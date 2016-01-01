pg_clickhouse
介绍
pg_clickhouse 是一个开源的 PostgreSQL 扩展，可以直接从 PostgreSQL 在 ClickHouse 上运行分析查询，而无需重写任何 SQL。它支持 PostgreSQL 13 及以上版本，以及 ClickHouse v23 及以上版本。
一旦 ClickPipes 开始将数据同步到 ClickHouse 后，即可使用 pg_clickhouse 快速、轻松地将 [外部表导入] 到 PostgreSQL 的某个模式（schema）中。然后即可在这些表上运行现有的 PostgreSQL 查询，在将执行下推到 ClickHouse 的同时，保留你现有的代码库。
入门
试用 pg_clickhouse 最简单的方法是使用 Docker image，它 基于标准 PostgreSQL Docker 镜像，并已包含 pg_clickhouse 扩展：
请参阅 tutorial，开始导入 ClickHouse 表并启用查询下推。
测试用例：TPC-H
下表比较了在规模因子 1 数据集上，TPC-H 查询在常规 PostgreSQL 表与通过 pg_clickhouse 连接到 ClickHouse 时的性能；✅ 表示查询完全下推， 而短横线表示查询在 1 分钟后被取消。所有测试均在配备 36 GB 内存的 MacBook Pro M4 Max 上运行。
|Query
|Pushdown
|pg_clickhouse
|PostgreSQL
|[Query 1]
|✅
|73ms
|4478ms
|[Query 2]
|-
|560ms
|[Query 3]
|✅
|74ms
|1454ms
|[Query 4]
|✅
|67ms
|650ms
|[Query 5]
|✅
|104ms
|452ms
|[Query 6]
|✅
|42ms
|740ms
|[Query 7]
|✅
|83ms
|633ms
|[Query 8]
|✅
|114ms
|320ms
|[Query 9]
|✅
|136ms
|3028ms
|[Query 10]
|✅
|10ms
|6ms
|[Query 11]
|✅
|78ms
|213ms
|[Query 12]
|✅
|37ms
|1101ms
|[Query 13]
|1242ms
|967ms
|[Query 14]
|✅
|51ms
|193ms
|[Query 15]
|522ms
|1095ms
|[Query 16]
|1797ms
|492ms
|[Query 17]
|9ms
|1802ms
|[Query 18]
|10ms
|6185ms
|[Query 19]
|532ms
|64ms
|[Query 20]
|4595ms
|473ms
|[Query 21]
|1702ms
|1334ms
|[Query 22]
|268ms
|257ms
从源代码编译
通用 Unix
PostgreSQL 和 curl 的开发包会将
pg_config 和
curl-config 安装到 PATH 中，因此你只需运行
make（或
gmake），然后运行
make install，接着在数据库中执行
CREATE EXTENSION http 即可。
Debian / Ubuntu / APT
请参阅 PostgreSQL Apt，了解如何从 PostgreSQL Apt 软件源获取软件的详细说明。
RedHat / CentOS / Yum
有关如何从 PostgreSQL Yum 仓库拉取软件包的详细信息，请参阅 PostgreSQL Yum。
从 PGXN 安装
在满足上述依赖后，使用 PGXN client（可通过
Homebrew、Apt 和 Yum 获取，软件包名为
pgxnclient）下载、编译
并安装
pg_clickhouse：
编译和安装
要构建并安装 ClickHouse 库和
pg_clickhouse，请运行：
如果你的主机上安装了多个 PostgreSQL，你可能需要指定对应版本的
pg_config：
如果在你的主机上
curl-config 不在 PATH 中，可以显式指定其路径：
如果遇到如下所示的错误：
你需要使用 GNU make，它在你的系统中通常会以
gmake 的名称安装：
如果遇到如下错误：
请确保已安装
pg_config 并且它已加入你的
PATH 环境变量。如果你使用诸如 RPM 之类的软件包管理系统来安装 PostgreSQL，请确认同时安装了
-devel 包。如有必要，请告知构建过程到哪里去查找它：
要在 PostgreSQL 18 或更高版本上将该扩展安装到自定义前缀目录中，请在执行
install 目标时传递
prefix 参数（但不要在任何其他
make 目标中使用该参数）：
然后确保在下列 [
postgresql.conf 参数] 中包含该前缀：
测试
安装扩展后，如需运行测试套件，请执行：
如果遇到类似下述错误：
需要使用超级用户来运行测试套件，例如默认的 “postgres” 超级用户账户：
加载
安装好
pg_clickhouse 之后，可以以超级用户身份连接到目标数据库，并运行以下命令将其添加进去：
如果要将
pg_clickhouse 及其所有辅助对象安装到特定的 schema 中，请使用
SCHEMA 子句来指定该 schema，如下所示：
依赖项
pg_clickhouse 扩展依赖 PostgreSQL 13 或更高版本、libcurl 和 libuuid。构建该扩展需要 C 和 C++ 编译器、libSSL、GNU make 和 CMake。
Road Map
我们当前的首要任务是在添加 DML 功能之前，先完成对分析型工作负载的下推覆盖率。我们的路线图：
- 让剩余的 10 个尚未下推的 TPC-H 查询都能够获得最优执行计划
- 测试并修复 ClickBench 查询的下推
- 支持对所有 PostgreSQL 聚合函数的透明下推
- 支持对所有 PostgreSQL 函数的透明下推
- 允许通过 CREATE SERVER 和 GUC 在服务器级和会话级配置 ClickHouse 设置
- 支持所有 ClickHouse 数据类型
- 支持轻量级 DELETE 和 UPDATE
- 通过 COPY 支持批量插入
- 添加一个函数，用于执行任意 ClickHouse 查询并将其结果作为表返回
- 在所有子查询都访问远程数据库时，添加对 UNION 查询下推的支持
作者
版权
- Copyright (c) 2025，ClickHouse
- 部分版权 (c) 2023-2025，Ildus Kurbangaliev
- 部分版权 (c) 2019-2023，Adjust GmbH
- 部分版权 (c) 2012-2019，PostgreSQL Global Development Group