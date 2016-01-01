NATS 引擎

该引擎允许将 ClickHouse 与 NATS 集成。

NATS 允许您：

发布或订阅消息主题。

在新消息可用时处理它们。

必需参数：

nats_url – host :port （例如， localhost:5672 ）。

– host :port （例如， ）。 nats_subjects – NATS 表要订阅/发布的主题列表。支持通配符主题，如 foo.*.bar 或 baz.> 。

– NATS 表要订阅/发布的主题列表。支持通配符主题，如 或 。 nats_format – 消息格式。使用与 SQL FORMAT 函数相同的标记，例如 JSONEachRow 。有关更多信息，请参见 Formats 部分。

可选参数：

nats_schema – 如果格式需要模式定义，则必须使用的参数。例如，Cap'n Proto 需要模式文件的路径和根对象 schema.capnp:Message 的名称。

– 如果格式需要模式定义，则必须使用的参数。例如，Cap'n Proto 需要模式文件的路径和根对象 的名称。 nats_num_consumers – 每个表的消费者数量。默认值： 1 。如果单个消费者的吞吐量不足，请指定更多消费者。

– 每个表的消费者数量。默认值： 。如果单个消费者的吞吐量不足，请指定更多消费者。 nats_queue_group – NATS 订阅者的队列组名称。默认值为表名。

– NATS 订阅者的队列组名称。默认值为表名。 nats_max_reconnect – 已弃用且无效，重新连接永久执行，带有 nats_reconnect_wait 超时。

– 已弃用且无效，重新连接永久执行，带有 nats_reconnect_wait 超时。 nats_reconnect_wait – 每次重新连接尝试之间的睡眠时间（以毫秒为单位）。默认值： 5000 。

– 每次重新连接尝试之间的睡眠时间（以毫秒为单位）。默认值： 。 nats_server_list - 连接的服务器列表。可以指定以连接到 NATS 集群。

- 连接的服务器列表。可以指定以连接到 NATS 集群。 nats_skip_broken_messages - NATS 消息解析器对每个块中与模式不兼容的消息的容忍度。默认值： 0 。如果 nats_skip_broken_messages = N ，则引擎跳过无法解析的 N 条 NATS 消息（一条消息等于一行数据）。

- NATS 消息解析器对每个块中与模式不兼容的消息的容忍度。默认值： 。如果 ，则引擎跳过无法解析的 N 条 NATS 消息（一条消息等于一行数据）。 nats_max_block_size - 从 NATS 刷新数据时通过轮询收集的行数。默认值：max_insert_block_size。

- 从 NATS 刷新数据时通过轮询收集的行数。默认值：max_insert_block_size。 nats_flush_interval_ms - 从 NATS 读取的数据刷新超时。默认值：stream_flush_interval_ms。

- 从 NATS 读取的数据刷新超时。默认值：stream_flush_interval_ms。 nats_username - NATS 用户名。

- NATS 用户名。 nats_password - NATS 密码。

- NATS 密码。 nats_token - NATS 身份验证令牌。

- NATS 身份验证令牌。 nats_credential_file - NATS 凭证文件的路径。

- NATS 凭证文件的路径。 nats_startup_connect_tries - 启动时的连接尝试次数。默认值： 5 。

- 启动时的连接尝试次数。默认值： 。 nats_max_rows_per_message — 一条 NATS 消息中写入的行数的最大值（适用于基于行的格式，默认值： 1 ）。

— 一条 NATS 消息中写入的行数的最大值（适用于基于行的格式，默认值： ）。 nats_handle_error_mode — 处理 NATS 引擎错误的方式。可能的值：default（如果我们无法解析消息，将抛出异常），stream（异常消息和原始消息将保存在虚拟列 _error 和 _raw_message 中）。

SSL 连接：

要使用安全连接，请使用 nats_secure = 1 。 所使用库的默认行为是不检查创建的 TLS 连接是否足够安全。无论证书是过期、自签名、缺失或无效，连接都是被允许的。将来可能会实施对证书的更严格检查。

写入 NATS 表：

如果表仅从一个主题读取，任何插入都会发布到同一主题。 但是，如果表从多个主题读取，则需要指定要发布到哪个主题。 因此，每当插入具有多个主题的表时，需要设置 stream_like_engine_insert_queue 。 您可以选择表从中读取的其中一个主题，并将您的数据发布到那里。例如：

格式设置可以与与 nats 相关的设置一起添加。

示例：

NATS 服务器配置可以使用 ClickHouse 配置文件添加。 更具体地说，您可以为 NATS 引擎添加 Redis 密码：

SELECT 对于读取消息并不特别有用（除了调试），因为每条消息只能读取一次。使用 物化视图 创建实时线程更为实际。为此：

使用引擎创建 NATS 消费者，并将其视为数据流。 创建具有所需结构的表。 创建一个物化视图，将引擎中的数据转换并放入先前创建的表中。

当 MATERIALIZED VIEW 与引擎连接时，它开始在后台收集数据。这允许您不断接收来自 NATS 的消息并使用 SELECT 将它们转换为所需格式。 一个 NATS 表可以拥有多个物化视图，它们不会直接从表中读取数据，而是接收新记录（以块的形式），通过这种方式您可以写入多个具有不同细节级别的表（具有分组 - 聚合和不聚合）。

示例：

要停止接收流数据或更改转换逻辑，请分离物化视图：

如果您想通过使用 ALTER 更改目标表，建议禁用物化视图，以避免目标表与来自视图的数据之间产生不一致。

_subject - NATS 消息主题。数据类型： String 。

当 nats_handle_error_mode='stream' 时的其他虚拟列：

_raw_message - 无法成功解析的原始消息。数据类型： Nullable(String) 。

- 无法成功解析的原始消息。数据类型： 。 _error - 在解析失败过程中发生的异常消息。数据类型： Nullable(String) 。

注意：仅在解析期间发生异常时填充 _raw_message 和 _error 虚拟列，当消息成功解析时，它们始终为 NULL 。

NATS 引擎支持 ClickHouse 中支持的所有 格式。 一条 NATS 消息中的行数取决于格式是基于行的还是基于块的：