MongoDB

MongoDB 引擎是只读表引擎，允许从远程 MongoDB 集合中读取数据。

仅支持 MongoDB v3.6+ 服务器。 种子列表( mongodb+srv ) 目前不受支持。

备注 如果您遇到问题，请报告该问题，并尝试使用 遗留实现。 请记住，它已被弃用，并将在下一个版本中移除。

引擎参数

host:port — MongoDB 服务器地址。

database — 远程数据库名称。

collection — 远程集合名称。

user — MongoDB 用户。

password — 用户密码。

options — MongoDB 连接字符串选项（可选参数）。

提示 如果您使用的是 MongoDB Atlas 云服务，可以通过“Atlas SQL”选项获取连接 URL。 种子列表( mongodb**+srv** ) 目前不受支持，但将在未来版本中添加。

此外，您还可以简单地传递一个 URI：

引擎参数

uri — MongoDB 服务器的连接 URI

collection — 远程集合名称。

MongoDB ClickHouse bool, int32, int64 任何数值类型, String double Float64, String date Date, Date32, DateTime, DateTime64, String string String, UUID document String(as JSON) array Array, String(as JSON) oid String binary 如果在列中为 String，如果在数组或文档中为 base64 编码的字符串 其他 String

如果在 MongoDB 文档中未找到关键字（例如，列名不匹配），将插入默认值或 NULL （如果列是可空的）。

仅支持带有简单表达式的查询（例如， WHERE field = <常量> ORDER BY field2 LIMIT <常量> ）。 这些表达式被转换为 MongoDB 查询语言并在服务器端执行。 您可以使用 mongodb_throw_on_unsupported_query 禁用所有这些限制。 在那种情况下，ClickHouse 尝试尽力转换查询，但这可能导致全表扫描和在 ClickHouse 方面的处理。

备注 最好显式设置文字类型，因为 Mongo 需要严格类型的过滤器。

例如，您想按 Date 进行过滤： 这将无法工作，因为 Mongo 不会将字符串转换为 Date ，因此您需要手动转换： 这适用于 Date 、 Date32 、 DateTime 、 Bool 、 UUID 。

假设 MongoDB 已加载 sample_mflix 数据集

在 ClickHouse 中创建一个表，以允许从 MongoDB 集合中读取数据：

查询：

您可以在 DEBUG 级别日志中查看生成的 MongoDB 查询。

实现细节可以在 mongocxx 和 mongoc 文档中找到。