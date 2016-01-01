Omni

Omni 可以通过官方 ClickHouse 数据源连接到 ClickHouse Cloud 或本地部署。

要通过 HTTP(S) 连接到 ClickHouse，您需要以下信息：

HOST 和 PORT：通常，当使用 TLS 时，端口为 8443；当不使用 TLS 时，端口为 8123。

数据库名称：开箱即用时，有一个名为 default 的数据库，请使用您要连接的数据库名称。

用户名和密码：开箱即用时，用户名为 default 。请使用适合您用例的用户名。

您的 ClickHouse Cloud 服务详细信息可在 ClickHouse Cloud 控制台中找到。 选择您要连接的服务并点击 Connect：

选择 HTTPS，详细信息会在示例 curl 命令中提供。

如果您使用的是自管理的 ClickHouse，连接详细信息由您的 ClickHouse 管理员设置。

导航到 Admin -> Connections，然后点击右上角的 "Add Connection" 按钮。

选择 ClickHouse 。在表单中输入您的凭据。

现在您应该能够在 Omni 中查询和可视化来自 ClickHouse 的数据。