参数列表。
3 测试集成
- 在 ClickHouse 中查看初始行：
ClickHouse 表应自动填充 PostgreSQL 表中已存在的两行：
- 返回 PostgreSQL，在表中添加几行数据：
- 这两行新数据应出现在您的 ClickHouse 表中：
返回结果应为：
- 让我们看看在 ClickHouse 表中添加行时发生了什么：
- 在 ClickHouse 中添加的行应出现在 PostgreSQL 的表中：
本示例演示了使用
PostgreSQL 表引擎在 PostgreSQL 和 ClickHouse 之间的基本集成。
请查看 PostgreSQL 表引擎的文档页面 了解更多功能，例如指定架构、仅返回部分列，以及连接到多个副本。还可以查看 ClickHouse 和 PostgreSQL - 数据天堂中的绝配 - 第一部分 博客。
使用 MaterializedPostgreSQL 数据库引擎
PostgreSQL 数据库引擎利用 PostgreSQL 的复制功能创建一个数据库的副本，包含所有或部分架构和表。 本文将说明使用一个数据库、一个架构和一个表的基本集成方法。
在后面的流程中，使用 PostgreSQL CLI (psql) 和 ClickHouse CLI (clickhouse-client)。PostgreSQL 服务器安装在 Linux 上。如果 PostgreSQL 数据库是新的测试安装，以下是最小设置
1. 在 PostgreSQL 中
- 在
postgresql.conf中设置最小侦听级别、复制 wal 级别和复制槽：
添加以下条目：
*ClickHouse 需要最小的
logical wal 级别和最少
2 个复制槽
- 使用管理员帐户创建一个用户以便从 ClickHouse 连接：
*为了演示目的，授予了完全超级用户权限。
- 创建一个新数据库：
- 在
psql中连接到新数据库：
- 创建一个新表：
- 添加初始行：
- 配置 PostgreSQL 以允许新用户连接到新数据库进行复制。以下是添加到
pg_hba.conf文件的最小条目：
*为了演示目的，这里使用纯文本密码认证方法。根据 PostgreSQL 文档更新地址行，使用子网或服务器地址。
- 使用如下命令重新加载
pg_hba.conf配置（根据您的版本进行调整）：
- 测试新的
clickhouse_user登录：
2. 在 ClickHouse 中
- 登录到 ClickHouse CLI：
- 为数据库引擎启用 PostgreSQL 实验性功能：
- 创建新数据库以进行复制，并定义初始表：
最小选项：
|parameter
|Description
|example
|host:port
|hostname 或 IP 和端口
|postgres-host.domain.com:5432
|database
|PostgreSQL 数据库名称
|db1
|user
|用于连接 PostgreSQL 的用户名
|clickhouse_user
|password
|用于连接 PostgreSQL 的密码
|ClickHouse_123
|settings
|数据库引擎的其他设置
|materialized_postgresql_tables_list = 'table1'
有关 PostgreSQL 数据库引擎的完整指南，请参阅 https://clickhouse.com/docs/engines/database-engines/materialized-postgresql/#settings
- 验证初始表具有数据：
3. 测试基本复制
- 在 PostgreSQL 中，添加新行：
- 在 ClickHouse 中，验证新行是否可见：
4. 总结
本集成指南集中于如何复制一个带有表的数据库的简单示例，然而，存在更多的高级选项，包括复制整个数据库或向现有复制中添加新表和架构。虽然此复制不支持 DDL 命令，但可以设置引擎以检测更改并在进行结构更改时重新加载表。
有关高级选项可用的更多功能，请参见 参考文档.