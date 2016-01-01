连接 Mitzu 到 ClickHouse

Mitzu 是一款无代码的仓库原生产品分析应用程序。与 Amplitude、Mixpanel 和 PostHog 等工具类似，Mitzu 使用户能够分析产品使用数据，而无需具备 SQL 或 Python 专业知识。

然而，与这些平台不同，Mitzu 不会复制公司的产品使用数据。相反，它直接在公司的现有数据仓库或数据湖中生成原生 SQL 查询。

在本指南中，我们将覆盖以下内容：

仓库原生产品分析

如何将 Mitzu 集成到 ClickHouse

示例数据集 如果您没有可供 Mitzu 使用的数据集，您可以使用 NYC Taxi 数据。 此数据集可以在 ClickHouse Cloud 中找到或 根据这些说明加载。

本指南仅为使用 Mitzu 的简要概述。您可以在 Mitzu 文档 中找到更详细的信息。

要通过 HTTP(S) 连接到 ClickHouse，您需要以下信息：

HOST 和 PORT：通常，当使用 TLS 时，端口为 8443；当不使用 TLS 时，端口为 8123。

数据库名称：开箱即用时，有一个名为 default 的数据库，请使用您要连接的数据库名称。

用户名和密码：开箱即用时，用户名为 default 。请使用适合您用例的用户名。

您的 ClickHouse Cloud 服务详细信息可在 ClickHouse Cloud 控制台中找到。 选择您要连接的服务并点击 Connect：

选择 HTTPS，详细信息会在示例 curl 命令中提供。

如果您使用的是自管理的 ClickHouse，连接详细信息由您的 ClickHouse 管理员设置。

第一步，前往 https://app.mitzu.io 注册。

创建组织后，按照左侧边栏中的 设置工作区 入门指南操作。然后，点击 将 Mitzu 连接到您的数据仓库 链接。

首先，选择 ClickHouse 作为连接类型，并设置连接详情。然后，点击 测试连接并保存 按钮以保存设置。

连接保存后，选择 事件表 选项卡，点击 添加表 按钮。在弹出窗口中，选择您的数据库和要添加到 Mitzu 的表。

使用复选框至少选择一个表，然后点击 配置表 按钮。这将打开一个弹出窗口，您可以在其中设置每个表的关键列。

要在您的 ClickHouse 设置上运行产品分析，您需要 > 指定表中的几个关键列。 这些包括： 用户 ID - 唯一标识用户的列。

- 唯一标识用户的列。 事件时间 - 您事件的时间戳列。

- 您事件的时间戳列。 可选[事件名称] - 如果表包含多个事件类型，则该列用于分隔事件。

所有表配置完成后，点击 保存并更新事件目录 按钮，Mitzu 将从上述定义的表中找到所有事件及其属性。此步骤可能需要几分钟，具体取决于您的数据集大小。

在 Mitzu 中，用户分段与在 Amplitude、Mixpanel 或 PostHog 中一样简单。

探索页面有一个左侧选择区域用于事件，而顶部部分允许您配置时间范围。

过滤和细分 过滤过程与您预期的一样：选择一个属性（ClickHouse 列），然后选择您想要过滤的下拉值。 您可以选择任何事件或用户属性进行细分（如下所示如何集成用户属性）。

选择最多 9 个步骤作为漏斗。选择用户可以完成漏斗的时间窗口。 获得即时转换率见解，无需编写一行 SQL 代码。

可视化趋势 选择 漏斗趋势 以可视化漏斗随时间的趋势变化。

选择最多 2 个步骤进行留存率计算。选择重复窗口的留存窗口。 获得即时转换率见解，无需编写一行 SQL 代码。

阶段留存 选择 每周阶段留存 以可视化您的留存率随时间的变化。

选择最多 9 个步骤作为漏斗。选择用户完成旅程的时间窗口。Mitzu 的旅程图为您提供了用户通过所选事件每个路径的可视化图。

细分步骤 您可以为段 细分 选择一个属性，以区分同一步骤中的用户。

如果配置了收入设置，Mitzu 可以根据您的支付事件计算总 MRR 和订阅计数。

Mitzu 是 SQL 原生的，这意味着它根据您在探索页面上选择的配置生成原生 SQL 代码。

在 BI 工具中继续工作 如果您在 Mitzu UI 中遇到限制，复制 SQL 代码并在 BI 工具中继续您的工作。

如果您感到迷失，请随时通过 [email protected] 联系我们。

或者，您可以在 此处 加入我们的 Slack 社区。

有关 Mitzu 的更多信息，请访问 mitzu.io。

访问我们的文档页面 docs.mitzu.io。