连接 Apache NiFi 到 ClickHouse

Apache NiFi 是一个开源工作流管理软件，旨在自动化软件系统之间的数据流。它允许创建 ETL 数据管道并带有超过 300 种数据处理器。本分步教程展示了如何将 Apache NiFi 连接到 ClickHouse，作为源和目的地，并加载示例数据集。

要通过 HTTP(S) 连接到 ClickHouse，您需要以下信息：

HOST 和 PORT：通常，当使用 TLS 时，端口为 8443；当不使用 TLS 时，端口为 8123。

数据库名称：开箱即用时，有一个名为 default 的数据库，请使用您要连接的数据库名称。

用户名和密码：开箱即用时，用户名为 default 。请使用适合您用例的用户名。

您的 ClickHouse Cloud 服务详细信息可在 ClickHouse Cloud 控制台中找到。 选择您要连接的服务并点击 Connect：

选择 HTTPS，详细信息会在示例 curl 命令中提供。

如果您使用的是自管理的 ClickHouse，连接详细信息由您的 ClickHouse 管理员设置。

访问 ClickHouse JDBC 驱动程序发布页面，并查找最新的 JDBC 版本。 在发布版本中，点击“显示所有 xx 个资产”，并寻找包含关键字“shaded”或“all”的 JAR 文件，例如 clickhouse-jdbc-0.5.0-all.jar 。 将 JAR 文件放置在 Apache NiFi 可访问的文件夹中，并记下绝对路径。

要在 Apache NiFi 中配置控制服务，请点击“齿轮”按钮访问 NiFi 流配置页面。 选择控制服务选项卡，点击右上角的 + 按钮添加新的控制服务。 搜索 DBCPConnectionPool 并点击“添加”按钮。 新添加的 DBCPConnectionPool 默认处于无效状态。点击“齿轮”按钮开始配置。 在“属性”部分，输入以下值：

属性 值 备注 数据库连接 URL jdbc:ch:https://HOSTNAME:8443/default?ssl=true 相应地替换连接 URL 中的 HOSTNAME 数据库驱动类名 com.clickhouse.jdbc.ClickHouseDriver 数据库驱动位置 /etc/nifi/nifi-X.XX.X/lib/clickhouse-jdbc-0.X.X-patchXX-shaded.jar ClickHouse JDBC 驱动程序 JAR 文件的绝对路径 数据库用户 default ClickHouse 用户名 密码 password ClickHouse 密码

在设置部分，将控制服务的名称更改为“ClickHouse JDBC”，以便于引用。 点击“闪电”按钮并再点击“启用”按钮来激活 DBCPConnectionPool 控制服务。

检查控制服务选项卡，确保控制服务已启用。

添加一个 ExecuteSQL 处理器，以及适当的上游和下游处理器。 在 ExecuteSQL 处理器的“属性”部分，输入以下值： 属性 值 备注 数据库连接池服务 ClickHouse JDBC 选择为 ClickHouse 配置的控制服务 SQL 查询 SELECT * FROM system.metrics 在此输入你的查询 启动 ExecuteSQL 处理器。 要确认查询已经成功处理，请检查输出队列中的一个 FlowFile 。 切换为“格式化”视图，以查看输出 FlowFile 的结果。