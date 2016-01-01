pg_clickhouse 参考文档

跳到主要内容
描述

pg_clickhouse 是一个 PostgreSQL 扩展，可在 ClickHouse 数据库上远程执行查询，并提供一个[外部数据封装器（foreign data wrapper）]。它支持 PostgreSQL 13 及更高版本以及 ClickHouse 23 及更高版本。

入门

试用 pg_clickhouse 最简单的方式是使用提供的 Docker image，该镜像基于标准 PostgreSQL Docker 镜像，并预装了 pg_clickhouse 扩展：

docker run --name pg_clickhouse -e POSTGRES_PASSWORD=my_pass \
       -d ghcr.io/clickhouse/pg_clickhouse:18
docker exec -it pg_clickhouse psql -U postgres

请参阅教程，开始导入 ClickHouse 表并启用查询下推。

用法

CREATE EXTENSION pg_clickhouse;
CREATE SERVER taxi_srv FOREIGN DATA WRAPPER clickhouse_fdw
       OPTIONS(driver 'binary', host 'localhost', dbname 'taxi');
CREATE USER MAPPING FOR CURRENT_USER SERVER taxi_srv
       OPTIONS (user 'default');
CREATE SCHEMA taxi;
IMPORT FOREIGN SCHEMA taxi FROM SERVER taxi_srv INTO taxi;

版本策略

pg_clickhouse 在其公开发布中遵循[语义化版本]。

  • 主版本号在 API 发生变更时递增
  • 次版本号在发生向后兼容的 SQL 变更时递增
  • 补丁版本号在仅二进制发生变更时递增

安装完成后，PostgreSQL 会跟踪两类版本信息：

  • 库版本（在 PostgreSQL 18 及更高版本中由 PG_MODULE_MAGIC 定义）包含完整的语义化版本，可在 pg_get_loaded_modules() 函数的输出中查看。
  • 扩展版本（在控制文件中定义）仅包含主版本和次版本，可在 pg_catalog.pg_extension 表、pg_available_extension_versions() 函数的输出以及 \dx pg_clickhouse 中查看。

在实际使用中，这意味着一个只递增补丁版本的发布，例如从 v0.1.0v0.1.1，会惠及所有已加载 v0.1 的数据库，并且无需运行 ALTER EXTENSION 即可获得升级带来的好处。

另一方面，一个递增次版本或主版本的发布，则会附带 SQL 升级脚本，所有包含该扩展的现有数据库都必须运行 ALTER EXTENSION pg_clickhouse UPDATE 才能获得升级带来的好处。

SQL 参考

以下 SQL 表达式使用 pg_clickhouse。

CREATE EXTENSION

使用 CREATE EXTENSION 将 pg_clickhouse 扩展添加到数据库：

CREATE EXTENSION pg_clickhouse;

使用 WITH SCHEMA 将其安装到特定的 schema 中（推荐）：

CREATE SCHEMA ch;
CREATE EXTENSION pg_clickhouse WITH SCHEMA ch;

ALTER EXTENSION

使用 ALTER EXTENSION 来更改 pg_clickhouse。示例：

  • 在安装新的 pg_clickhouse 版本后，使用 UPDATE 子句：

    ALTER EXTENSION pg_clickhouse UPDATE;

  • 使用 SET SCHEMA 将该扩展迁移到新的 schema 中：

    CREATE SCHEMA ch;
ALTER EXTENSION pg_clickhouse SET SCHEMA ch;

DROP EXTENSION

使用 DROP EXTENSION 从数据库中删除 pg_clickhouse 扩展：

DROP EXTENSION pg_clickhouse;

如果存在任何依赖 pg_clickhouse 的对象，此命令将失败。使用 CASCADE 子句以便一并删除它们：

DROP EXTENSION pg_clickhouse CASCADE;

CREATE SERVER

使用 CREATE SERVER 语句创建一个连接到 ClickHouse 服务器的外部服务器（foreign server）。示例：

CREATE SERVER taxi_srv FOREIGN DATA WRAPPER clickhouse_fdw
       OPTIONS(driver 'binary', host 'localhost', dbname 'taxi');

支持的选项包括：

  • driver：要使用的 ClickHouse 连接驱动程序，可选值为 "binary" 或 "http"。必填。
  • dbname：连接后要使用的 ClickHouse 数据库。默认为 "default"。
  • host：ClickHouse 服务器的主机名。默认为 "localhost"；
  • port：连接 ClickHouse 服务器所使用的端口。默认值如下：
    • driver 为 "binary" 且 host 为 ClickHouse Cloud 主机时为 9440
    • driver 为 "binary" 且 host 不是 ClickHouse Cloud 主机时为 9004
    • driver 为 "http" 且 host 为 ClickHouse Cloud 主机时为 8443
    • driver 为 "http" 且 host 不是 ClickHouse Cloud 主机时为 8123

ALTER SERVER

使用 ALTER SERVER 来修改外部服务器。示例：

ALTER SERVER taxi_srv OPTIONS (SET driver 'http');

选项与 CREATE SERVER 中的相同。

DROP SERVER

使用 DROP SERVER 删除外部服务器：

DROP SERVER taxi_srv;

若有其他对象依赖该服务器，此命令将失败。使用 CASCADE 可同时删除这些依赖对象：

DROP SERVER taxi_srv CASCADE;

CREATE USER MAPPING

使用 CREATE USER MAPPING 将 PostgreSQL 用户映射为 ClickHouse 用户。例如，在通过 taxi_srv 外部服务器进行连接时，将当前 PostgreSQL 用户映射到远程 ClickHouse 用户：

CREATE USER MAPPING FOR CURRENT_USER SERVER taxi_srv
       OPTIONS (user 'demo');

支持的选项包括：

  • user：ClickHouse 用户名。默认为“default”。
  • password：ClickHouse 用户的密码。

ALTER USER MAPPING

使用 ALTER USER MAPPING 更改用户映射的定义：

ALTER USER MAPPING FOR CURRENT_USER SERVER taxi_srv
       OPTIONS (SET user 'default');

这些选项与 CREATE USER MAPPING 的选项相同。

DROP USER MAPPING

使用 DROP USER MAPPING 来删除用户映射：

DROP USER MAPPING FOR CURRENT_USER SERVER taxi_srv;

IMPORT FOREIGN SCHEMA

使用 IMPORT FOREIGN SCHEMA 将某个 ClickHouse 数据库中定义的所有表作为外部表导入到 PostgreSQL 的某个 schema 中：

CREATE SCHEMA taxi;
IMPORT FOREIGN SCHEMA demo FROM SERVER taxi_srv INTO taxi;

使用 LIMIT TO 将导入限定为特定表：

IMPORT FOREIGN SCHEMA demo LIMIT TO (trips) FROM SERVER taxi_srv INTO taxi;

使用 EXCEPT 排除表：

IMPORT FOREIGN SCHEMA demo EXCEPT (users) FROM SERVER taxi_srv INTO taxi;

pg_clickhouse 将检索指定 ClickHouse 数据库（上述示例中为 "demo"）中的所有表列表，为每个表获取列定义，并执行 CREATE FOREIGN TABLE 命令以创建外部表。列将使用支持的数据类型进行定义，并在可检测的情况下，应用 CREATE FOREIGN TABLE 所支持的选项。

CREATE FOREIGN TABLE

使用 IMPORT FOREIGN SCHEMA 创建一个外部表（foreign table），用于从 ClickHouse 数据库查询数据：

CREATE FOREIGN TABLE uact (
    user_id    bigint NOT NULL,
    page_views int,
    duration   smallint,
    sign       smallint
) SERVER taxi_srv OPTIONS(
    table_name 'uact'
    engine 'CollapsingMergeTree'
);

支持的表选项如下：

  • database：远程数据库的名称。默认为 foreign server 定义的数据库。
  • table_name：远程表的名称。默认为该 foreign table 指定的名称。
  • engine：ClickHouse 表所使用的[表引擎]。对于 CollapsingMergeTree()AggregatingMergeTree()，pg_clickhouse 会自动将参数应用到在该表上执行的函数表达式。

为每一列使用与远程 ClickHouse 数据类型相匹配的数据类型。对于 AggregateFunction TypeSimpleAggregateFunction Type 列，将数据类型映射到传递给函数的 ClickHouse 类型，并通过相应的列选项指定聚合函数的名称：

示例：

(aggregatefunction 'sum')

CREATE FOREIGN TABLE test (
    column1 bigint  OPTIONS(AggregateFunction 'uniq'),
    column2 integer OPTIONS(AggregateFunction 'anyIf'),
    column3 bigint  OPTIONS(AggregateFunction 'quantiles(0.5, 0.9)')
) SERVER clickhouse_srv;

对于类型为 AggregateFunction 的列，pg_clickhouse 会在用于计算该列的聚合函数名后自动追加 Merge

ALTER FOREIGN TABLE

使用 [ALTER FOREIGN TABLE] 来修改外部表的定义：

ALTER TABLE table ALTER COLUMN b OPTIONS (SET AggregateFunction 'count');

受支持的表和列选项与 [CREATE FOREIGN TABLE] 相同。

DROP FOREIGN TABLE

使用 [DROP FOREIGN TABLE] 删除外部表：

DROP FOREIGN TABLE uact;

如果有任何对象依赖于该外部表，该命令会失败。 使用 CASCADE 子句同时将它们删除：

DROP FOREIGN TABLE uact CASCADE;

函数和运算符参考

数据类型

pg_clickhouse 将下列 ClickHouse 数据类型映射到 PostgreSQL 数据类型：

ClickHousePostgreSQL备注
Boolboolean
Datedate
DateTimetimestamp
Decimalnumeric
Float32real
Float64double precision
IPv4inet
IPv6inet
Int16smallint
Int32integer
Int64bigint
Int8smallint
JSONjsonb仅适用于 HTTP 引擎
Stringtext
UInt16integer
UInt32bigint
UInt64bigint当值 > BIGINT 最大值时会报错
UInt8smallint
UUIDuuid

函数

这些函数提供查询 ClickHouse 数据库的接口。

clickhouse_raw_query

SELECT clickhouse_raw_query(
    'CREATE TABLE t1 (x String) ENGINE = Memory',
    'host=localhost port=8123'
);

通过 HTTP 接口连接到 ClickHouse 服务，执行一条 查询，然后断开连接。可选的第二个参数指定连接字符串， 默认值为 host=localhost port=8123。支持的连接参数有：

  • host：要连接的主机；必需。
  • port：要连接的 HTTP 端口；默认值为 8123，除非 host 是 ClickHouse Cloud 主机，在这种情况下默认值为 8443
  • dbname：要连接的数据库名称。
  • username：连接时使用的用户名；默认值为 default
  • password：用于认证的密码；默认情况下不使用密码

适用于不返回记录的查询；对于会返回值的查询， 结果将作为单个文本值返回：

SELECT clickhouse_raw_query(
    'SELECT schema_name, schema_owner from information_schema.schemata',
    'host=localhost port=8123'
);

      clickhouse_raw_query       
---------------------------------
 INFORMATION_SCHEMA      default+
 default default                +
 git     default                +
 information_schema      default+
 system  default                +
 
(1 row)

下推函数

在用于查询 ClickHouse 外部表的条件（HAVINGWHERE 子句）中，所有 PostgreSQL 内置函数都会以相同的名称和签名自动下推到 ClickHouse。不过，其中有一些函数在名称或签名上不同，必须映射到它们在 ClickHouse 中的等价函数。pg_clickhouse 会映射以下函数：

自定义函数

这些由 pg_clickhouse 创建的自定义函数，为部分在 PostgreSQL 中没有等价实现的 ClickHouse 函数提供外部查询下推能力。
如果其中任何一个函数无法下推，则会抛出异常。

下推类型转换

pg_clickhouse 会对兼容数据类型下推诸如 CAST(x AS bigint) 的类型转换。对于不兼容的数据类型，下推会失败；如果在此示例中 x 是 ClickHouse 的 UInt64，ClickHouse 将拒绝执行该转换。

为了将类型转换下推到不兼容的数据类型，pg_clickhouse 提供了以下函数。如果这些函数未被下推，则会在 PostgreSQL 中抛出异常。

下推聚合

这些 PostgreSQL 聚合函数可以下推到 ClickHouse 执行。

自定义聚合

这些由 pg_clickhouse 创建的自定义聚合函数，为部分在 PostgreSQL 中没有等价实现的 ClickHouse 聚合函数提供外部查询下推能力。若这些函数中的任意一个无法下推，则会抛出异常。

下推有序集合聚合函数

这些[有序集合聚合函数]会通过将它们的直接参数作为参数传入，并将其 ORDER BY 表达式作为聚合函数的参数，映射到 ClickHouse 的[参数化聚合函数]。例如，下面这个 PostgreSQL 查询：

SELECT percentile_cont(0.25) WITHIN GROUP (ORDER BY a) FROM t1;

对应的 ClickHouse 查询如下：

SELECT quantile(0.25)(a) FROM t1;

请注意，ORDER BY 的非默认后缀 DESCNULLS FIRST 不受支持，并且会导致错误。

会话设置

将运行时参数 pg_clickhouse.session_settings 设置为用于配置后续查询中要应用的 ClickHouse settings。示例：

SET pg_clickhouse.session_settings = 'join_use_nulls 1, final 1';

默认值为 join_use_nulls 1。将其设为空字符串以使用 ClickHouse 服务器上的设置。

SET pg_clickhouse.session_settings = '';

该语法为用逗号分隔的键/值对列表，各键/值对之间再以一个或多个空格分隔。键必须对应于 ClickHouse settings。在值中使用反斜杠来转义空格、逗号以及反斜杠本身：

SET pg_clickhouse.session_settings = 'join_algorithm grace_hash\,hash';

或者使用单引号括起的值，以避免对空格和逗号进行转义；也可以考虑使用 dollar quoting，从而不必使用双引号：

SET pg_clickhouse.session_settings = $$join_algorithm 'grace_hash,hash'$$;

如果你在意可读性并且需要配置许多参数，可以使用多行，例如：

SET pg_clickhouse.session_settings TO $$
    connect_timeout 2,
    count_distinct_implementation uniq,
    final 1,
    group_by_use_nulls 1,
    join_algorithm 'prefer_partial_merge',
    join_use_nulls 1,
    log_queries_min_type QUERY_FINISH,
    max_block_size 32768,
    max_execution_time 45,
    max_result_rows 1024,
    metrics_perf_events_list 'this,that',
    network_compression_method ZSTD,
    poll_interval 5,
    totals_mode after_having_auto
$$;

pg_clickhouse 不会验证这些设置，而是会在处理每个查询时将它们传递给 ClickHouse。 因此，它支持各个 ClickHouse 版本提供的所有设置。

请注意，必须在设置 pg_clickhouse.session_settings 之前加载 pg_clickhouse；可以使用 [库预加载]，或者直接使用该扩展中的任意对象以确保其被加载。

