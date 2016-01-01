Omni
Omni 可以通过官方 ClickHouse 数据源连接到 ClickHouse Cloud 或本地部署。
1. 收集您的连接详情
要通过 HTTP(S) 连接到 ClickHouse，您需要以下信息：
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HOST 和 PORT：通常，当使用 TLS 时，端口为 8443；当不使用 TLS 时，端口为 8123。
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数据库名称：开箱即用时，有一个名为
default的数据库，请使用您要连接的数据库名称。
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用户名和密码：开箱即用时，用户名为
default。请使用适合您用例的用户名。
您的 ClickHouse Cloud 服务详细信息可在 ClickHouse Cloud 控制台中找到。 选择您要连接的服务并点击 Connect：
选择 HTTPS，详细信息会在示例
curl 命令中提供。
如果您使用的是自管理的 ClickHouse，连接详细信息由您的 ClickHouse 管理员设置。
2. 创建 ClickHouse 数据源
导航到 Admin -> Connections，然后点击右上角的 "Add Connection" 按钮。
选择
ClickHouse。在表单中输入您的凭据。
现在您应该能够在 Omni 中查询和可视化来自 ClickHouse 的数据。