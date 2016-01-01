PostgreSQL

有关从 PostgreSQL 到 ClickHouse 的完整迁移指南，包括数据建模和等效概念的建议，请参阅 这里。以下描述了如何连接 ClickHouse 和 PostgreSQL。

将 ClickHouse 连接到 PostgreSQL

本页面涵盖了将 PostgreSQL 与 ClickHouse 集成的以下选项：

使用 ClickPipes，为 ClickHouse Cloud 提供的自管理集成服务 - 目前处于私有预览阶段。请 在此注册

使用 PeerDB by ClickHouse ，一个专门为 PostgreSQL 数据库复制到自托管的 ClickHouse 和 ClickHouse Cloud 而设计的 CDC 工具 PeerDB 现在可以在 ClickHouse Cloud 原生使用 - 通过我们的 新 ClickPipe 连接器 实现闪电般快速的 Postgres 到 ClickHouse CDC - 目前处于私有预览阶段。请 在此注册

，一个专门为 PostgreSQL 数据库复制到自托管的 ClickHouse 和 ClickHouse Cloud 而设计的 CDC 工具 使用 PostgreSQL 表引擎，从 PostgreSQL 表中读取数据

表引擎，从 PostgreSQL 表中读取数据 使用实验性的 MaterializedPostgreSQL 数据库引擎，将 PostgreSQL 中的数据库与 ClickHouse 中的数据库同步

PeerDB 现在可以在 ClickHouse Cloud 原生使用 - 通过我们的 新 ClickPipe 连接器 实现闪电般快速的 Postgres 到 ClickHouse CDC - 目前处于私有预览阶段。请 在此注册

PostgreSQL 表引擎允许对存储在远程 PostgreSQL 服务器上的数据进行 SELECT 和 INSERT 操作。 本文将说明使用一个表的基本集成方法。

在 postgresql.conf 中添加以下条目，以启用 PostgreSQL 在网络接口上进行侦听：

创建一个用户以便从 ClickHouse 连接。为了演示目的，此示例授予完全超级用户权限。

在 PostgreSQL 中创建一个新的数据库：

创建一个新表：

为测试添加几行数据：

配置 PostgreSQL 以允许新用户连接到新数据库进行复制，在 pg_hba.conf 文件中添加以下条目。用您 PostgreSQL 服务器的子网或 IP 地址更新地址行：

重新加载 pg_hba.conf 配置（根据您的版本调整此命令）：

验证新的 clickhouse_user 可以登录：

备注 如果您在 ClickHouse Cloud 中使用此功能，您可能需要允许 ClickHouse Cloud 的 IP 地址访问您的 PostgreSQL 实例。 请查看 ClickHouse Cloud 端点 API 以获取出站流量的详细信息。

登录到 clickhouse-client ：

创建一个新的数据库：

创建一个使用 PostgreSQL 的表：

所需的最小参数为：

parameter Description example host :port hostname 或 IP 和端口 postgres-host.domain.com:5432 database PostgreSQL 数据库名称 db_in_psg user 用于连接 PostgreSQL 的用户名 clickhouse_user password 用于连接 PostgreSQL 的密码 ClickHouse_123

备注 查看 PostgreSQL 表引擎 文档页面以获取完整的参数列表。

在 ClickHouse 中查看初始行：

ClickHouse 表应自动填充 PostgreSQL 表中已存在的两行：

返回 PostgreSQL，在表中添加几行数据：

这两行新数据应出现在您的 ClickHouse 表中：

返回结果应为：

让我们看看在 ClickHouse 表中添加行时发生了什么：

在 ClickHouse 中添加的行应出现在 PostgreSQL 的表中：

本示例演示了使用 PostgreSQL 表引擎在 PostgreSQL 和 ClickHouse 之间的基本集成。 请查看 PostgreSQL 表引擎的文档页面 了解更多功能，例如指定架构、仅返回部分列，以及连接到多个副本。还可以查看 ClickHouse 和 PostgreSQL - 数据天堂中的绝配 - 第一部分 博客。

Not supported in ClickHouse Cloud Not supported in ClickHouse Cloud

Experimental feature. Learn more. Experimental feature.

PostgreSQL 数据库引擎利用 PostgreSQL 的复制功能创建一个数据库的副本，包含所有或部分架构和表。 本文将说明使用一个数据库、一个架构和一个表的基本集成方法。

在后面的流程中，使用 PostgreSQL CLI (psql) 和 ClickHouse CLI (clickhouse-client)。PostgreSQL 服务器安装在 Linux 上。如果 PostgreSQL 数据库是新的测试安装，以下是最小设置

在 postgresql.conf 中设置最小侦听级别、复制 wal 级别和复制槽：

添加以下条目：

*ClickHouse 需要最小的 logical wal 级别和最少 2 个复制槽

使用管理员帐户创建一个用户以便从 ClickHouse 连接：

*为了演示目的，授予了完全超级用户权限。

创建一个新数据库：

在 psql 中连接到新数据库：

创建一个新表：

添加初始行：

配置 PostgreSQL 以允许新用户连接到新数据库进行复制。以下是添加到 pg_hba.conf 文件的最小条目：

*为了演示目的，这里使用纯文本密码认证方法。根据 PostgreSQL 文档更新地址行，使用子网或服务器地址。

使用如下命令重新加载 pg_hba.conf 配置（根据您的版本进行调整）：

测试新的 clickhouse_user 登录：

登录到 ClickHouse CLI：

为数据库引擎启用 PostgreSQL 实验性功能：

创建新数据库以进行复制，并定义初始表：

最小选项：

parameter Description example host :port hostname 或 IP 和端口 postgres-host.domain.com:5432 database PostgreSQL 数据库名称 db1 user 用于连接 PostgreSQL 的用户名 clickhouse_user password 用于连接 PostgreSQL 的密码 ClickHouse_123 settings 数据库引擎的其他设置 materialized_postgresql_tables_list = 'table1'

信息 有关 PostgreSQL 数据库引擎的完整指南，请参阅 https://clickhouse.com/docs/engines/database-engines/materialized-postgresql/#settings

验证初始表具有数据：

在 PostgreSQL 中，添加新行：

在 ClickHouse 中，验证新行是否可见：

本集成指南集中于如何复制一个带有表的数据库的简单示例，然而，存在更多的高级选项，包括复制整个数据库或向现有复制中添加新表和架构。虽然此复制不支持 DDL 命令，但可以设置引擎以检测更改并在进行结构更改时重新加载表。