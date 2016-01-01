MongoDB
MongoDB 引擎是只读表引擎，允许从远程 MongoDB 集合中读取数据。
仅支持 MongoDB v3.6+ 服务器。
种子列表(
mongodb+srv) 目前不受支持。
如果您遇到问题，请报告该问题，并尝试使用 遗留实现。 请记住，它已被弃用，并将在下一个版本中移除。
创建表
引擎参数
-
host:port— MongoDB 服务器地址。
-
database— 远程数据库名称。
-
collection— 远程集合名称。
-
user— MongoDB 用户。
-
password— 用户密码。
-
options— MongoDB 连接字符串选项（可选参数）。
如果您使用的是 MongoDB Atlas 云服务，可以通过“Atlas SQL”选项获取连接 URL。
种子列表(
mongodb**+srv**) 目前不受支持，但将在未来版本中添加。
此外，您还可以简单地传递一个 URI：
引擎参数
-
uri— MongoDB 服务器的连接 URI
-
collection— 远程集合名称。
类型映射
|MongoDB
|ClickHouse
|bool, int32, int64
|任何数值类型, String
|double
|Float64, String
|date
|Date, Date32, DateTime, DateTime64, String
|string
|String, UUID
|document
|String(as JSON)
|array
|Array, String(as JSON)
|oid
|String
|binary
|如果在列中为 String，如果在数组或文档中为 base64 编码的字符串
|其他
|String
如果在 MongoDB 文档中未找到关键字（例如，列名不匹配），将插入默认值或
NULL（如果列是可空的）。
支持的子句
仅支持带有简单表达式的查询（例如，
WHERE field = <常量> ORDER BY field2 LIMIT <常量>）。
这些表达式被转换为 MongoDB 查询语言并在服务器端执行。
您可以使用 mongodb_throw_on_unsupported_query 禁用所有这些限制。
在那种情况下，ClickHouse 尝试尽力转换查询，但这可能导致全表扫描和在 ClickHouse 方面的处理。
最好显式设置文字类型，因为 Mongo 需要严格类型的过滤器。
例如，您想按
Date 进行过滤：
这将无法工作，因为 Mongo 不会将字符串转换为
Date，因此您需要手动转换：
这适用于
Date、
Date32、
DateTime、
Bool、
UUID。
使用示例
假设 MongoDB 已加载 sample_mflix 数据集
在 ClickHouse 中创建一个表，以允许从 MongoDB 集合中读取数据：
查询：
故障排除
您可以在 DEBUG 级别日志中查看生成的 MongoDB 查询。