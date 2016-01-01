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将 MySQL 与 ClickHouse 集成

本页面介绍了如何使用 MySQL 表引擎，从 MySQL 表中读取数据。

通过 MySQL 表引擎将 ClickHouse 连接到 MySQL

MySQL 表引擎允许您将 ClickHouse 连接到 MySQL。SELECTINSERT 语句可以在 ClickHouse 或 MySQL 表中使用。本文将演示如何使用 MySQL 表引擎的基本方法。

1. 配置 MySQL

  1. 在 MySQL 中创建一个数据库：
  1. 创建一个表：
  1. 插入示例行：
  1. 创建一个用于从 ClickHouse 连接的用户：
  1. 根据需要授予权限。（为了演示，给 mysql_clickhouse 用户授予管理员权限。）
备注

如果您在 ClickHouse Cloud 中使用此功能，您可能需要允许 ClickHouse Cloud 的 IP 地址访问您的 MySQL 实例。 请查看 ClickHouse Cloud Endpoints API 以获取出站流量的详细信息。

2. 在 ClickHouse 中定义表

  1. 现在让我们创建一个使用 MySQL 表引擎的 ClickHouse 表：

最小参数如下：

parameterDescriptionexample
host主机名或 IPmysql-host.domain.com
databasemysql 数据库名称db1
tablemysql 表名称table1
user连接到 mysql 的用户名mysql_clickhouse
password连接到 mysql 的密码Password123!
备注

查看 MySQL 表引擎 文档页面以获取完整的参数列表。

3. 测试集成

  1. 在 MySQL 中插入一个示例行：
  1. 注意 ClickHouse 表中存在的 MySQL 表行，以及您刚刚添加的新行：

您应该看到 4 行：

  1. 让我们向 ClickHouse 表添加一行：
  1. 注意新行出现在 MySQL 中：

您应该看到新行：

摘要

MySQL 表引擎允许您将 ClickHouse 连接到 MySQL，以便双向交换数据。有关更多详细信息，请确保查看 MySQL 表引擎 的文档页面。