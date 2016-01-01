连接 Mitzu 到 ClickHouse
Mitzu 是一款无代码的仓库原生产品分析应用程序。与 Amplitude、Mixpanel 和 PostHog 等工具类似，Mitzu 使用户能够分析产品使用数据，而无需具备 SQL 或 Python 专业知识。
然而，与这些平台不同，Mitzu 不会复制公司的产品使用数据。相反，它直接在公司的现有数据仓库或数据湖中生成原生 SQL 查询。
目标
在本指南中，我们将覆盖以下内容：
- 仓库原生产品分析
- 如何将 Mitzu 集成到 ClickHouse
如果您没有可供 Mitzu 使用的数据集，您可以使用 NYC Taxi 数据。 此数据集可以在 ClickHouse Cloud 中找到或 根据这些说明加载。
本指南仅为使用 Mitzu 的简要概述。您可以在 Mitzu 文档 中找到更详细的信息。
1. 收集连接详情
要通过 HTTP(S) 连接到 ClickHouse，您需要以下信息：
-
HOST 和 PORT：通常，当使用 TLS 时，端口为 8443；当不使用 TLS 时，端口为 8123。
-
数据库名称：开箱即用时，有一个名为
default的数据库，请使用您要连接的数据库名称。
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用户名和密码：开箱即用时，用户名为
default。请使用适合您用例的用户名。
您的 ClickHouse Cloud 服务详细信息可在 ClickHouse Cloud 控制台中找到。 选择您要连接的服务并点击 Connect：
选择 HTTPS，详细信息会在示例
curl 命令中提供。
如果您使用的是自管理的 ClickHouse，连接详细信息由您的 ClickHouse 管理员设置。
2. 登录或注册 Mitzu
第一步，前往 https://app.mitzu.io 注册。
3. 配置工作区
创建组织后，按照左侧边栏中的
设置工作区 入门指南操作。然后，点击
将 Mitzu 连接到您的数据仓库 链接。
4. 连接 Mitzu 到 ClickHouse
首先，选择 ClickHouse 作为连接类型，并设置连接详情。然后，点击
测试连接并保存 按钮以保存设置。
5. 配置事件表
连接保存后，选择
事件表 选项卡，点击
添加表 按钮。在弹出窗口中，选择您的数据库和要添加到 Mitzu 的表。
使用复选框至少选择一个表，然后点击
配置表 按钮。这将打开一个弹出窗口，您可以在其中设置每个表的关键列。
要在您的 ClickHouse 设置上运行产品分析，您需要 > 指定表中的几个关键列。
这些包括：
- 用户 ID - 唯一标识用户的列。
- 事件时间 - 您事件的时间戳列。
- 可选[事件名称] - 如果表包含多个事件类型，则该列用于分隔事件。
所有表配置完成后，点击
保存并更新事件目录 按钮，Mitzu 将从上述定义的表中找到所有事件及其属性。此步骤可能需要几分钟，具体取决于您的数据集大小。
6. 运行分段查询
在 Mitzu 中，用户分段与在 Amplitude、Mixpanel 或 PostHog 中一样简单。
探索页面有一个左侧选择区域用于事件，而顶部部分允许您配置时间范围。
过滤过程与您预期的一样：选择一个属性（ClickHouse 列），然后选择您想要过滤的下拉值。 您可以选择任何事件或用户属性进行细分（如下所示如何集成用户属性）。
7. 运行漏斗查询
选择最多 9 个步骤作为漏斗。选择用户可以完成漏斗的时间窗口。 获得即时转换率见解，无需编写一行 SQL 代码。
选择
漏斗趋势 以可视化漏斗随时间的趋势变化。
8. 运行留存查询
选择最多 2 个步骤进行留存率计算。选择重复窗口的留存窗口。 获得即时转换率见解，无需编写一行 SQL 代码。
选择
每周阶段留存 以可视化您的留存率随时间的变化。
9. 运行旅程查询
选择最多 9 个步骤作为漏斗。选择用户完成旅程的时间窗口。Mitzu 的旅程图为您提供了用户通过所选事件每个路径的可视化图。
您可以为段
细分 选择一个属性，以区分同一步骤中的用户。
10. 运行收入查询
如果配置了收入设置，Mitzu 可以根据您的支付事件计算总 MRR 和订阅计数。
11. SQL 原生
Mitzu 是 SQL 原生的，这意味着它根据您在探索页面上选择的配置生成原生 SQL 代码。
如果您在 Mitzu UI 中遇到限制，复制 SQL 代码并在 BI 工具中继续您的工作。
Mitzu 支持
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了解更多
有关 Mitzu 的更多信息，请访问 mitzu.io。
访问我们的文档页面 docs.mitzu.io。