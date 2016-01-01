连接 Apache NiFi 到 ClickHouse
Apache NiFi 是一个开源工作流管理软件，旨在自动化软件系统之间的数据流。它允许创建 ETL 数据管道并带有超过 300 种数据处理器。本分步教程展示了如何将 Apache NiFi 连接到 ClickHouse，作为源和目的地，并加载示例数据集。
1. 收集连接详情
要通过 HTTP(S) 连接到 ClickHouse，您需要以下信息：
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HOST 和 PORT：通常，当使用 TLS 时，端口为 8443；当不使用 TLS 时，端口为 8123。
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数据库名称：开箱即用时，有一个名为
default的数据库，请使用您要连接的数据库名称。
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用户名和密码：开箱即用时，用户名为
default。请使用适合您用例的用户名。
您的 ClickHouse Cloud 服务详细信息可在 ClickHouse Cloud 控制台中找到。 选择您要连接的服务并点击 Connect：
选择 HTTPS，详细信息会在示例
curl 命令中提供。
如果您使用的是自管理的 ClickHouse，连接详细信息由您的 ClickHouse 管理员设置。
2. 下载并运行 Apache NiFi
- 对于新设置，从 https://nifi.apache.org/download.html 下载二进制文件，并通过运行
./bin/nifi.sh start开始。
3. 下载 ClickHouse JDBC 驱动程序
- 访问 ClickHouse JDBC 驱动程序发布页面，并查找最新的 JDBC 版本。
- 在发布版本中，点击“显示所有 xx 个资产”，并寻找包含关键字“shaded”或“all”的 JAR 文件，例如
clickhouse-jdbc-0.5.0-all.jar。
- 将 JAR 文件放置在 Apache NiFi 可访问的文件夹中，并记下绝对路径。
4. 添加
DBCPConnectionPool 控制服务并配置其属性
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要在 Apache NiFi 中配置控制服务，请点击“齿轮”按钮访问 NiFi 流配置页面。
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选择控制服务选项卡，点击右上角的
+按钮添加新的控制服务。
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搜索
DBCPConnectionPool并点击“添加”按钮。
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新添加的
DBCPConnectionPool默认处于无效状态。点击“齿轮”按钮开始配置。
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在“属性”部分，输入以下值：
|属性
|值
|备注
|数据库连接 URL
|jdbc:ch:https://HOSTNAME:8443/default?ssl=true
|相应地替换连接 URL 中的 HOSTNAME
|数据库驱动类名
|com.clickhouse.jdbc.ClickHouseDriver
|数据库驱动位置
|/etc/nifi/nifi-X.XX.X/lib/clickhouse-jdbc-0.X.X-patchXX-shaded.jar
|ClickHouse JDBC 驱动程序 JAR 文件的绝对路径
|数据库用户
|default
|ClickHouse 用户名
|密码
|password
|ClickHouse 密码
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在设置部分，将控制服务的名称更改为“ClickHouse JDBC”，以便于引用。
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点击“闪电”按钮并再点击“启用”按钮来激活
DBCPConnectionPool控制服务。
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检查控制服务选项卡，确保控制服务已启用。
5. 使用
ExecuteSQL 处理器从表中读取数据
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添加一个
ExecuteSQL处理器，以及适当的上游和下游处理器。
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在
ExecuteSQL处理器的“属性”部分，输入以下值：
属性 值 备注 数据库连接池服务 ClickHouse JDBC 选择为 ClickHouse 配置的控制服务 SQL 查询 SELECT * FROM system.metrics 在此输入你的查询
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启动
ExecuteSQL处理器。
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要确认查询已经成功处理，请检查输出队列中的一个
FlowFile。
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切换为“格式化”视图，以查看输出
FlowFile的结果。
6. 使用
MergeRecord 和
PutDatabaseRecord 处理器向表中写入数据
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为了在单个插入中写入多行，我们首先需要将多个记录合并为一个记录。这可以使用
MergeRecord处理器完成。
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在
MergeRecord处理器的“属性”部分，输入以下值：
属性 值 备注 记录读取器
JSONTreeReader
选择适当的记录读取器 记录写入器
JSONReadSetWriter
选择适当的记录写入器 最小记录数 1000 将其更改为更高的数字，以便最小行数合并为一条记录。默认值为 1 行 最大记录数 10000 将其更改为大于“最小记录数”的更高数字。默认值为 1,000 行
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要确认多个记录已合并为一个记录，请检查
MergeRecord处理器的输入和输出。请注意，输出是多个输入记录的数组。
输入
输出
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在
PutDatabaseRecord处理器的“属性”部分，输入以下值：
属性 值 备注 记录读取器
JSONTreeReader
选择适当的记录读取器 数据库类型 Generic 保持默认值 语句类型 INSERT 数据库连接池服务 ClickHouse JDBC 选择 ClickHouse 控制服务 表名 tbl 在此输入你的表名 翻译字段名 false 设置为“false”，以便插入的字段名必须与列名匹配 最大批大小 1000 每次插入的最大行数。该值应不低于
MergeRecord处理器中“最小记录数”的值。
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为了确认每个插入包含多行，请检查表中的行数是否至少增加了
MergeRecord中定义的“最小记录数”。
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恭喜你 - 你已经成功使用 Apache NiFi 将数据加载到 ClickHouse 中！